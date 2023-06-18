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Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Думаете, вам известно, что такое «эпатаж»? Прежде чем ответить, взгляните на эти фотографии, сделанные 12 декабря 1972 года во время Бала Сюрреалистов в поместье Шато-де-Ферре. Организатором Бала была представительница одной из самых богатых французских семей того времени Мари-Элен де Ротшильд.

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

С многочисленных фотографий на нас смотрят люди в весьма экстравагантных костюмах. По рассказам Алексиса фон Розенберга – фотографа, снимавшего эту «творческую вакханалию», на самом деле бал был сходкой «посвященных» или иллюминатов и иначе как Балом у Сатаны это мероприятие назвать было нельзя.

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Разумеется, знак высшего одобрения от парижского высшего общества в виде приглашения на бал получили на все. Гостями стали представители бомонда того времени: от банкиров до художников (одним из организаторов, кстати, был Сальвадор Дали). В соответствии с темой, Мари-Элен подготовила именные приглашения, выполненные в стиле бельгийского художника-сюрреалиста Магритта Рене.

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Гостей в их сюрреалистичных образах встречали слуги и лакеи, облаченные в костюмы черных кошек.

«Гости должны были пройти через своего рода лабиринт Ада, изготовленной из черных лент, они смотрелись как паутина. Гостей встречал «случайный кот» – человек в обличье чёрного кота – он приводил их в салон, обитый мистическими гобеленами», – вспоминал фон Розенберг. – «Затем их провожал молодой человек с шляпой на блюде и сама Мари-Элен с искусственной головой оленя, плачущей слезами из алмазов».

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

Дьявольский сюрреализм: черные коты, Люцифер и оргии

По словам Алексиса, бал состоял из сатанинских обрядов, а закончилась вечеринка массовой оргией, «на которой никто не смотрел какого пола был партнер».

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