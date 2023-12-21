Танцы, которые родители считали непристойными, а дети всё равно самозабвенно отплясывали

Танцы, которые ужасали родителей прошлых веков непристойностью, а дети всё равно танцевали
Вальс или канкан? Танго или фокстрот? Рок-н-ролл или ламбада? Найдите в каждой паре неприличный танец, который опозорил бы седины родителей непутёвых танцоров. Если вы неплохо знаете историю последних двух веков, то не колеблясь выберете все шесть танцев и ещё от себя прибавите парочку. Например, матчиш и чарльстон. Что ужасало в этих молодёжных танцах других поколений? Взрослые без лишнего стеснения объясняли, что именно.
Парный канкан
Канкан, спасибо ночным варьете из фильмов, у нас вообще не ассоциируется ни с чем приличным. Это ведь когда толпа женщин вскидывает ноги, демонстрируя бельё, и бурно машет в такт музыке юбками. На самом деле, изначально канкан был парным танцем и произошёл он от одной из фигур кадрили. В этой фигуре танцоры вскидывали ноги - кто выше. В основном, конечно, старались кавалеры, дамы были сильно скованы страхом показать исподнее. Движения юношей стали переходить практически в вертикальный шпагат.
Кадриль. Рисунок 1805 года.
Многим девушкам тоже захотелось рекордов, и вскоре были придуманы танцевальные костюмы, которые отлично защищали панталоны при любых взмахах. Арсенал юношей дополнился прыжками в стойку на руки, нижним шпагатом и даже колесом. Танец стал абсолютно самостоятельным, по нему устраивали нечто вроде соревнований. На вечерах, где пары изощрялись в акробатике, было полно посторонних зевак, которые пытались поймать момент, когда дама, может быть, всё же мелькнёт бельём. Именно из-за того, что девушки возбуждают такие желания и фантазии, многие родители считали танец непристойным и запрещали его своим дочерям.
Канкан в Мулен-Руж. Картина Кэйвена Корегена.
Танго и матчиш
Некоторое время они продвигались как аргентинское и бразильское танго — продавцы музыки в стиле матчиш (машиши) и преподаватели этого танца надеялись сравнением с конкурирующим стилем привлечь побольше покупателей и учеников. Но на самом деле танго и матчиш друг другу даже не родственники. Различия заметны даже в музыке — матчиш танцуется под маршевую.
С матчиш-машиши вообще трудно, вне Бразилии распространялись довольно странные его интерпретации. Но все они носили выраженно эротизированный характер, и во всех было движение, когда кавалер делал шаг ногой между ног дамы, касаясь, насколько это можно через несколько слоёв одежды, её бедра. В общем, разврат.
Старая открытка с одной из фигур танца матчиш.
Во время танго такого, каким его видели европейцы, дама должна была висеть на кавалере, прижимаясь к нему всем телом. Представление о танго как о радикально непристойном танце приводило к казусам, когда в США пытались засудить преподавателя более техничной, но вполне аутентичной версии аргентинского танца за развращение малолетних и, когда преподаватель показали танец прямо в зале суда, обвинение решило, что им показывают некое поддельное танго.
Танго от художника Эрнесто Гарсиа Кабраля.
Фокстрот
Трудно сказать, чем не угодили общественности придуманные в начале двадцатого века синкопированные танцы, включая фокстрот. Партнёры в них “обнимались”, конечно, но по современным меркам — очень скромно. Скорее, взрослых смущала скорость и некоторая резкость движений. Не танец, а дикарские пляски.
Вальс
Император Павел, который очень любил упорядочивать и запрещать, среди прочего запретил вальс как танец непристойный. И он был не одинок в своём взгляде. Вальс в конце восемнадцатого века вошёл в моду, но как же он шокировал священников и родителей! Подумать только, кавалер приобнимает даму, а их ноги в движении словно переплетаются! Даже во времена первого бала Наташи Ростовой многие взрослые на балу видели не невинную девушку в вечно юном вальсе, а девчонку, которая танцует нечто сомнительное, возможно, с целью, чтобы её пообнимал мужчина.
Сейчас вальс считается образцом пристойного парного танца.
Рок-н-ролл
Картина Евгения Баранова.
В СССР танец считался нежелательным как модный на западе, в США — как детище “чёрного” линди-хопа, в Европе - просто потому, что крутящиеся так и этак девушки вовсю сверкали бельём (если только не надевали вместо юбки бриджи, что тоже поначалу было эпатажно). Если под канкан девушкам приходилось шить специальные юбки, то под рок-н-ролл — подбирать трусы.
Ламбада
Дети, танцующие ламбаду, от художника Александра Емельянова.
Во время Перестройки юные советские граждане разучивали ламбаду, парную и сольную (сольной на самом деле не существовало, но если пары нет, то желающего станцевать не остановить). Граждане зрелые очень волновались, не доведут ли такие танцы до ранних беременностей и проституции. По канону, во время исполнения танца ноги кавалера должны были идти вдоль ног дамы, а животы партнёров — прижиматься друг к другу или хотя бы находиться так близко, словно прижимаются.
Текст: Лилит Мазикина
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