Психопаты на рабочем месте. Как понять, что от начальника пора бежать?

Проблема с начальством – это как половая дисфункция, все о ней знают, но ее не принято обсуждать в коллективе, особенно если хочешь сохранить работу. Но если говорить на чистоту, так уж сложилось, что каждый первый, кто работает на себя, считает идиотом каждого второго клиента, а каждый, кто увяз в паутине служебно-организационного расписания, хоть бы раз нелестно отзывался об интеллектуальных и моральных качествах своего непосредственного руководителя.







Впрочем, в этой статье мы поговорим не о таких банальных ситуациях, когда ваш начальник не разрешает смотреть на работе смешные картинки из «Одноклассников», не желает войти в ваше положение, когда вы опаздываете на пятнадцать минут из-за пробок, либо задерживает зарплату до понедельника, лишая вас приятной возможности как порядочному человеку оттянуться в пятницу в баре. Ниже вы узнаете, как понять, что ваш начальник психопат, и от него действительно нужно бежать.



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Что такое психопат на рабочем месте?

Как понять, что ваш начальник психопат?