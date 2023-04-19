10 европейских замков-отелей

Жизнь монархов испокон веков вызывала интерес у простых людей. И неудивительно! К примеру, их жилища — воплощение роскоши и богатства. Как правило, это высокие (на своё время строительства) здания с парковыми комплексами, включающими сады, озёра и фонтаны.



На сегодняшний день многие из замков доступны для посещения в качестве музеев. Однако, существуют и такие, в которых можно пожить. В основном это частные замки, переоборудованные (полностью или частично) под отели. Безусловно, подобный отдых — развлечение не из дешёвых, но ведь так приятно хотя бы на одну или несколько ночей представить себя королём или королевой.







Великобритания. Северный Йоркшир. Замок Суинтон-Парк. Стоимость двухместного номера за ночь варьируется от £240 до £550.







Ирландия. Замок Эшфорд. Здание было построено в 1228 году. На сегодняшний день здесь расположены 89 номеров. Стоимость двухместного номера за ночь — от £300.







Великобритания. Шотландия. Замок Тракуэр. Здание было построено в 1107 году и являлось местом отдыха шотландских монархов. Стоимость двухместного номера за ночь варьируется от £110 до £190.







Италия. Тоскана. Замок Поррона. В здании расположено 22 номера гостиницы. Стоимость двухместного номера за ночь — от €90.







Германия. Вернберг-Кёблиц. Бавария. Первые упоминания о здании датируются 1280 годом; используется в качестве отеля с 1998 года. Стоимость двухместного номера за ночь — от €250







Великобритания. Уэльс. Замок Ратин. Здание было построено по приказу короля Эдуарда I в 1282 году; используется в качестве отеля с 1960 года. Стоимость номера за ночь — от £65.







Франция. Ла-Бюсьер-сюр-Уш, Бургундия. Отель Abbaye de la Bussière. Здание было построено в 1131 году; на сегодняшний день здесь находятся 16 номеров отеля. Стоимость номера за ночь — от €250







Ирландия. Клэр. Замок Дромоланд. Здание используется в качестве отеля с 1962 года и включает в себя 74 номера. Стоимость номера за две ночи — от €235







Португалия. Замок Обидуш. Здание было основано в XII веке; используется в качестве гостиницы с 1950 года. Стоимость номера за ночь — от €150.







Франция. Замок Шато де Баньоль. Здание было построено в 13 веке. Стоимость номера за ночь — от £300.



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