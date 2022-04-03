12 хитрых трюков рестораторов, чтобы заставить нас платить больше

Хитрости, которые заставляют людей тратить больше в кафе и ресторанах.
Рестораны всегда считались местом, где можно прекрасно провести время в приятной компании. Рестораторы, в свою очередь, стараются сделать так, чтобы гости потратили в заведении как можно больше. И для этого у них имеется немало уловок, о которых сейчас и пойдет речь.
1. Визуализация
Визуально выделяют позиции в меню.
Приемом визуализации сейчас пользуется каждый второй ресторатор. Его суть заключается в том, чтобы выделить некоторые позиции меню. Это можно сделать при помощи цвета, необычного шрифта, заключив название в рамку или с помощью красочной фотографии блюда. Такие позиции сразу бросаются в глаза и заставляют потребителя обратить внимание на то или иное блюдо.
Что касается фотографий, то они способны магическим образом воздействовать на голодных посетителей. Но помните, какой бы оригинальной ни была подача и каким бы вкусным не было блюдо, на снимке оно будет выглядеть красивей и аппетитней.
2. Ссылаются на дом и семью
Вызывают ассоциации с домом и семьей.
Большинство людей почитают и уважают семейные традиции и ценности. Поэтому от заведений, в названиях которых присутствуют слова, ассоциирующиеся с домом и семьей, веет особым теплом и ностальгией.
То же самое касается и блюд. Позиции с названиями «Бабушкино печенье», «Борщ по-домашнему», «Картофель по-деревенски» - это прекрасно с точки зрения продаж.
3. Национальный колорит
Заведения с национальным колоритом.
Клиенты любят пробовать что-то новое, особенно находясь в туристических местах. Поэтому, заведение с национальным колоритом скорее всего будет пользоваться спросом. Некоторые рестораторы специально включают в меню несколько позиций со ссылкой на эксклюзивный рецепт определенной местности.
4. Мелкие цифры
Цены написаны мелким шрифтом без указания валюты.
Даже в очень дорогих заведениях, цены в меню пишут мелким шрифтом и не указывая валюту. Делают это для того, чтобы клиент так до конца и не осознал, что вскоре потратит крупную сумму. Ученые корнельского университета провели эксперимент: одним посетителям давали меню со значками доллара у цен, другим - без. В результате вторые потратили значительно больше. Получается что, если клиентам не напоминать, что за удовольствия надо платить, они охотней расстанутся со своими денежками.
5. Округляют цены
Умышленно округляют цену в меньшую сторону.
Этим приемом пользуются не только рестораторы, но и владельцы магазинов. И большинство людей знают, что цены вроде 99 рублей, 199.99 и так далее - это лишь хитрый трюк, но продолжают заглатывать приманку. Все дело в том, что наш мозг лучше всего воспринимает первую цифру и если она оказывается ниже, то цена кажется более привлекательной. В последнее время большинство заведений отказались от цен, заканчивающихся на 9, отдав предпочтение концовкам 90. Но суть остается та же, а 10 рублей сложно назвать существенной скидкой.
6. Сложные этнические названия
Сложные этнические названия в меню.
Большинство людей хотят прикоснуться к чему-то новому, воспринимая это, как нечто диковинное и элитное. Этнические слова в меню делают его более оригинальным и привлекательным для клиента. Кроме того, непонятные названия побуждают клиента обратиться к официанту, а тот в свою очередь должен представить блюдо в лучшем виде.
7. Большие и маленькие порции
Разница между большими и маленькими порциями.
Если блюдо в меню представлено в двух вариантах, меньшем и большем, клиенту чаще всего сложно определить какую порцию взять выгоднее. Из-за этого, клиенты чаще ориентируются на цену. И если она на 30-50 рублей ниже, меньшая порция становиться более привлекательной. Откроем вам небольшой секрет, зачастую рестораторы зарабатывают на маленьких порциях больше, чем на больших.
8. Ценовая политика
Нюансы ценообразования.
Владельцы некоторых заведений пользуются хитрым трюком, связанный с ценами в меню. Так, на каждой страничке есть блюда, которые резко отличаются от других высокой ценой, чтобы цены остальных позиций на их фоне не казались такими высокими. Также стоит отметить, что не стоит заказывать самые дорогие блюда из меню. Скорее всего продукты, из которых их приготовят, окажутся несвежими. Но не все кафешки пользуются такими приемами, некоторые рестораторы наоборот стараются выставлять «среднюю» цену, чтобы ни одна из позиций не выделялась из общей массы.
9. Ограниченное количество блюд
Ограниченное число позиций в меню.
Раньше меню большинства ресторанов и кафе выглядело, как толстая книга. Однако, ученые Борнмутского университета опытным путем определили оптимальное число блюд в карте. Так, заведениям быстрого питания рекомендовано остановиться на 6 позициях в каждой категории, а ресторанам высокой кухни не стоит включать в меню больше десяти блюд из каждой категории. Сократив количество блюд, заведения облегчают гостю процесс выбора блюд, а значит могут обслужить больше клиентов.
10. Атмосфера
Особая атмосфера.
Однако, не только меню и качество кухни влияют на количество клиентов. Немаловажным фактором является атмосфера заведения. Так, специалисты Университета Лестера доказали, что люди заказывают больше в заведениях где играет классическая музыка. Все дело в том, что живой оркестр помогает гостям почувствовать себя более состоятельными и значимыми персонами, а за статус, как известно, не жалко и заплатить.
11. Психология чтения
Психология чтения и меню.
По просьбам западных рестораторов, учеными был проведен ряд исследований, направленных на то, как посетители заведений изучают меню. Опытным путем удалось выяснить, что самыми броскими местами является верхний угол правой страницы и ее середина. Именно туда помещают позиции, на которых заведение зарабатывает больше всего. Чаще всего возле наименований блюд, стоящих в «выгодных» позициях, размещают их красочные фото, чтобы еще больше привлечь внимание гостя.
12. Психология цвета
Влияние цвета на клиента.
Ни для кого не секрет, что цвета способны воздействовать на психику человека. Рестораторы и составители меню активно пользуются этой фишкой для собственных манипуляций. Опытные дизайнеры точно знают, какой оттенок выбрать для создания нужной атмосферы. Так, лаунж бары часто оформляют в сине-голубых цветах, оказывающих расслабляющее воздействие на человека. Заведения быстрого питания часто оформляют в красно-желтых оттенках, которые стимулируют аппетит. Стоит отметить, что такое сочетание часто используют и для оформления меню, так как два ярких цвета привлекают внимание гостей.
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