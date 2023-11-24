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10 стран, куда женщинам не стоит даже пытаться ехать



 
Опасно для женщин!

Опасно для женщин!

Стиль жизни женщины в свете современного мира — преуспевающая, уверенная в себе, источающая красоту и счастье. К сожалению, то, что является обычным и привычным делом для массы женщин в развитых странах, являет собой непозволительную роскошь для слабого пола, проживающего в десятке стран, перечисленных ниже.

1. Ирак


 
Иракские женщины - жертвы секс-джихада.

Иракские женщины - жертвы секс-джихада.

 

Как только американцы «высвободили» эту страну из лап Саддама Хусейна, это место превратилось для женщин в ад на земле. Если раньше уровень грамотности в Ираке был одним из самых высоких среди других арабских стран, то теперь он один из самых низких. В конце 2014 года сторонники запрещенной организации в РФ казнили порядка 150 женщин, которые не стали принимать участие в секс-джихаде.

2. Пакистан


 
Забивание камнями и сегодня практикуется.

Забивание камнями и сегодня практикуется.

 

В некоторых областях страны бытует обычай насиловать женщин за провинности сильного пола из их семей. Но самая большая распространенность у традиции «убийства чести». Не так давно в Пакистане произошли случаи бунта, направленного на свержение женщин адвокатов, политиков и тех, кто трудится в сфере защиты прав человека. Огромное количество женщин там переживает настоящие мучения, а в законе отсутствует пункт о домашнем насилии. 90% женщин испытывают на себе все «последствия» своей женской участи, а около 82% дам имеют заработок ниже мужчин.

3. Индия


 
Индийские женщины.

Индийские женщины.

 




Среди общего числа взрослого индийского населения зараженных ВИЧ, 39% составляют женщины. Порядка 70% женщин в регулярно испытывают насилие. Статистика показывает, что каждые 10 минут случается 3 преступления против слабого пола. В час изнасилованными оказываются две женщины. В минувшем столетии было уничтожено около 50 млн девочек, а 100 млн женского населения разного возраста выступили товаром в процессе торговли людьми. Около половины индийских девочек вступают в замужество до наступления совершеннолетия.

4. Сомали


 
Женщинам в Сомали приходится несладко.

Женщинам в Сомали приходится несладко.

 

Война перевернула с ног на голову жизнь местных женщин, которые ранее являли собой оплот семьи. Около 95% девочек подвергаются сексуальному насилию в возрасте 4-11 лет. В парламенте на долю слабого пола приходится только 7,5% мест. И только 9% всего женского населения рожают в специализированных медицинских заведениях.

5. Мали


 
Мали одна из стран, где практикуется женское обрезание.

Мали одна из стран, где практикуется женское обрезание.

 

В одной из самых беднейших стран на земле лишь малому числу женщин удается миновать ужасной процедуры обрезания. Основная часть женского населения вынуждена становиться женой в малолетстве, а каждая десятая девочка погибает во время беременности и деторождения.

6. Гватемала


 
Гватемала - страна с высоким уровнем СПИДа.

Гватемала - страна с высоким уровнем СПИДа.

 

Очень много женщин в этой стране регулярно подвергаются действиям насильственного характера в семье и не менее редким изнасилованиям. Гватемала также является одной из тех стран, где большой процент людей имеет диагноз СПИД.

7. Судан


Судан - похищения, изнасилования, выселение.

Судан - похищения, изнасилования, выселение.

 

Несмотря на то, что в стране недавно ввели ряд правил и новых законов, женская участь в Судане остается незавидной. Частые сексуальные насилия, похищения привели к тому, что с 2003 года было уничтожено более 1 млн женщин.

8. Демократическая Республика Конго


Женщины, которые живут на войне.

Женщины, которые живут на войне.

 

Военные действия в стране уже унесли жизни более 3 млн жителей, а конца этому ужасу еще не видно. В процессе сражений женщин часто насилуют. Ежедневно в стране фиксируется 1100 изнасилований, а в промежуток с 1996 года численность подобных преступлений достигла 200 000. Больше половины беременных в стране болеют анемией, и ни одна женщина в стране не вправе ставить подпись на документах, если муж не дал на это своего согласия.

9. Афганистан


Афганистан - страна с самым высоким уровнем материнской смертности в мире.

Афганистан - страна с самым высоким уровнем материнской смертности в мире.

 

В среднем, местные дамы живую 45 лет, и это меньше, чем их мужчины соотечественники. Результатом 30 лет войны и репрессий стала безграмотность женского населения, а большая часть замужних девушек младше 16 лет. Каждые 30 минут в стране умирает рожающая женщина, что напрямую связано с тем, что процесс родов в 85% случаев происходит без участия медиков. В этой стране женщины чаще, чем еще где-либо, умирают во время родового процесса.

10. Чад


В Чаде женщины практически бесправны.

В Чаде женщины практически бесправны.

 

В этой стране женщины и вовсе бесправны. Большая часть девочек выходит замуж в 12 лет. Женщины из Судана, находящиеся в лагерях для беженцев, расположенных в восточной части Чада, постоянно переживают насилия разного характера, в том числе и сексуального. Но за пределами лагеря их постоянно выслеживают оппозиционные силы и бандиты Чада.

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