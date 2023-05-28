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Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

Огурцам нужно достаточно питательных элементов, чтобы нормально расти и плодоносить, поэтому нужно дать им одну важную, но очень простую подкормку. Урожай вас непременно порадует!

Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

Это обыкновенный мел — прекрасный источник кальция для растений. Возьмите 50 гр. мела. Измельчите в порошок.

Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

Залейте 2,5 л чистой воды. Оставьте на 10 минут.

Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

Затем перелейте, для удобства, в лейку.

Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

Подкармливайте огурчики мелом раз в месяц, вечером, и они порадуют вас хорошим урожаем!

Простая подкормка для огурцов для обильного урожая

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Огурцыподкормка

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