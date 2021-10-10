Почему не надо делать уроки с ребенком
Публикуем советы известного психолога Михаила Лабковского о том, как позволить ребенку учиться самостоятельно и сохранить с ним теплые отношения.
У ребенка обязательно должно быть личное свободное время, когда он НИЧЕГО не делает: от 2 до 4 часов в день. Тревожные амбициозные родители детей заорганизовывают. Кружки, секции, языки… Это слишком большая нагрузка для ребенка.
В отношениях со школой и педагогами нужно быть на стороне своего ребенка. Берегите детей. Не бойтесь плохих оценок. Бойтесь довести до отвращения к школе и учебе вообще.
Российские родители ориентированы на оценки. Это еще с советских времен. Например, в моем классе учились два чеха и один поляк. После одной серьезной контрольной на собрании все НАШИ родители спрашивали про оценки и только чехи и поляки спрашивали что-то вроде: «Как он себя чувствовал? Он волновался?» И это правильно.
Помните, если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам — у этого всегда есть причина. Лень тут ни при чем. Такой категории, как лень, в психологии вообще не существует. Лень всегда раскладывается на отсутствие мотивации и воли.
Среди причин, по которым ребенок не делает уроки сам, может быть что угодно: повышенное внутричерепное давление, гипертонус, психологические проблемы, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). И, вместо того чтобы тратить свои вечера на совместное сидение над учебниками — лучше попробовать определить эту причину и работать над ее устранением.
Семейные ценности должны быть на первом месте, а оценки — на втором.
Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подготовки к ГИА и ЕГЭ становятся по-настоящему черными временами для семьи: всех преследуют неврозы и депрессии, они провоцируют истерики, болезни, чуть ли не суициды.
Как избежать всего этого кошмара или хотя бы минимизировать последствия?
Я думаю — стоит сосредоточиться на любви и вечных ценностях.
Подумать о том, что довольно скоро, когда все оценки и экзамены сотрутся из памяти, будет важно только одно — не утратили ли вы близость, доверие, понимание, дружбу со своим ребенком…
Ведь можно получить пятерку и потерять дочь. Сдать ЕГЭ, «поступить сына в институт», но уже не восстановить былых отношений.
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