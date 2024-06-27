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Комнатные растения, которые отпугивают мух, комаров и других насекомых

Рассказываем, какие растения не только украсят ваш дом, но и помогут избавиться от вредителей.



Обилие насекомых — не только летняя проблема. Если в теплый сезон нам досаждают мухи, комары, осы, пауки и муравьи, то некоторые насекомые живут в нашем доме и независимо от погоды. Есть много химических средств, которые отталкивают непрошеных гостей — но их приходится постоянно менять, и, к тому же, ядовитые пары фумигаторов поглощаются и людьми, что негативно влияет на дыхательные пути.

В таком случае отлично помогают растения с необычными способностями — отпугивать, убивать и даже есть домашних вредителей. Итак, делимся списком шести домашних помощников, которые не пропустят насекомых в ваше жилище.

Свежий базилик





Мы привыкли использовать базилик в качестве ингредиента для пиццы или украшения пасты — но он, вообще-то, незаменим не только в кулинарии. Так, сильный аромат базилика, который так привлекателен для людей, до смерти неприятен для пауков и мух. Поэтому рекомендуем поставить по кустику базилика на кухню и в ванную. Также можно положить несколько листочков растения в спальню.

Розмарин





Для человека розмарин имеет не такой уж сильный запах — но не для насекомых, которые могут учуять даже малейшее его присутствие. Итак, поставьте кусты свежего розмарина в каждую комнату, которая обычно привлекает любых насекомых — муравьев, мошек, и даже тараканов. Его неприятный аромат отталкивает вредителей.

Лимонный бальзам





Это растение напоминает мяту и может также называться мелисса. Лимонный бальзам содержит цитронеллу — специальное натуральное соединение, которое отпугивает насекомых и часто добавляется в пестициды. Поставьте несколько кустов лимонного бальзама на подоконник, чтобы насекомые забыли маршрут до вашего дома.

Лаванда





Еще несколько веков назад лаванду начали использовать в качестве эффективного средства против блох. Однако теперь свежую и сухую лаванду применяют только в качестве декора для дома. И зря: она отталкивает не только блошек, но и более крупных насекомых. Если же у вас нет веток лаванды, используйте диффузоры с натуральным запахом этого растения и расставьте их по всему дому.

Бархатцы





Эти яркие и пышные цветы — не только украшение для вашего сада или балкона, но и отличный способ отвадить насекомых. Их свежий фруктовый аромат нравится людям, а вот вредителей он буквально сводит с ума.

Венерина мухоловка





Этого растения порой побаиваются даже сами хозяйки — зато по эффективности у него нет конкурентов. Так, мухоловка притягивает мух и насекомых приятным запахом, позволяет им залететь к себе в «пасть», а затем захлопывает ее так плотно, что у мух и комаров просто нет пути назад. Звучит заманчиво, не так ли? А если учесть, что Венерина мухоловка живет около 20 лет, то растение вовсе незаменимо.
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Растения
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