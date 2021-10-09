«Кто такой, б**, Джексон Поллок?»: 3 случая, когда люди нашли шедевры среди мусора

Кто из нас не мечтал найти среди дедушкиных завалов шедевр, стоящий миллионы? Но, давайте признаемся, так везет единицам — и такие счастливчики, чаще всего, тут же попадают на полосы газет. Дорогие произведения искусства чаще всего находятся в соответствующей обстановке — в дорогих домах и в дорогостоящих коллекциях коллекционеров. Но какие же обстоятельства предшествовали находкам шедевров среди буквально мусора и хлама?
Джексон Поллок
Картина Джексона Поллока, купленная за 5 долларов.
В 1992 году Тери Хортос купила огромную картину в магазине подержанных вещей на подарок своей подруге. Картина стоила 8 долларов, но Тери сторговалась до пяти. Картина была такой огромной, что ни у себя дома, ни дома у своей подруги она не вписывалась, так что Тери решила продать ее на блошином рынке. Там к ней подошел некий человек, который сказал, что эта картина похожа на картину Джексона Поллока. «Кто такой, б*ть, Джексон Поллок?» спросила Тери. Позже, именно с таким названием, выйдет документальный фильм, раскрывающий расследование подлинности этого полотна.
Постер фильма о картине Поллока.
Арт-аутентификатор Ричард Польски как-то сказал, что когда дело доходит до Джексона Поллока, возможно вообще всё. «Однажды работа Поллока была найдена буквально на свалке в Хэмптонсе. На одной стороне полотна от руки было написано „НА ПРОДАЖУ“ — такие знаки ставят, когда продают дом. А а на другой — собственно, картина Поллока. Эту картинку пил один эксперт по абстрактному экспрессионизму, а затем перепродал и получил за это очень приличную прибыль».
Тери Хортон рядом с картиной Джексона Поллока.
После долгих споров искусствоведов, подлинность картины установил арт-аутентификатор Пол Байро: он нашел на полотне отпечаток пальца, который совпал с отпечатками Поллока, который тот оставил на банках с краской в своей мастерской. Теперь Тери оценивает эту картину не менее чем в 50 миллионов долларов. Впрочем, Тери говорит, что если кто-то предложит ей больше, она возражать не будет.
Джексон Поллок.
Рембрандт
«Пациент, упавший в обморок».
Это тот самый случай, когда в старых фамильных завалах оказался шедевр. В 2015 году владельцы картины выставили ее на аукционе за 800 долларов как полотно неизвестного художника XIX века. Картину приобрел галлерист, предложивший за работу в тысячу раз больше. Этой работой оказалась картина Рембрандта из цикла «Пять чувств» — «Пациент, упавший в обморок» или «Аллегория обоняния».
Монограмма художника.
На самом деле датой создания картины является 1624-1625 года, а доказательство авторства можно увидеть невооруженным взглядом — во всей серии цикла Рембрандт оставлял свою подпись в виде монограммы, и на этой картине ее можно увидеть в верхнем правом углу сразу возле головы пациента.
Три певца (Слух).
Специалисты считают, что причина того, что картина оказалась не в музее, в том, что еще несколько веков назад владельцев картины смутил «недостаточно рембрадтский стиль» художника — тот написал ее в 18 лет. Поэтому, для придания ей «больше достоверности» картину намеренно затемнили, дорисовали полотно по краям, чтобы сделать ее больше и пририсовали другое освещение. Это, по-видимому, смутило специалистов последующих веков, не признавших в полотне руку мастера. Однако современные способы экспертизы способны выяснить авторство даже после подобного вандализма.
Операция (Прикосновние).
Позже эту картину выкупил коллекционер Томас Каплан, который заплатил за нее около четырех миллионов долларов. В его коллекции на тот момент было еще две других картины из этого же цикла: «Операция», олицетворяющая осязание, и «Три певца» - аллегория слуха.
Винсент ван Гог
Закат в Монмажуре.
Это, что называется, «классический случай» ценной находки на дедушкином чердаке. В 2013 году была выставлена найденная картина ван Гога, после тщательной экспертизы ее подлинности. Предыдущая подобная находка работы этого автора была найдена целых 85 лет назад, так что случай был по-настоящему резонансным в мире искусства.
Картину, изображающую пейзаж с кустами и деревьями на закате, нашли на чердаке промышленника Кристиана Мюстарда из Норвегии после его смерти. 30 лет она пролежала в Норвегии, прежде чем ее отправили на экспертизу, но тогда специалисты пришли к заключению, что это не работа великого художника.
Винсент ван Гог. Автопортрет.
Потребовалось еще 12 лет, чтобы специалисты музея Винстента ван Гога смогли раскрутить клубок событий, доказывающих подлинность работы. Картина была написана в 1888 году в гористой местности Монмажур, в нескольких километрах от городка Арль, где в то время жил художник. Есть целая серия его набросков Монмажура этого времени, все они находятся в музее художника.
Видимо, там же была написана другая картина ван Гога — «Валуны и дуб». Когда Винсент описывал это место своему брату Тео, он упомянул и набросок, который сделал в тот же день:
«Вчера, перед закатом, я был на каменистой вересковой пустоши, где растут маленькие кривые дубы; в глубине, на холме — руины; внизу, в долине — рожь. Весь ландшафт как раз во вкусе Монтичелли, он был предельно романтичен. Солнце отбрасывало на кусты и землю ярко-жёлтые лучи, эдакий золотой дождь. Каждая линия была прекрасна, весь пейзаж был очаровательно благороден. <...> Земля казалась лиловой, а горизонт — голубым. Я принёс с пустоши этюд, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что мне хотелось сделать...»
Картина *Валуны и дуб* Винсента ван Гога.
Возможно, именно из-за этого недовольства окончательным результатом этюда Винсент не подписал свою работу. Несмотря на это, она хранилась в коллекции его брата, и при инвентаризации он поставил на обратной стороне холста номер — 180, который сохранился до наших дней. После смерти Тео, его вдова продала этюд французскому арт-дилеру Морису Фабру, который через 7 лет продал ее норвежцу Кристиану Мюстарду, где она и хранилась все оставшееся время.
По воспоминаниям родственников Кристиана, вскоре после покупки он показал картину французскому послу в Швеции, и тот сказал, что это явная подделка. Так картина и оказалась на чердаке. Сейчас это полотно можно увидеть в музее Винсента ван Гога в Амстердаме.
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