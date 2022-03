5 первоклассных наборов «инструментов» на случай зомбиапокалипсиса

Апокалипсис сегодня.

1. GERBER ZOMBIE APOCALYPSE SURVIVAL KIT

Прекрасный набор для ликвидации зомби.

А еще можно ликвидировать грибы, дрова и ненужные кустарники.

2. T.A.S.K. – TACTICAL APOCALYPSE SURVIVAL KIT

Все что нужно в одном рюкзаке.

3. ZERO Survival Kit

Все, что нужно и даже больше.

Прекрасная аптечка.

4. THE WALKING DEAD ONE PERSON SURVIVAL KIT

Набор на одного человека.

Все в одной сумке.

5. VOODOO TACTICAL ZOMBIE 3 DAY SURVIVAL DISASTER KIT

С таким набором три дня без проблем.

Конец света – одна из самых популярных тем в массовой культуре. Возможность скоропостижного заката всей человеческой цивилизации тревожила умы людей с незапамятных времён. Нет ничего удивительно в том, что со временем эту «страшилку» подняли на стяг писатели, кинематографисты и создатели видеоигр . Но что, если во всей этой паранойе действительно есть зерно истины? Что если не сегодня, так завтра какая-нибудь корпорация или правительство действительно погубят весь мир? Вывод один: готовым быть лучше, чем неготовым. В этом обзоре речь пойдёт об инструментах, которые помогут выжить даже в случае зомбиапокалипсиса.Набор, который был создан специально для тех, кто собирается выжить в случае нашествия ходячих мертвецов. В этот комплект «выживания» выходит 7 предметов для резки, рубки, тески, расчленения, накалывания, прокалывания и всего остального, что можно делать с зомби! В наборе 3 ножа, 3 мачете разного профиля (в том числе гибридные варианты) и один (зато какой!) топор. К каждому предмету есть чехол.Каждый предмет сделан из высокопрочной и коррозиестойкой высокоуглеродной нержавеющей стали.Все семь предметов помимо персональных ножен могут быть уложены в общий чехол, что делает набор еще удобнее. Пригодится такой инструмент не только «выжившим», но и хозяйственникам на даче.Из названия этого набора уже должно быть все понятно. Сразу отметим, что в наборе было собрано все , что может понадобиться для выживания в тяжелых условиях. В первую очередь – это 20 литровый рюкзак. Такой понадобиться, что после Конца света, что в походе за грибами. В него можно сложить множество вещей, помимо штатного набора инструментов.Из инструментов в T.A.S.K можно найти девять полезнейших предметов. Здесь у нас многофункциональный топор, пассатижи-мультитул с 20 инструментами , перочинный нож, точильный камень, фильтр для воды, тактический фонарик, компас, браслет для выживания. Есть несколько приятных мелочей вроде свистка и набора отверток!Набор со скромным названием ZERO – далеко не самый скромный, в том числе и по цене . Достать такой будет очень не просто, однако если подумать, во сколько можно оценить свою жизнь, особенно когда речь идет о Конце света?Итак, комплект ZERO это настоящее чудо, созданное энтузиастами. Куда проще сказать, чего в нем нет из того, что должно помочь выжить. В нем есть все, от ножей и инструментов, до одежды, медикаментов и даже огнестрельного оружия. При этом наборы продаются в разной (не сильно отличающейся) комплектации.Что действительно стоит «особенно» выделить в ZERO, так это медицинская аптечка, которая была полностью укомплектована самими создателями набора. Создавалась она при консультации с экспертами по выживанию, врачами, военно-полевыми врачами и солдатами специальных подразделений.Наверняка каждый слышал о таком сериале, как «Ходячие мертвецы». Да, это «очередной» фильм про зомби. И нет, его название не так банально, как кажется на первый взгляд. В действительности «ходячие мертвецы» - это игра слов. С одной стороны так можно назвать самих зомби, а с другой – немногочисленных выживших в апокалипсисе людей, которые рано или поздно тоже умрут или пополнят ряды зомби, от того они и «ходячие мертвецы».Если же все вокруг действительно станет очень плохо, может статься, что человек останется совсем один. Бороться за свою жизнь нужно даже в самом отчаянном положении и такой набор, как этот должен помочь в этой непростой задаче . Исключительность WALKING DEAD OPSK заключается в том, что создавался он для использования всего одним человеком. Жестоко, зато практично и удобно.Еще один очень любопытный набор на одного человека, который поможет не знать ни в чем нужды на протяжении трех суток. Набор обеспечит инструментами, медикаментами , достаточным количеством воды, едой, непромокаемыми спичками и даже аккумуляторами для гаджетов! Еще есть специальное одеяло. Есть даже свисток. Хранить такой набор можно на протяжении 5 лет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: