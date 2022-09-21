Как в Афганистане делают оружие

Хайберский перевал является одним из немногих наземных маршрутов между Афганистаном и Пакистаном, проходящим через горы. После того, как перевал стал частью Шелкового пути, стратегическое значение Хайберского перевала не раз становилось источником конфликта со времен Александра Македонского и глубокой древности.







Там, где есть конфликт нужно оружие. Таким образом, жители Хайберского перевала поняли, что можно заработать деньги на производстве и поставке оружия различным полевым командирам, империям и армиям, которые боролись за проход.



Однако стратегически важный регион был довольно отдаленным, потому оружейникам Хайберского перевала часто приходится иметь дело с некачественными материалами и обходиться простейшими инструментами.







Простые люди живущие на этом отрезке Хайберского перевала как правило не выезжали далеко за пределы родных земель, потому они имели слабое представление о конструкции оружия со всего мира. Таким образом они копировали оружие, с которым имели непосредственный контакт начиная с 19-го века.







Большая часть оружия произведенная здесь была британским огнестрельным оружием, так как этот регион находился под британским влиянием с 19-го века до окончания Второй мировой войны.

Потому большинство копий местных мастеров с 19-го века до 1970-х годов, как правило, клоны британских огнестрельного оружия, таких как мушкеты Enfield, Snyder Enfield, Martini Henry , Martini Enfield, Lee Enfield, и Webley/Enfield revolver.Используя изобретательность и смекалку, это оружие было произведено в небольших мастерских. Удивительно, но это огнестрельное оружие хорошего качества , особенно учитывая место производства, но конечно не такого качества, как оригинал.Копии оружейников Хайберского перевала очень востребованы коллекционерами, и есть три способа, чтобы идентифицировать их.1. Как правило, они не так качественны как оригинал.2. Афганские украшения.3. Как правило имеют штамп с британской маркировкой, хотя и с ошибками или неправильной штамповкой.Во время войн с СССР и США оружейная субкультура окрепла. Целые семейные кланы специализируются на «серийном выпуске» пистолетов, автоматов, карабинов. В 1980-е годы тут освоили кустарное производство автоматов Калашникова. В ход идет все – от старых автомобилей до железнодорожных рельсов.Есть и собственные модели, собранные под популярные патроны. Некоторые мастера даже ставят свое клеймо. Советские калашниковы идут по $500, китайские дешевле , а модели собственного производства можно купить за $100-150. Цена на пистолеты начинается с $65. На улицах часто слышится стрельба – покупатели проверяют купленный товарЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)