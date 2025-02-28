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Невероятные храмовые комплексы мира

Мы привыкли к тому, что церковь или храм — оплоты религиозного смирения и спокойной, величественной красоты. Тем не менее традиции храмовых построек меняются от культуры к культуре, благодаря чему некоторые из храмовых комплексов мира производят поистине невероятное впечатление. Они поражают даже сегодня, спустя сотни и даже тысячи лет после своей постройки.



Невероятные храмовые комплексы мира

Прамбанан


Центральная Ява, Индонезия

Прамбанан состоит из трех основных зданий (для Вишну, Брахма и Шивы) и сотни меньших святынь, каждая из которых доносит священные индуистские тексты затейливой резьбой.

Невероятные храмовые комплексы мира

Храм Кинкакуджи


Киото, Япония

Киото полнится изумительными примерами японского классического зодчества, однако, нет более примечательного места для туристов, чем это. Воспетый Акутагавой, Золотой Храм будет вечно стоять здесь — так, по крайней мере, уверяют экскурсоводы.

Невероятные храмовые комплексы мира

Шри Рангататсвами


Шрирангам, Индия

В мире белых и золотых церквей, Шри Рангататсвами, с его изящной и яркой колористикой, выглядит приятным исключением.

Невероятные храмовые комплексы мира

Ват Ронг Хун


Чианг Рай, Таиланд

Самый известный храм Чианг Рай умудряется быть красивым и пугающим одновременно. Чистый, белоснежный, возвышается он среди каменных изображений демонических сущностей.

Невероятные храмовые комплексы мира

Храм Неба


Пекин, Китай

Пекинский Храм Неба является одной из самых популярных мировых святынь. Он был построен в 15-м веке: люди же продолжают поклоняться богам здесь и сегодня. Обычным зрелищем являются толпы медитирующих, которым ничуть не мешает постоянный наплыв туристов.

Невероятные храмовые комплексы мира

Паро Такцанг


Бутан

Паро Такцанг, также известный как «гнездо Тигра», висит на скале, над пропастью в несколько километров. Монахи живут на краю — в буквальном смысле.

Невероятные храмовые комплексы мира

Мечеть Шейха Заида


Абу-Даби, ОАЭ

С его мраморной мозаикой и украшенными кристаллами Swarovski хрустальными люстрами, религиозное строение Шейха Заида может с легкостью конкурировать с любым королевским дворцом.

Невероятные храмовые комплексы мира

Золотой храм


Амритсар, Индия

Этот храм 16-го века — оплот религии сикхов. Золотой Храм расположен на искусственном острове, хотя издали кажется, будто его строения плавают прямо на поверхности воды.

Невероятные храмовые комплексы мира

Собор Святого Семейства


Барселона, Испания

Собор Святого Семейства, La Sagrada Familial, считается одним из самых необычных проявлений неоготики. Его создатель, легендарный Антонио Гауди, пытался воплотить у посетителя ощущения того, что он молится в самом настоящем лесу — и преуспел. Строительство собора будет продолжаться еще пару десятков лет, но посмотреть на него можно уже сейчас.

Невероятные храмовые комплексы мира

Храм Гавдавпалин


Баган, Мяьнма

Одна из самых красивых достопримечательностей во всей Мьянме. Этому величественному храму уже больше восьмисот лет!

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