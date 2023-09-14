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Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Когда Патрик Закманн сказал своей матери, что хочет стать фотографом, вместо ответа она просто заглянула в телефонный справочник, чтобы найти профессионала. Как и все заботливые матери, мать Закманна желала для своего ребенка светлого будущего. Потому она позвонила знаменитому Анри Картье-Брессону (сооснователь агентства Magnum) на его личный номер. Трубку подняла его бывшая жена. Она не дала ни единого совета, зато в красках описала, как тяжело жить с фотографом. Через сорок лет достаточно одного взгляда на портфолио Патрика Закманна, чтобы сказать с уверенностью, что его матери не за что было волноваться.

В конце 1970-х Закманн снимал на улицах Неаполя в сопровождении антимафиозных бригад. Он фотографировал маргинальные группы в Гонконге и иммигрантов в Марселе. Сам Закманн вспоминает, что его первый серьезный репортаж был в Португалии в 1975 году сразу после Революции гвоздик. «Я действительно хотел исследовать страну и ее социальную, политическую и экономическую ситуацию. Я путешествовал по Португалии с рюкзаком и тем, чему научился сам. Мои дела пошли в гору после этого опыта», — рассказывает Закманн.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Иерусалим, Израиль, 1990. Ультраортодоксальные евреи и охрана ждут прибытия Ариэля Шарона в христианской части Старого города.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Неаполь, Италия, июнь 1982 года. Члена мафии арестовывает антимафиозная бригада.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Неаполь, Италия, июнь 1982 года. Женщины оплакивают сыновей, которых арестовали за торговлю наркотиками.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Гонконг, 1987.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Париж, Франция, 1981. Мать Патрика Закманна (слева) и ее сестры.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Неаполь, Италия, март 1982 года. Проститутки и трансгендеры греются у огня.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Милуоки, Висконсин, США, 1989. Французская актриса Беатрис Даль.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Неаполь, Италия, 8 июня 1982 года. Киро Астуто, известный как «Вне закона», один из лидеров клана Nuova Familiglia, убитый одним из своих.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Гонконг, 1988. Молодая проститутка и ее парень, член банды.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Марсель, Франция, сентябрь 1984 года. Девушка из второго поколения североафриканских иммигрантов.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Марсель, Франция, сентябрь 1984 года. Алжирская свадьба в поместье Бассен.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Вилье-ле-Бель, Франция, 1989. Эта семья живет в специальной зоне в комплексе «Деррьер-ле-Мур-де-Монсеньер», который состоит из тысячи квартир.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Марсель, Франция, 1984.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Неаполь, Италия, июнь 1982 года. В полицейском участке несколько детей (младшему восемь лет) пойманы с поличным после ограбления.

Итальянская мафия в фотографиях Патрика Закманна

Нью-Йорк, 1987. Семья Уус, в которой трое сыновей окончили Гарвард с отличием.

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