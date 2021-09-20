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Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Проблема с начальством – это как половая дисфункция, все о ней знают, но ее не принято обсуждать в коллективе, особенно если хочешь сохранить работу. Но если говорить на чистоту, так уж сложилось, что каждый первый, кто работает на себя, считает идиотом каждого второго клиента, а каждый, кто увяз в паутине служебно-организационного расписания, хоть бы раз нелестно отзывался об интеллектуальных и моральных качествах своего непосредственного руководителя.

Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Впрочем, в этой статье мы поговорим не о таких банальных ситуациях, когда ваш начальник не разрешает смотреть на работе смешные картинки из «Одноклассников», не желает войти в ваше положение, когда вы опаздываете на пятнадцать минут из-за пробок, либо задерживает зарплату до понедельника, лишая вас приятной возможности как порядочному человеку оттянуться в пятницу в баре. Ниже вы узнаете, как понять, что ваш начальник психопат, и от него действительно нужно бежать.

P.S. Даже не вздумайте открывать эту страницу в рабочее время.

Что такое психопат на рабочем месте?


Так уж повелось, что американские психологи то ли от переизбытка продуктивных идей (привет Брежневу), то ли от обилия свободного времени, так и норовят придумать какую-нибудь новую актуальную проблему, которая срочно нуждается в решении, а заодно и парочке психологических опросников, страниц так-эдак на двадцать восьмым шрифтом. Очередной такой проблемой стала так называемая «психопатия на рабочем месте» – термин введенный психологом-криминалистом Робертом Харом в своей книге «Змеи в костюмах».
Правда, с уголовщиной это явление ничего общего не имеет, если, конечно, не считать преступлением создание нездоровой рабочей обстановки.

Хар утверждал, что даже один психопат (на которых, кстати, приходился три-четыре процента топ-менеджеров крупных компаний) способен не только до основания разрушить самый преуспевающий бизнес, но и до конца жизни подсадить на антидепрессанты большую часть своих подчиненных. Стремясь защитить честных офисных работников от такой печальной участки, психологи даже разработали специальный опросник, который позволил бы выявить психопатические наклонности у соискателя еще во время первого собеседования. Впрочем, забавно, но существует анекдотическая история о том, как один британских банк стал набирать менеджерами в кредитный отдел только тех, кто набирал поэтому опроснику балл выше среднего. Так что всем джентльменам, которые планируют прикупить своей юной деве новый айфончик в кредит, стоит быть поаккуратнее, а то мало ли на кого нарветесь.

Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Как понять, что ваш начальник психопат?


Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Ну что, готовы присмотреться поближе к вашему начальнику? Посмотрите внимательно на него… теперь на его кейс… не капает ли с него кровь, и не раздаются ли подозрительный звон хирургических инструментов? Ладно, шучу. Но шутки шутками, и если начальник-психопат вряд ли привяжет вас скотчем к стулу, но помотать нервы и испортить жизнь сможет порядочно. Поэтому, если ваш дорогой руководитель соответствует не менее трем признаков ниже, от него действительно пора бежать:

1. Одержимость контролем – если ваш начальник не только по пять раз перепроверяет каждый ваш отчет, но и на полном серьезе устанавливает для своих подчиненных график посещения туалета, это уже хороший повод задуматься.
2. Корпоративные «кровососы» – психопат готов на все, чтобы выставить себя в лучшем свете и выехать за счет других, поэтому если ваш начальник систематически присваивает себе все ваши достижения, а на вас спускает всех собак в случае неудачи, это уже серьезный тревожный звоночек.
3. Нарциссизм – вашего начальника не волнует ничего и никто, кроме его самого? Любая, даже конструктивная критика, в его адрес грозит немедленным увольнением под любым предлогом? Поздравляю вас, это наш случай.
4. Манипулятор – ваш начальник обращается с подчиненными по принципу «это пои солдатики, я с ними играю»? Девяносто девять и девять процентов, что вы имеете дело с психопатом.
5. Неоправданный риск – ваш начальник готов поставить на кон успех всего проекта и постоянно идет на неоправданный профессиональный риск, хотя при этом, производит впечатление неглупого человека и прекрасно осознает возможные последствия? Что ж, возможно, вы просто имеете дело с психопатом, которому скучно.

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