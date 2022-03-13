Гламурные портреты Мэрлин Монро от мэтра фотографии

Мэрилин Монро в объективе Николаса Мюрея.
Есть такие люди, для которых их работа - это не просто средство зарабатывания денег, это смысл их жизни. И Николас Мюрей был одним из таких счастливчиков. "К счастью, для меня фотография это далеко не только профессия - это способ установить контакт между людьми, способ понять саму природу человека и, если получится, записать ее со всем уважением к индивидуальности каждого," - говорил Николас.
Фотосессия Мэрилин Монро. Фото: Nickolas Muray.
Гламурные фото актрисы. Фото: Nickolas Muray.
Николас Мюрей (Nickolas Muray) родился в 1892 году в Венгрии, а в Америку прибыл уже взрослым, когда ему исполнился 21 год. Тогда он совершенно не знал английского языка, максимум 50 слов, выученных по дороге, зато у него был сертификат гравировщика международного образца, и именно на этом поприще молодой Николас собирался сделать себе имя.
Marilyn Monroe. Фото: Nickolas Muray.
Фотосессия 1952 года. Фото: Nickolas Muray.
Николас осел в Нью-Йорке, довольно быстро нашел себе работу гравировщиком в одной из компаний на Бруклине, и через четыре года он работал техником по цвету, обрабатывая цветные негативы для Vanity Fair. Все это было очень близко к работе фотографом, но все же не совсем оно. Николас учился работать с изображениями, учился видеть, какие фотографии привлекают внимание, а какие не запоминаются. Возможно, именно этот опыт позволил однажды случиться чуду - всего за ночь Николас превратился из никому неизвестного техника в знаменитого фотографа.
Актриса Голливуда в объективе Николаса Мюрея
Мерилин Монро. Фото: Nickolas Muray.
В 1920 году Николас сделал фото актрисы Флоренс Рид для журнала Harper’s Bazaar, и именно его фотография привлекла внимание менеджера журнала и появилась в следующем выпуске. Так Николас получил новую работу и в последующие десять лет он снял более дести тысяч портретов художников, писателей, музыкантов, актеров, политиков - самых разнообразных известных людей того времени.
Фотосессия Мэрилин Монро. Фото: Nickolas Muray.
http://funhere.ru/?p=20381
Игра с цветом. Фото: Nickolas Muray.
В последующие годы у Николаса Мюрея было еще много контрактов с различными изданиями, включая Vogue, однако самыми известными у нас фотографиями, которые сделал Николас, можно считать портреты Фриды Кало и Мэрилин Монро.
Фотографии для журналов. Фото: Nickolas Muray.
Великолепна Мэрилин. Фото: Nickolas Muray.
Фотосессия 1952 года. Фото: Nickolas Muray.
Фотосессия с фруктами. Фото: Nickolas Muray.
Мэрилин и фрукты. Фото: Nickolas Muray.
Голливудская актриса. Фото: Nickolas Muray.
Мэрилин в красном. Фото: Nickolas Muray.
Фотосессия от Николаса Мюрея.
Мэрилин в красном платье. Фото: Nickolas Muray.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии