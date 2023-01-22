Создайте капсульный гардероб и будьте стильной каждый день

Работая в офисе, женщина должна выглядеть согласно дресс-коду. На первый взгляд кажется, что офисная одежда скучная, однотонная и одинаковая. Но это совсем не так. Создав капсульный гардероб, вы получите возможность посмотреть на свою одежду под другим углом. Чередуя, компонуя и выбирая самые интересные сочетания цветов, скучные серые будни можно сделать ярче и интереснее.







Капсульный гардероб – это в первую очередь экономия времени и денег, ведь вам всего лишь нужно надеть уже заготовленный вариант стильного лука. Быть неотразимой просто. Затратив пару дней на подбор и составление базового капсульного гардероба, целый месяц можно собираться на работу не за час, а за 10 минут! Интересно, не так ли?



Покупая новую одежду, часто получается так, что она остается лежать в шкафу, а старые вещи снова в фаворе. Чувство того, что шкаф полон одежды, но по факту нечего надеть знакомо многим женщинам. Как этого избежать?



Составление капсульного гардероба: детали и нюансы

Прощание с ненужными вещами