Как молодой революционер Иосиф Сталин стал морским пиратом и грабителем

Иосиф Сталин по кличке Коба – вероятный грабитель черноморских пароходов.
Пожалуй, не найдется ни одного человека на постсоветском пространстве, который бы не слышал имя Иосифа Сталина. Одни называют его вождем народов, а другие – жестоким тираном. А ранние страницы биографии грузинского семинариста, ставшего революционером-большевиком, скрывают много неизвестного. Историки считают, что будущий советский диктатор в молодости мог быть черноморским пиратом и грабить пароходы.
Российские революционные матросы, 1917-1918 гг. | Фото: secrethistory.su.
В первом десятилетии ХХ века Россию захлестнули революционные волнения. Многочисленные политические группы начали борьбу за свои идеи, все больше вовлекая активных молодых людей. В открытом противостоянии с властями они применяли террористические методы, а для пополнения партийных касс начали использовать грабежи и наглый разбой.
Российский пароход «Цесаревич Георгий». | Фото: meshok.net.
В сентябре 1906 года российский пароход «Цесаревич Георгий» вышел в Черное море из порта Новороссийск. Судно находилось у побережья Грузии и проходило мимо Сухуми, когда произошло дерзкое ограбление. Около 20 человек, поднявшихся на борт пассажирами, оказались настоящими пиратами. Одни ворвались в капитанскую рубку, открыли сейфы и забрали 16 тысяч рублей. Другие в это время обыскивали каюты. Пассажиров собрали в одном месте и держали под присмотром, правда, не обошлось без перестрелки.
На палубе пассажирского судна. Генри Бэкон, 1877 год. | Фото: m.blog.daum.net.
Собрав все ценное, налетчики скрылись на лодках, подошедших с берега. По сообщению капитана, нападавшие были с Кавказа, скорее всего, грузины. Для местных партизан-абреков считалось стандартным промыслом нападать на русских. Правда, ранее жители Кавказа в море не выходили.
Вторая популярная версия состояла в том, что ограбление совершили революционеры или анархисты, постоянно нуждавшиеся в деньгах.
Жандармы долго искали новоявленных пиратов, но тщетно. В те годы на Кавказе было совершено множество грабежей, во время которых в руки «политических» попали десятки тысяч рублей.
Пароход Русского общества пароходства и торговли «Черномор». | Фото: seafarers.com.ua.
Через год произошло нападение еще на один российских пароход. Бандиты с билетами пассажиров поднялись на борт «Черномора» и уже в отрытом море раскрыли себя. Всех, кто был на борту, обыскали, изъяв кошельки, часы, ювелирные украшения.
Следующее ограбление парохода произошло уже на Каспии. Один из пиратов обронил фразу, что это уже их третье «дело». И снова очевидцы утверждают, что 16 налетчиков были грузинами. С парохода «Цесаревич Александр» они унесли около 4000 рублей.
Молодой революционер-марксист Коба, 1902 год. | Фото: pikabu.ru.
А в 1908 году произошло наиболее успешное ограбление. На пароходе «Николай I» в сейфах перевозилась крупная сумма денег. Когда злоумышленники попали на борт, среди них был опытный «медвежатник» Ахмед. Взломав преграды, пираты обнаружили 1 200 000 рублей.
Историки до сих пор не могут сойтись во мнениях, был ли молодой Иосиф Сталин одним из членов пиратской шайки. Достоверно известно, что в те годы он принимал участие в грабежах по всему Кавказу. Из экспроприированных денег 20% оставалось на нужды партийной ячейки, а 80% переправлялось «в центр», Ленину.
Учетная карточка Иосифа Джугашвили, задержанного в Баку в 1910 году. | Фото: upload.wikimedia.org.
После революции 1917 года глава меньшевиков Мартов открыто обвинил Сталина в том, что тот был экспроприатором и потребовал расследования. Сталин воспротивился и дело «замяли». А в 1989 году «всплыло» архивное дело, в котором упоминалось, что один из пиратов, ограбивших «Цесаревича Георгия», был молодой веснушчатый революционер невысокого роста. Подробное описание очень напоминало портрет Сталина.
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