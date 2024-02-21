«Библейский» гигант и ещё 4 артефакта, которые оказались фальсификацией

1. Пилтдаунский человек

Современная реплика одной из самых известных подделок артефактов. /Фото: wikipedia.org

2. Камни Ики

Камни, которые пытались нас убедить, что люди жили вместе с динозаврами. /Фото: paleohunters.ru

3. Кардиффский гигант

«Библейский» гигант, сделанный из гипса. /Фото: travelask.ru

4. Персидская принцесса

Находка с фальсифицированным и трагическим прошлым. /Фото: lifehacker.ru

5. Китайский археораптор

Крылатый динозавр, которого никогда не существовало. /Фото: fossil.fandom.com