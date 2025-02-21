Зачем женщины на Азорских островах носили плащи с огромными капюшонами

Какие только безумные эксперименты не знала история моды - от немыслимого размера и пышности нарядов до мини-юбок и топов с глубоким декольте. Однако о некоторых из них большинство людей даже не знает. И напрасно, ведь их история действительно представляет интерес. Ярким примером необычной традиции в одежде можно считать ныне забытую практику ношения женщинами Азорских островов длинных плащей с поистине огромными глубокими капюшонами.
Малоизвестная, но занимательная традиция в одежде. /Фото: mayak.org.ua
На Азорских островах эта необычная традиция известна приблизительно с XVII века. Однако точного источника появления этого одеяния историки выяснить не смогли: согласно одной версии, накидки пришли туда из Фландрии, а по другой - из Португалии. Носили их исключительно женщины, но любых возрастов - от девочек до женщин почтенного возраста. В большом глубоком капюшоне, известном по португальскому названию «capote e capelo», скрывался профиль владелицы, а сам плащ в пол укрывал от взглядов других людей всё остальное.
Женщин под таким капюшоном было практически не видно. /Фото: picworld.ru
О существовании этой странной модной тенденции на Азорских островах сегодня говорят лишь оставшиеся сведения путешественников, да некоторые старые фотографии - по данным редакции Novate.ru, носить такие накидки перестали в тридцатых годах прошлого столетия. Правда, сохранившиеся изображения могут ввести в заблуждение, ведь кажется, что женщины носили черные одеяния. В реальности они имели различные оттенки синего цвета - от насыщенного глубокого до более яркого, известного как электрик.
На самом деле плащи были не чёрные. /Фото: livejournal.com
Отдельной историей была форма и высота капюшонов. Так как Азорские острова являются архипелагом, то каждая часть из них несколько обособлена от других. Поэтому традиция ношения плащей присутствовала там везде, но отличалась по виду. Например, на одном острове капюшоны имели клиновидную форму, у других края были оттопырены на плечах, а третьи укладывались вокруг головы по кругу или овально. Однако сама традиция тщательно оберегалась женщинами в те времена: носить традиционный азорский капюшон было правильно и почётно, поэтому женщины передавали эти одеяния по наследству своим дочерям.
Женщины в плащах с капюшоном клиновидной формы. /Фото: 4tololo.ru
Самое поразительное в том, что толком неизвестно, с какой целью носились эти огромные плащи с глубокими капюшонами. Существует несколько версий. Согласно самой распространённой, они позволяли женщинам Азорских островов, которые отличались крайней набожностью, сохранять дистанцию с мужчинами на улице, ведь выходя за порог дома, девушки даже не могли смотреть на них, им приходилось потуплять взор или глядеть в стену. Другая версия более экзотическая - считалось, что капюшон поможет спастись от разного рода заболеваний, который можно подхватить на островах. Однако скорее всего, в данном случае речь идёт о синтезе факторов, и женщины продолжали на протяжении нескольких столетий носить эти странные одеяния.
источник
