Сколько нужно добавлять масла в топливную смесь для заправки бензопилы

Иногда хорошая бензопила – это все, что нужно для твоего сада! Инструмент исключительно полезный в хозяйстве, ведь с ее помощью можно легко спиливать старые, ненужные или опасные ветви деревьев. Пила окажет неоценимую помощь в заготовке дров. А еще без нее будет непросто в ходе любых строительных работ на участке. Но если хочешь, чтобы любимая цепная помощница служила верой и правдой долгие годы, то и «кормить» ее следует соответствующим образом, заправляя смесью из масла и бензина. Но как приготовить эту смесь так, чтобы жужжащей красавице точно понравилось? Поговорим о пропорциях.
1. Общие замечания о заправке
2-тактные пилы заправляются смесью. /Фото: firewood-for-life.com.
Начнем с маленького уточнения. Бензопилы бывают с 2-тактными и 4-тактными двигателями. В последнем случае масло заливается в отдельный объем, картер и не принимает никакого участия в процессе сгорания топлива. В случае с 2-тактными бензопилами ситуация обстоит иначе: здесь масло попадает в камеру сгорания вместе с бензином, а потому во избежание разного рода эксцессов рекомендуется заправлять подобный инструмент не чистым топливом, а качественно приготовленной смесью.
Только правильная смесь способна обеспечить продолжительную и качественную работу цепного инструмента. Кстати, результат зависит не только от сохранения правильной пропорции горюче-смазочных материалов, но и от их качества. Также помните о том, что масла ни в коем случае не должно быть много. В отличие от каши, бензопилу им испортить можно на раз-два. Излишки смазочного материала будут постепенно скапливаться на элементах конструкции двигателя, что рано или поздно приведет к его поломке.
2. Как выбрать ингредиенты для смеси
Нужны качественные ингредиенты. /Фото: mercadot.com.
Для заправки 2-тактной бензопилы можно использовать только специальное фирменное масло, предназначенное для работы с 2-тактными двигателями. Каждая пила уникальна, поэтому лучше всего перед заправкой ознакомиться в инструкции. Не исключено, что там будут содержаться определённые замечания относительно того, какое именно масло лучше выбрать для конкретно этой модели: синтетическое, минеральное или полусинтетическое. Также стоит отметить, что для бензопил КАТЕГОРИЧЕСКИЕ ЗАПРЕЩЕНО использоваться масла, предназначенные для моторов скутеров и лодок.
Что же касается смешивания разных масел, то этого делать не рекомендуется. Во-первых, масла могут серьезно отличаться по своему составу, что плохо для пилы. Во-вторых, масла могут (и скорее всего будут) содержать разные и как следствие несочетаемые присадки. Если купили новое масло, но все еще не израсходовали старое, то смешивать их не стоит.
С бензином для приготовления топливной смеси все намного проще. В случае с 2-тактными бензопилами следует применять горючее с октановым числом от 90 единиц. Таким образом лучше всего для абсолютного большинства рассматриваемых пил подойдет «дедовский» АИ-92. А вот использовать АИ-95 хотя и можно (в теории), делать этого все-таки не рекомендуется, так как подобное горючее содержит потенциально опасные для двигателя пилы противодетонационные присадки.
3. Пропорции смеси
Смешивать в баке пилы - запрещено. /Фото: gardentabs.com.
Универсального ответа на этот вопрос нет, так как все зависит от качеств конкретного масла. Рекомендуемые пропорции «коктейля» всегда указаны на упаковке смазочного материала! Чаще всего они находятся в диапазоне от 1 к 20 до 1 к 50. Другими словами на 1 часть масла от 20 до 50 частей бензина. Таким образом, если рекомендуемая пропорция 1:20, то на 1 литр бензина 50 мл масла. Посчитать не сложно самому. Достаточно 1 000 мл масла (1 литр, 1 часть) поделить на указанное количество частей бензина. Например, 1 000/20 = 50 мл. Так, для 1:30 на 1 литр бензина понадобится 33 мл масла, для 1:35 – 28 мл. Для 1:45 – 22 мл и так далее.
Отмерять нужный объем смазочного материала поможет специальный мерный шприц. Готовить смесь рекомендуется в специализированных прозрачных мерных емкостях с делениями, которые позволят четко выдержать пропорции состава. Смешивать мало и бензин сразу в баке инструмента – ЗАПРЕЩЕНО. Еще одно важное правило: масло добавляется в бензин, а не наоборот. Нужно это для того, чтобы смазка не прилипла ко дну мерной емкости. Хранить приготовленное топливо рекомендуется не дольше 14 суток при температуре ниже 25 градусов. Поэтому настоятельно не рекомендуется «разгоняться» и готовить с запасом. Заправлять пилу следует на открытом воздухе в защитных перчатках не протекающих (но не латексных). При обкатке новой пилы (первые 10 часов работы) рекомендуется увеличивать объем масла в «коктейле» еще на 20%.
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