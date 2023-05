В КХЛ любят тяжелый рок! Самые популярные исполнители в раздевалках российских команд

КХЛ — это профессиональная лига хоккея с шайбой в России, которая включает в себя команды из разных регионов страны. Раздевалки команд — это место, где игроки готовятся к игре и отдыхают после нее. Часто под сводами раздевалок можно услышать треки различных музыкантов, которые вдохновляют и мотивируют игроков.

Какие музыканты являются самыми популярными в КХЛ?



AC/DC — легендарная рок-группа из Австралии, которая была основана в 1973 году. Их песни «Thunderstruck» и «Back in Black» являются классикой рока и очень часто прослушиваются в раздевалках команд КХЛ.



Metallica — это американская рок-группа, которая была основана в 1981 году. Песни «Enter Sandman» и «Master of Puppets» также считаются классикой рока и звучат в раздевалках многих команд КХЛ.



Guns N' Roses — это американская рок-группа, которая была основана в 1985 году. Какие композиции этой группы прослушивают в КХЛ? Да наиболее популярные! Речь идет прежде всего о «Welcome to the Jungle» и «Sweet Child O' Mine».