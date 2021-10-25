Идеи, которые помогут круто преобразить сад без больших затрат

Лето закончилось, но это самое лучшее время, чтобы подготовить сад к следующему сезону.



Сделать это можно собственными руками и без лишних затрат, если, конечно, есть идея.

Специально для тех, кто мечтает о содовом великолепии, мы собрали идеи, которые позволят изменить свой участок до неузнаваемости.







1. Шахматный газон

2. Барная стойка

3. Крючки для занавесок

4. Низкие клумбы

5. Водосточная труба

6. Безопасность детей

7. Качели

8. Калитка

9. Вертикальный сад

10. Обеденный стол

11. Мини-водоем

12. Преображение беседки

13. Демонстрация номера

14. Оформление дерева

15. Скамейка

16. Композиция из растений и шлакоблоков

17. Занавес из цветов

18. Перегородка

Шахматная доска на заднем дворе.Шахматная доска из бетона и травы может стать прекрасным декоративным и развлекательным элементом любого участка тем более, что реализовать его можно без больших затрат, буквально, за одни выходные. Для начала строительства нужно обозначить границы будущей доски и снять верхний слой земли (около 15 см). Далее, по всему периметру нужно закрепить бруски для создания деревянного каркаса шахматных клеток. Готовые ячейки следует залить бетоном, а когда он застынет удалить деревянный каркас. Пустые ячейки нужно заполнить семенами газона или застелить искусственным.Барная стойка на крыльце.Сооружение узкой барной стойки на перилах крыльца — прекрасная возможность сделать его красивее и обзавестись удобным местечком для созерцания окрестностей за чашечкой кофе или холодного чая.Занавески на крыльце.Крючки на липучках и, прикрепленные к ним, прищепки «крокодил» позволят легко украсить крыльцо занавесками, которые помогут создать уют и защитят территорию от горячих солнечных лучей.Оригинальное размещение цветочных горшков.Крупные цветочные горшки, сами по себе, являются украшением. Однако, если их вкопать в землю и посадить цветы — получатся аккуратные круглые клумбы, которые сделают сад поистине неповторимым.Креативное оформление водостока.Небольшой ручеек, который можно построить из камней возле водосточной трубы, позволит использовать дождевую воду для украшения дачного двора.Ворота для детей.Чтобы самые маленькие члены семьи были при деле и в безопасности, оборудуйте для них игровую зону на крыльце с доской для рисования, небольшой песочницей или бассейном и невысоким выдвижным ограждением, которое не позволит ребенку выйти за пределы отведенной ему территории.Подвесная кровать во дворе.Сделать летнее патио, крыльцо или беседку неповторимой и уютной помогут необычные качели, которые можно сделать из деревянных поддонов или каркаса старой кровати. Такое место для отдыха, несомненно, понравится всем домочадцам и станет любимым местом для сна и отдыха под открытым небом.Яркая калитка.Яркая калитка, которую можно сделать из поддона, покрашенного в красный цвет и украшенная цветочным ящиком и парой фонариков, позволит очертить границы сада и станет настоящей изюминкой ландшафта.Украшение фасада.Несколько высоких самодельных решеток станут чудесной опорой для плетистых растений и великолепным украшением фасада дома, а также всех остальных конструкций, расположенных на дачном участке.Стол с емкостью для льда.Чудесный столик с глубокой емкостью для льда в центре, который можно сделать своими руками из обычных деревянных досок, станет прекрасным местом для семейных обедов и зажигательных вечеринок.Мини-водоем в глубокой емкости.Очаровательный мини-водоем с лилиями и водорослями, который можно оборудовать в глубокой бетонной емкости из бетона, алюминиевом корыте или крупном цветочном горшке, станет изысканным украшением сада.Яркий пол в беседке.Освежить и преобразить интерьер беседки или крыльца поможет оригинальная покраска пола в яркий цвет. Такая хитрость сделает наскучивший интерьер эффектным и привлекательным без больших капиталовложений.Пирамида из цветочных горшков.Чудесная композиция из цветочных горшков станет изумительным украшением дачного двора и оригинальным способом демонстрации номера дома.Видео-бонус:Клумба вокруг дерева.Эффектная многоуровневая цветочная клумба, которую можно соорудить самостоятельно из кирпичей или дорожной плитки вокруг любого дерева в саду или на заднем дворе.Скамейка из поддона.Очаровательная невысокая скамейка, которую можно сделать из ненужного деревянного поддона, оставшегося после ремонта или стройки, — прекрасный пример того, как за копейки обзавестись стильной мебелью для обустройства двора.Стильная клумба из шлакоблоков.Ненужные шлакоблоки можно использовать для создания весьма оригинальной высокой клумбы, которая станет настоящей изюминкой любого ландшафта.Подвесные горшки с цветами.Украсит крыльцо или пустые оконные проемы беседок поможет подвесной сад, который можно сделать из обычных цветочных горшков, закрепленных на прочных тросах или канатах.Полка-перегородка.Чудесная перегородка из деревянных досок, полки которой заполнены растениями в цветочных горшках, позволит отделить зону отдыха от огорода, создать уют и атмосферу интимности.Видео-бонус: