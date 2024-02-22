Как правильно сеять семена, чтобы собирать урожай уже в мае

Хотите есть свои огурцы уже в мае? Тогда посейте семена на ранний урожай! И в теплице огуречные лианы порадуют вас вкусными плодами. Интересный способ ниже подскажет, как посадить семена так, чтобы при дальнейшей пересадке корни не травмировались.







Когда сеять огурцы?

Метод посева огурцов

Для раннего урожая сеять огурцы нужно во второй половине марта — начале апреля. Посмотрите, что указано на упаковке с семенами (сколько дней от всходов до первых плодов) и ориентируйтесь на это время.Получить ранний урожай можно только при одном условии: если при пересадке в теплицу вы никак не повредите корневую систему. Тогда лиана быстро пойдёт в рост и даст первые плоды в мае! Поэтому на ранний урожай классический посев в горшки не подойдёт. Также необходимо подобрать подходящие огурцы. На упаковке должно быть указано «ранний/суперранний/ультраранний» урожай.Грунт подготовьте максимально питательный и рыхлый. Отлично подойдёт перегной пополам с огородной землёй и немного вермикулита/перлита для разрыхления.Теперь — самое интересное! Возьмите одноразовый пакет, наполните его грунтом примерно на 1,5 л. Скрутите и зубочисткой сделайте отверстия для слива лишней воды.Уточнение!При пересадке в теплицу пакет поставьте в лунку и просто разрежьте. Достаньте из земли. Все корни останутся целыми!Для увлажнения земли в тёплую воду добавьте пару капель любой жидкой подкормки с гуматами. Вносите по инструкции на упаковке. Посадите по семечку в каждый пакет. Для удобства их можно подписать.Совет!Пакеты поставьте в какую-нибудь ёмкость, чтобы стекала лишняя влага.Осталось лишь сделать из пакетов теплицу! Для этого просто сверните полиэтилен узлом. Поставьте пакеты в тёплое, светлое место (можно недалеко от батареи или под лампы), чтобы семена скорее взошли.К середине апреля огурчик достаточно подрастёт, и его можно будет пересадить в теплицу. Для этого в земле сделайте лунку, поставьте пакет, разрежьте его с двух сторон и вытащите. Ни один корень не повредится! А уже в мае будете есть свои огурцы.