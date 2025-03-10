Как удалить с одежды губную помаду

Множество практических советов и лайфхаков можно встретить на просторах интернета. Какие-то из них откровенно абсурдные и даже смешные. А, другие вполне могут занять достойное место в вашей копилке житейских премудростей.

Признаюсь честно, я всегда с опаской относилась к народным и бабушкиным методам – отдавала предпочтение профессиональным пятновыводителям.

Но, согласитесь, это не дешево в случае покупки качественного средства, да и небезопасно, особенно, если речь идёт о детских и деликатных вещах. И, вот, совершенно случайно я нашла способ, как отстирать с одежды губную помаду.Наверняка у каждой из нас случалась такая неприятность, и, как быть, если ты за городом на даче, а под рукой нет бытовой химии.Сегодня я решила проверить, правда ли обычный лимон и сода смогут справиться с жирным пятном от помады. Не скрою, до конца не верилось в успех операции.Итак, чтобы опробовать лайфхак в деле, нам понадобятся следующие составляющие:Лимон – 1 шт.Пищевая сода – 50 гр.Теплая вода – 300 мл.Я беру испачканную футболку и слегка смачиваю пятно. Для этого хорошо подойдёт распылитель или обычная новая губка для мытья посуды.Далее присыпаю пятно обычной пищевой содой. С этим составляющим, думаю, проблем не будет – она найдется в любой кухне. Кстати, как вариант, в заметке говорилось, что вместо соды, хорошо, подойдёт лимонная кислота.Затем я выдавила пару капель лимонного сока. Сода вступает в реакцию с лимонной кислотой, в результате чего образуется обильная пена. И, все – забыла о футболке на 1 час.Далее я стираю футболку в теплой воде с использованием привычного моющего средства и сушу.После всех манипуляций осмотрела вещь, могу отметить следующее.Пятно хорошо отстиралось – не осталось следов.Не осталось разводов, как это иногда бывает после стирки.Метод хорош простотой и безопасностью, а также выручит, если вы вне дома, на даче и под рукой не оказалось пятновыводителя.Итогом стирки я довольна: пятно полностью отстиралось, жирных разводов не образовалось, футболка «вернулась» к жизни.Теперь я буду смело пользоваться этим методом, и советовать его родным, близким и друзьям.