Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Проблема с начальством – это как половая дисфункция, все о ней знают, но ее не принято обсуждать в коллективе, особенно если хочешь сохранить работу. Но если говорить на чистоту, так уж сложилось, что каждый первый, кто работает на себя, считает идиотом каждого второго клиента, а каждый, кто увяз в паутине служебно-организационного расписания, хоть бы раз нелестно отзывался об интеллектуальных и моральных качествах своего непосредственного руководителя.
Впрочем, в этой статье мы поговорим не о таких банальных ситуациях, когда ваш начальник не разрешает смотреть на работе смешные картинки из «Одноклассников», не желает войти в ваше положение, когда вы опаздываете на пятнадцать минут из-за пробок, либо задерживает зарплату до понедельника, лишая вас приятной возможности как порядочному человеку оттянуться в пятницу в баре. Ниже вы узнаете, как понять, что ваш начальник психопат, и от него действительно нужно бежать.
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Что такое психопат на рабочем месте?
Так уж повелось, что американские психологи то ли от переизбытка продуктивных идей (привет Брежневу), то ли от обилия свободного времени, так и норовят придумать какую-нибудь новую актуальную проблему, которая срочно нуждается в решении, а заодно и парочке психологических опросников, страниц так-эдак на двадцать восьмым шрифтом. Очередной такой проблемой стала так называемая «психопатия на рабочем месте» – термин введенный психологом-криминалистом Робертом Харом в своей книге «Змеи в костюмах». Правда, с уголовщиной это явление ничего общего не имеет, если, конечно, не считать преступлением создание нездоровой рабочей обстановки.
Хар утверждал, что даже один психопат (на которых, кстати, приходился три-четыре процента топ-менеджеров крупных компаний) способен не только до основания разрушить самый преуспевающий бизнес, но и до конца жизни подсадить на антидепрессанты большую часть своих подчиненных. Стремясь защитить честных офисных работников от такой печальной участки, психологи даже разработали специальный опросник, который позволил бы выявить психопатические наклонности у соискателя еще во время первого собеседования. Впрочем, забавно, но существует анекдотическая история о том, как один британских банк стал набирать менеджерами в кредитный отдел только тех, кто набирал поэтому опроснику балл выше среднего. Так что всем джентльменам, которые планируют прикупить своей юной деве новый айфончик в кредит, стоит быть поаккуратнее, а то мало ли на кого нарветесь.
Как понять, что ваш начальник психопат?
Ну что, готовы присмотреться поближе к вашему начальнику? Посмотрите внимательно на него… теперь на его кейс… не капает ли с него кровь, и не раздаются ли подозрительный звон хирургических инструментов? Ладно, шучу. Но шутки шутками, и если начальник-психопат вряд ли привяжет вас скотчем к стулу, но помотать нервы и испортить жизнь сможет порядочно. Поэтому, если ваш дорогой руководитель соответствует не менее трем признаков ниже, от него действительно пора бежать:
1. Одержимость контролем – если ваш начальник не только по пять раз перепроверяет каждый ваш отчет, но и на полном серьезе устанавливает для своих подчиненных график посещения туалета, это уже хороший повод задуматься.
2. Корпоративные «кровососы» – психопат готов на все, чтобы выставить себя в лучшем свете и выехать за счет других, поэтому если ваш начальник систематически присваивает себе все ваши достижения, а на вас спускает всех собак в случае неудачи, это уже серьезный тревожный звоночек.
3. Нарциссизм – вашего начальника не волнует ничего и никто, кроме его самого? Любая, даже конструктивная критика, в его адрес грозит немедленным увольнением под любым предлогом? Поздравляю вас, это наш случай.
4. Манипулятор – ваш начальник обращается с подчиненными по принципу «это пои солдатики, я с ними играю»? Девяносто девять и девять процентов, что вы имеете дело с психопатом.
5. Неоправданный риск – ваш начальник готов поставить на кон успех всего проекта и постоянно идет на неоправданный профессиональный риск, хотя при этом, производит впечатление неглупого человека и прекрасно осознает возможные последствия? Что ж, возможно, вы просто имеете дело с психопатом, которому скучно.
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