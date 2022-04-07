Скандальный «прыжок в свободу»: как Рудольфу Нурееву удалось совершить побег из СССР

Рудольф Нуреев | Фото: kino-teatr.ru
57 лет назад, 17 июня 1961 г. произошло событие, из-за которого разгорелся крупный международный скандал: во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета танцовщик Рудольф Нуреев (Нуриевым он стал позже, когда прославился) обратился к властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он давно находился под подозрением, за ним велось наблюдение, но Нурееву удалось усыпить бдительность сотрудников КГБ и обвести их вокруг пальца.
Знаменитый артист балета Рудольф Нуреев | Фото: kino-teatr.ru
Еще за год до этого Нуреев узнал о планировавшихся гастролях в Париже, но был уверен в том, что в состав труппы его не включат. Но его все-таки отпустили. За 2 недели до побега его поведение было признано неподобающим: «3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуриев не изменил своего поведения».
Рудольф Нуреев с балериной Марго Фонтейн | Фото: 24smi.org
Танцовщику удалось ввести наблюдавших за ним агентов в заблуждение. Узнав о том, что его могут досрочно выслать обратно в СССР, он «прекратил ночные отлучки, улучшил свое поведение, в связи с чем посол принял решение воздержаться от его командирования в СССР». Из Парижа труппа должна была отправиться в Лондон, и тут стало известно о том, что Нуреев якобы планирует во время отлета труппы остаться во Франции. Поэтому решение о его возвращении в СССР все же было принято.
Знаменитый артист балета Рудольф Нуреев | Фото: 24smi.org
Под предлогом приглашения на концерт в Кремле Нуреева доставили в аэропорт и попытались проводить в самолет, отправлявшийся в СССР. Его подруга, миллионерша Клара Сент, которая якобы пришла проводить его в аэропорт, во время прощания шепнула ему на ухо: «Ты должен подойти к тем двум полицейским и сказать, что хочешь остаться во Франции. Они тебя ждут». Сотрудники госбезопасности предприняли попытку оттеснить его от полицейских, но танцовщик буквально выпрыгнул из их окружения. В «Автобиографии» об этом он написал так: «Я сделал самый длинный, самый волнующий прыжок за всю мою карьеру и приземлился прямо в руки двух полицейских. «Я хочу остаться», – задыхаясь, произнёс я». Французские газеты на следующий день пестрели заголовками «Прыжок в свободу».
Рудольф Нуреев с балериной Марго Фонтейн | Фото: 24smi.org
Знаменитый артист балета Рудольф Нуреев | Фото: 24smi.org
Советский консул пытался отговорить танцовщика от этого опрометчивого шага, но тот был непреклонен в своем решении остаться во Франции. 19 июня 1961 г. сотрудниками КГБ из Франции в СССР была отправлена «записка об измене Родине артиста балета Р. Х. Нуриева», в которой сообщалось: «Докладываю, что 16 июня 1961 года в Париже изменил Родине Нуриев Рудольф Хаметович, 1938 года рождения, холост, татарин, беспартийный, артист балета Ленинградского театра им. Кирова, находившийся в составе гастрольной труппы во Франции».
Невозвращенец Рудольф Нуреев | Фото: 24smi.org
В январе 1962 г. в СССР состоялся заочный суд над Рудольфом Нуреевым, и его за измену Родине приговорили к 7 годам исправительно-трудовых работ с отбыванием срока в колонии строгого режима с конфискацией имущества. А потом на протяжении многих лет его преследовали анонимными звонками с угрозами. Советник советского посольства во Франции даже пытался убедить директора Парижской оперы убрать из программы выступление Нуреева и вместо него прислать на гастроли «куда более талантливых» советских артистов. Но в результате выступил Нуреев, а советские артисты по решению ЦК КПСС остались дома, чтобы не выступать на одной сцене с беглецом.
Знаменитый артист балета Рудольф Нуреев | Фото: kino-teatr.ru
Невозвращенец Рудольф Нуреев | Фото: 24smi.org
Рудольф Нуреев продолжил гастроли по всему миру, его карьера на Западе сложилась очень успешно. Более 15 лет он выступал в составе труппы лондонского Королевского балета и стал миллионером и любимцем публики. Его даже называли самым богатым человеком в мире балета. С 1983 по 1989 гг. Нуреев был директором балетной труппы парижской Гранд-опера. Он исполнил практически все ведущие мужские партии классического балета.
Рудольф Нуреев, 1973 | Фото: aif.ru
Скандальность ситуации усугубилась тем, что Рудольф Нуреев стал первым выходцем из СССР, официально признавшим собственную нетрадиционную сексуальную ориентацию. К тому же его возлюбленный Эрик Брун был в составе труппы Американского балетного театра, выступавшей в 1960 г. в СССР.
Невозвращенец Рудольф Нуреев | Фото: 24smi.org
На родину Нуреев смог приехать только в 1987 г., в эпоху перестройки. Он едва успел проститься с умирающей матерью. В 1989 г. он снова станцевал на сцене Ленинградского театра. На тот момент танцовщик и сам был смертельно болен – около 10 лет он жил с диагнозом «СПИД». Остаток дней Нуреев провел в Париже, где и скончался в возрасте 54 лет. Когда друг у него спросил о ностальгии по родине, он ответил: «Я совершенно счастлив здесь, я не скучаю ни за кем и ни за чем. Жизнь дала мне все, что я хотел, все шансы».
Танцовщик в аэропорту Шереметьево, 1987 | Фото: life.ru
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