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10 «секретных» кодов для Android, которые спасут в непредвиденных ситуациях


Секретные коды на все случаи жизни.

Секретные коды на все случаи жизни.

 

Apple или Android? Этот вопрос будет вызывать потоки праведного гнева и прочие бури в стакане до тех пор, пока не останется только один. Прямо, как в сериале «Горец». А пока владельцы смартфонов-конкурентов выискивают новые аргументы «за» и «против», вот 10 кодов для устройств Android, которые точно дадут его обладателю 10 очков форы.

У вашего смартфона есть секреты.

У вашего смартфона есть секреты.

 

Ваш смартфон может куда больше, чем подозревает рядовой пользователь. Впрочем, «рядовой пользователь» вообще много о чём не подозревает. Например, о существовании вот этих кодов. Никакой магии и хакерства (ну может сааааамую чуточку): эти команды заложены самими разработчиками. И они делают работу со смартом ещё быстрее и приятнее. А чтобы активировать их, достаточно просто набрать комбинации из списка ниже также, как любой номер телефона.

Команды, которые дадут всю нужную информацию о смартфоне


Узнать всё важное.

Узнать всё важное.

 

1. *#06# — эта команда покажет IMEI смартфона. Нужная штука, особенно, когда собираетесь покупать б/у телефон «с рук».

2. *#*#4636#*#* — на экране появится информация о Wi-Fi, аккумуляторе и статистике его использования.

3. *#2222# — поможет, если вы теряетесь в догадках, какая же на смарте версия прошивки Android.


4. *#34971539# — выдаст на экран всю информацию о камерах и версиях их прошивок.

Команды для исправления неполадок с устройством


Когда нужно быстро «пофиксить» телефон.

Когда нужно быстро «пофиксить» телефон.

 

1. *#*#7780#*#* — моментальный сброс до заводских настроек (Hard Reset). Удаляет все приложения и файлы, телефон становится «чистым» и готовым к эксплуатации новым пользователем. Самое то, ели хотите передать свой смарт по наследству близкому родственнику.

2. *2767*3855# — также сброс до заводских настроек, но ещё и с переустановкой Android в придачу.

3. #*2562# или #*3851#, или #*3876# — перезагружает устройство. Пригодится, если вдруг заела или сломалась кнопка выключения.

4. *#*#7594#*#* — если раздражает, когда телефон медленно выключается. После набора этой команды каждый раз, как вы будете нажимать кнопку «выключить», смарт будет выполнять команду «отбой» без всяких дополнительных меню и вопросов («Вы уверены, что хотите выключить телефон?», «Хорошо подумали?»).

«Шпионские» коды


Сохранить анонимность.

Сохранить анонимность.

 

1. #*5376# — моментально стирает все SMS с телефона. Ну мало ли, что и кому попадёт в руки.

2. #31# — если ввести эту комбинацию перед номером телефона, на который собираетесь звонить, то это скроет ваш собственный номер от собеседника. Т.е. он получит звонок с «неопознанного номера». В некоторых ситуациях может быть весьма кстати.

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10 «секретных» кодов для Android, которые спасут в непредвиденных ситуациях

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10 «секретных» кодов для Android, которые спасут в непредвиденных ситуацияхПодписаться на мой Instagram
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31#*2562#*3851#*3876#*5376#
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