Хвались, да не поперхнись: вот почему русские не любят хвастунов

«Хвастать – не колëса мазать», «Хвастун да врун одного поля ягоды», «Хвастлива собака была, да волки съели», «Хвастать — не косить: спина не болит» «Хвались, да не поперхнись» – гласят русские пословицы, посвящённые одной темы. Их количество свидетельствует о том, что русские никогда не любили хвастунов. Но как появилась такая неприязнь?

Языческие традиции

К хвастунам иным образом относились в языческой Руси. Во время княжеских пиров ритуал хвастовства считался и игрой, и соперничеством. Князья хвастались своими городами, казной, дружиной. Дружинники с гордостью рассказывали о схватках, в которых они проявили себя как истинные герои. Купцы же сочиняли истории об уникальных товарах и небывалой прибыли.

При этом действовали строгие правила. Так, хвастаться запрещалось тем, что было дано судьбой (красивой женой, талантливыми детьми, понимающими родственниками, верными друзьями). Объяснялось это языческими верованиями. Считалось, что хвастунов слышат злые духи, которые и попытаются оставить человека без повода для хвастовства. Кроме того, русские боялись сглаза и порчи, а поэтому старались не слишком часто упоминать о своих достижениях.

В повседневной жизни хвастаться и вовсе не позволялось. Хвастуны считались «неумными» и заносчивыми. Именно такими представлялись враги богатырей в русских былинах. А вот качеством, которое воспевалось, являлась воинская вежливость.

Православные традиции

В «Повести временных лет» приводится эпизод с князьями Олегом и Борисом. Олег предупреждает своего соратника перед битвой, что противник его силён. Но тот не слушает, уверяя, что сможет одолеть всех. После такого «заявления» Олегу пришлось убегать в Тмутаракань. После принятия православия на Руси хвастовство стало приравниваться к греху, который порождает гордыню и тщеславие. Православные отцы считали хвастунов ещё и лгунами. Объяснялось это тем, что глагол «хвастать» происходит от древнерусского «хвастати», то есть врать.

Святой Тихон Задонский в своих сочинениях отмечал, что грешниками можно смело считать тех, кто «всяким образом ищет себе похвалы», «без стыда и совести себя возвышает, а других презирает». А Феофан Затворник утверждал – любое доброе дело можно сделать богонеугодным, достаточно «примешать» к нему хвастовство.

Вячеслав Коротин