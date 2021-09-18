Трендовая сумочка из старых джинсов

Сумка – немаловажный аксессуар, который может как украсить, так и полностью испортить образ.

Если у вас завалялись старые джинсы, самое время поколдовать над ними, превратив в трендовую сумку, которая отлично подойдет для повседневного образа.

Смотрим



Что потребуется

старые джинсы

самоклеящаяся стекловолоконная сетка

хлопок

ткань для подкладки

горячий клей

две молнии

тонкий картон

тонкий пластик

липучка

карабин

Как сделать



Распустите швы на старых джинсах. Сделайте квадрат со сторонами 15х15 см из ткани, сделав припуски по сантиметру по бокам. С изнаночной стороны прорисуйте квадрат.

Проклейте его стекловолоконной сеткой.

Из хлопка сделайте квадрат 15х15 см, прогладьте утюгом, чтобы приклеить к сетке.

Срежьте уголки джинсы и оставьте по бокам одинаковое количество ткани. Подогните ее внутрь и прогладьте. Пристрочите. Сделайте четыре таких заготовки.



На другом куске джинсы разметьте два квадрата 15х15 см, соединенных друг с другом, проклейте получившийся прямоугольник сеткой. Добавьте хлопок. Срежьте углы и прошейте.

Сверните пополам и прогладьте.



Для ручки, сверните ленту пополам. Расположите посередине ткани. Подверните боковые стороны, прогладьте утюгом и прошейте.

На двойной детали найдите середину одного из квадратов, слегка подогнув кончики ручки, пристрочите ее.

По инструкции для изготовления ручки сделайте еще одну деталь меньшего размера, которая будет креплением крышки. Пришейте ее.



Проклеивая детали горячим клеем, соберите куб. На клей посадите две молнии.



Из картона сделайте четыре детали, проклейте ими верхнюю часть стенок. Приклейте последнюю стенку, укрепите ее картоном.



Из тонкого пластика сделайте уголки, согните их по граням.

Приклейте на сумку.



Из подкладочной ткани сделайте выкройку из 5 квадратов 15х15 и подгиба по длинной стороне. Прошейте его.

Сверните выкройку пополам и прошейте боковую сторону. Прошейте каждую из боковых граней квадратов, чтобы получился куб.



Сделайте дополнительный квадрат с подгибом, прошейте его с трех сторон, оставив внизу три сантиметра.

Приклейте подклад на горячий клей.

К заклепке и боковой стенке приклейте липучку.



Сделайте дополнительную длинную ручку, закрепите на ней карабин. Прицепите его к ручке.

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