13 фактов о подлодках, которые в корне изменят представления о них современных обывателей

Все, что боялись спросить о подлодках.

1. Бой, которого не было

Такая вот ирония.

2. Конспирация

Погода тайна.

3. Тайны ЦРУ

Это было фиаско.

4. Все не так, как кажется

Совсем не так.

5. Опасное наследие

Опасный подарок.

6. Нет места конкурентам

Санкции до того, как это стало мейнстримом.

7. Загадка пучины

Такие вот дела.

8. Подводная крепость Судного дня

Очень большая.

9. Космическая иголка

На что только не пойдешь.

10. Раскрыть конверт, нажать кнопку

Вжух, и планеты нет.

11. Коварные диллеры

Кокаиновая подлодка.

12. Зона 53

Военная тайна.

13. Хитрый план

Очень повезло кому-то.