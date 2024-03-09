Колкие фотографии на злободневные темы XXI века: Ешь, пей, веселись

Сладкий сон в дорогущем гробу, томный вечер с собственным отражением, подарок на Рождество в виде двух коробок, в которых запчасти от живых кукол, уколы красоты, больше похожие на сомнительный выбор со стороны представительницы прекрасного пола, андрогинное создание в полосатых гольфах, перчатки с ботинками из человеческой кожи и растолстевший до невероятных размеров мальчик с надкусанным шоколадным печеньем – меньшее из всех зол, с чем сталкивается любопытный зритель, наткнувшийся случайно на пугающе-интригующее творчество Хью Крэтчмера (Hugh Kretschmer), специализирующегося на неординарной рекламе и фэшен-съёмке.
Спи, моя радость, усни. Автор: Hugh Kretschmer.
Тост. Автор: Hugh Kretschmer.
Человеческая сущность. Автор: Hugh Kretschmer.
1. Художественный процесс и 2. Грозовой перевал. Автор: Hugh Kretschmer.
1. Курение и 2. К чему приводит мыслительный процесс. Автор: Hugh Kretschmer.
1. Рождественский подарок и 2. Перчатки. Автор: Hugh Kretschmer.
«Мне несказанно повезло, что я родился и вырос в очень творческой семье, где с раннего возраста меня вместе с моими братья и сёстрами всячески поддерживали в любом начинании. Моя мама частенько мелькала на обложках журналов и страницах газет, отец был преуспевающим фотографом. Одна из сестёр с юных лет и по сей день – художник и скульптор, другая – иллюстратор, а старший брат увлекается фотографией в качестве хобби. Именно поэтому я всегда стремился к чему-то прекрасному, дни напролёт проводя в библиотеке мамы среди различных книг по искусству. Отсюда и появилась моя непомерная тяга к фотографии», - рассказывает Хью.
Интеллигенты. Автор: Hugh Kretschmer.
На прогулке. Автор: Hugh Kretschmer.
Консилиум. Автор: Hugh Kretschmer.
Сберегательный фонд. Автор: Hugh Kretschmer.
Колкие, пафосные, а местами и вовсе отвратительные работы Хью, одновременно привлекают и настораживают, заставляя задуматься над тем, кто или что подтолкнуло фотографа к созданию столь безумных снимков, на которых вроде и привычная глазу жизнь, да вот только далеко неприглядная и жуткая со всеми вытекающими последствиями, от которых вряд ли уже когда-нибудь отмоешься. Складывается впечатление, что он вытаскивает на поверхность человеческое невежество, выставляя людей полным посмешившем в глазах окружающих, что шепчутся за спиной, кривя губы в омерзительной ухмылке, считая себя лучше тех, кто всячески старается привлечь к себе снимание нелепыми поступками, опрометчивыми решениями и бестолковщиной вместе взятой. Но что если не всё так плохо, как кажется на первый взгляд? Что если его творчество – прекрасный рекламный ход, благодаря которому можно продать даже то, что никому и даром не сдалось?
Вам посылка. Автор: Hugh Kretschmer.
Он или она. Автор: Hugh Kretschmer.
Ваш выбор, леди. Автор: Hugh Kretschmer.
Свет мой, зеркальце... Автор: Hugh Kretschmer.
Смотришь вот на все эти гробы и людей с ветками вместо лиц, на разобранные тела в коробках, собрать которые можно приложив всего лишь минимум усилий, на девушку, что в погоне за красотой колет ботокс, после рассматривая себя в зеркале с задумчивым видом, задаётся вопросом: «зачем и для чего ей это нужно было?». Вот и получается, что пока одни сидят на диетах, взвешивая несчастную морковку на контрольных весах, другие без зазрения совести уплетают печенье за обе щёки, не думая ни о чём, просто наслаждаясь жизнью и вкусовыми качествами. Но и это ещё не всё. Подводные камни всплывают в самых неожиданных местах, распахивая перед зрителем тайные завесы и двери о сберегательных системах вкладов, когда накопленные годами денежки вывозятся без ведома владельцев в неприметных машинах, оставляя позади себя табличку на дверях «Помещение сдаётся в Аренду»...
Аукцион невиданной щедрости. Автор: Hugh Kretschmer.
Внимайте и слушайте. Автор: Hugh Kretschmer.
Уроки анатомии. Автор: Hugh Kretschmer.
В гараже. Автор: Hugh Kretschmer.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии