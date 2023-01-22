Создайте капсульный гардероб и будьте стильной каждый день

Работая в офисе, женщина должна выглядеть согласно дресс-коду. На первый взгляд кажется, что офисная одежда скучная, однотонная и одинаковая. Но это совсем не так. Создав капсульный гардероб, вы получите возможность посмотреть на свою одежду под другим углом. Чередуя, компонуя и выбирая самые интересные сочетания цветов, скучные серые будни можно сделать ярче и интереснее.
Капсульный гардероб – это в первую очередь экономия времени и денег, ведь вам всего лишь нужно надеть уже заготовленный вариант стильного лука. Быть неотразимой просто. Затратив пару дней на подбор и составление базового капсульного гардероба, целый месяц можно собираться на работу не за час, а за 10 минут! Интересно, не так ли?
Покупая новую одежду, часто получается так, что она остается лежать в шкафу, а старые вещи снова в фаворе. Чувство того, что шкаф полон одежды, но по факту нечего надеть знакомо многим женщинам. Как этого избежать?
Составление капсульного гардероба: детали и нюансы
Имея капсульный гардероб, можно с легкостью подобрать любой наряд под любую погоду и мероприятие, не затратив на это слишком много времени. С чего начать?
Начните с обуви. Продумайте, что в гардеробе необходимо спрятать, а что поставить на полки в качестве повседневного наряда. Конечно, обязательно должны быть классические туфли на среднем устойчивом каблуке, высокие лодочки, балетки и оксфорды. Буквально четыре эти категории обуви уже смогут дополнить любой из образов. Цвета для офиса стоит выбирать сдержанные и однотонные, однако, лодочки могут быть и яркого цвета, например, чтобы разбавить обычный однотонный костюм.
Как разобраться с одеждой и выделить категории? Следует разложить весь гардероб, к примеру, на кровати, чтобы наглядно представлять, что и с чем компоновать.
Выбираем стиль. Для составления капсульного гардероба важно правильно выделить стиль и отдать предпочтение одному или двум направлениям. Например, если большую часть времени вы проводите в офисе, то удобно будет создать капсульный гардероб, состоящий из строгих вещей, и отдельно casual-гардероб. Часто в компаниях есть день, когда сотрудники могут приходить в вольном стиле, а значит, можно использовать casual-вещи.
Сезонные вещи. Максимально разгрузите гардероб, спрятав все вещи, которые предназначены для других сезонов. Это позволит более удобно распределить вещи в шкафу. Меньше всего пространства занимают вещи, упакованные в вакуумные пакеты.
Теперь, когда шкаф свободен, нужно составить капсульные гардероб. Делается это так:
• выбирайте от 3 до 5 штук каждого предмета одежды (брюки, топы, блузы, юбки и т.д.);
• сочетайте цвета, использую правило трех цветов;
• подбирайте аксессуары в тон;
• компонуйте выбранные комплекты с обувью;
Ошибки. Не существует идеальных вещей или образов. Иногда действительно вещи бывают не совсем правильно подобраны, и с первого раза достаточно сложно создать базовый и в тоже время стильный гардероб. Но тем ни менее, это возможно. В сети всегда можно найти информацию о трендах сезона, о модных оттенках и фактурах. Полагаясь не только на свой вкус, но и на мнение экспертов, можно избежать многих ошибок при создании своего собственного стиля.
Прощание с ненужными вещами
После того как создан капсульный гардероб, остаются вещи, с которыми необходимо расстаться. Это те вещи, которые по каким-либо причинам не вошли в созданный гардероб и в принципе не нужны. Их можно продать или просто кому-то отдать. Не стоит накапливать старую ненужную одежду. Она будет только занимать лишнее место, что в итоге снова приведет к хаосу в шкафу.
Капсульный гардероб хорош тем, что, меняя цвета и фасоны одних и тех же вещей, создается впечатление о большом их количестве. Хотя на самом деле достаточно всего 15 комплектов одежды для каждодневной смены образа. Прежде чем покупать новые вещи, лучше пересмотреть гардероб, возможно, в нем достаточно вещей для создания хорошего и стильного капсульного гардероба не только для работы, но и для отдыха с друзьями.
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