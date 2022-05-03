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10 секретов здорового питания: самые полезные продукты и правила их приготовления


Cамые полезные продукты и правила их приготовления.

Cамые полезные продукты и правила их приготовления.

О здоровом питании сегодня не говорит только ленивый, и уже никого не нужно убеждать в том, что «правильные» продукты полезны для здоровья. Когда человек правильно питается, у него прекрасное самочувствие, он счастлив и готов к свершениям. В этом обзоре «десятка» продуктов, которые по праву считаются самыми полезными в мире и обязательно принесут пользу организму. Если, конечно, их правильно приготовить.

1. Шпинат


Вкусно и питательно: шпинат.

Вкусно и питательно: шпинат.

Этот насыщенный питательными веществами зеленый суперпродукт легко доступен – в свежем, замороженном или даже консервированном виде. Один из самых здоровых продуктов на планете буквально наполнен энергией, но при этом имеет очень низкую калорийность. Также он обеспечивает организм витамином А, витамином К и фолиевой кислотой.

Пример легкого и полезного блюда: сделать соте из лука и шпината и подать с омлетом.

2. Черная фасоль


Вкусно и питательно: черная фасоль.

Вкусно и питательно: черная фасоль.

 

Буквально переполненная здоровыми антиоксидантами черная фасоль медленно переваривается, дольше сохраняя ощущение сытости. Эти маленькие бобы полны кальция, белка и клетчатки, и они также просто отлично смотрятся.

Пример легкого и полезного блюда: черная фасоль идеально подойдет для мексиканской кухни.
Буррито, начо, тако и т.д.

3. Грецкие орехи


Вкусно и питательно: грецкие орехи.

Вкусно и питательно: грецкие орехи.

 

В грецких орехах больше антиоксидантов, чем в любых других орехах, а также полно витамина Е, растительных сывороток и здоровых жиров омега-3.

Пример легкого и полезного блюда: просто орехи… без ничего лишнего. Они прекрасно подойдут, чтобы перекусить.

4. Свекла


Вкусно и питательно: свекла.

Вкусно и питательно: свекла.

 

Казалось бы, скромная и ничем не примечательная свекла очень хороша для мозга и умеет снижать кровяное давление. И в общем она часто считается одним из самых здоровых продуктов на земле. Ярко окрашенный корнеплод наполнен фолиевой кислотой, магнием и витамином C.

Пример легкого и полезного блюда: добавить натертую свеклу в любой салат.

5. Авокадо


Вкусно и питательно: авокадо.

Вкусно и питательно: авокадо.

 

Если употреблять всего один или два авокадо в неделю, то это насытит организм здоровыми мононенасыщенными жирами, витамином B6 и фолиевой кислотой.

Пример легкого и полезного блюда: намазать мякоть авокадо на тост, посыпать солью и положить кусочек перца или сыра.

6. Черный шоколад


Вкусно и питательно: черный шоколад.

Вкусно и питательно: черный шоколад.

 

Согласно недавним исследованиям, шоколад содержит больше антиоксидантов, чем большинство фруктовых соков. Наряду с защитой организма от болезней и помощи в предотвращении сердечных заболеваний, черный шоколад является естественным средством для поднятия настроения.

Пример легкого и полезного блюда: стоит употреблять эту здоровую пищу в умеренных количествах - достаточно одного или двух кусочков в день, чтобы воспользоваться всеми преимуществами шоколада.

7. Малина


Вкусно и питательно: малина.

Вкусно и питательно: малина.

 

Как и большинство ягод, малина наполнена антиоксидантами, которые помогут поддерживать надлежащее здоровье, а также предотвратят заболевания. Как свежая, так и замороженная малина обеспечивает организм витамином С, кальцием и железом.

Пример легкого и полезного блюда: употреблять на завтрак, перемешивая с йогуртом или добавляя в кашу.

8. Чеснок


Вкусно и питательно: чеснок.

Вкусно и питательно: чеснок.

 

Эта острая луковица использовалась для предотвращения болезней на протяжении веков, поскольку она препятствует росту бактерий, снижает уровень холестерина и артериального давления и обладает довольно серьезными противовоспалительными способностями.

Пример легкого и полезного блюда: просто нужно подавить чеснок, после чего его можно добавлять в многие блюда. Чеснок придает отличный вкус почти всему: от соусов и карри до супов.

9. Лимон


Вкусно и питательно: лимон.

Вкусно и питательно: лимон.

 

Часто рекламируемые как самая здоровая в мире пища, лимоны обладают сильными противовоспалительными свойствами и могут препятствовать росту раковых клеток. У них также столько же витамина C, как и в апельсинах.

Пример легкого и полезного блюда: добавить кусочек лимона в чай ​​или воду.

10. Чечевица


Вкусно и питательно: чечевица.

Вкусно и питательно: чечевица.

 

И последний, но не менее важный продукт: эти полезные бобы с высоким содержанием клетчатки и белка добавят отличный привкус и консистенцию для любой еды. Веганы и вегетарианцы часто являются поклонниками использования чечевицы в качестве заменителя мяса в традиционных рецептах.

Пример легкого и полезного блюда: добавлять чечевицу к салатам, супам и тушеным блюдам.

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10 секретов здорового питания: самые полезные продукты и правила их приготовления

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10 секретов здорового питания: самые полезные продукты и правила их приготовленияПодписаться на мой Instagram
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