5 первоклассных наборов «инструментов» на случай зомбиапокалипсиса

Апокалипсис сегодня.

1. GERBER ZOMBIE APOCALYPSE SURVIVAL KIT

Прекрасный набор для ликвидации зомби.

А еще можно ликвидировать грибы, дрова и ненужные кустарники.

2. T.A.S.K. – TACTICAL APOCALYPSE SURVIVAL KIT

Все что нужно в одном рюкзаке.

3. ZERO Survival Kit

Все, что нужно и даже больше.

Прекрасная аптечка.

4. THE WALKING DEAD ONE PERSON SURVIVAL KIT

Набор на одного человека.

Все в одной сумке.

5. VOODOO TACTICAL ZOMBIE 3 DAY SURVIVAL DISASTER KIT

С таким набором три дня без проблем.