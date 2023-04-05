Экологичное средство для мытья посуды

Не покупайте средства для мытья посуды — сделайте своё, экологичное, эффективное и совсем не дорогое! Домашний гель для мытья посуды будет отлично отмывать жир и грязь, а на посуде не останется и следа мыла — всё будет блестеть и скрипеть от чистоты.

Натрите на мелкой тёрке 50 гр. хозяйственного мыла. Залейте 300 мл горячей воды. Сюда же всыпьте 3 ст. л. горчицы (порошок) и столько же соды.







Разведите средство ещё 700 мл горячей воды (всего 1 л) и добавьте 3-4 ст. л. нашатырного спирта.







Готовое средство перелейте в бутылочку с дозатором.







Мойте посуду, как обычно! Средство отлично очищает и обеззараживает посуду.





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