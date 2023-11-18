Простые секреты счастливого брака

Стинг с женой Труди Стайлер, 1992-й год.
Брак — дело тонкое, большинство из нас туда стремится, думая, что на этом все жизненные проблемы закончатся и наступит сказочное «жили они долго и счастливо». Тем не менее, все только начинается — то, как ты и твой партнер будете работать над отношениями, определит их дальнейший исход. Чтобы брак был долгим, счастливым, гармоничным и чтобы ваша с избранником любовь крепла день ото дня, возьми на вооружение следующие секреты:
Не принимай близко к сердцу мелкие неприятности
Забытая избранником дата годовщины, ссора по поводу отпуска или отказ идти на День рождения к твоей подруге — совсем незначительные в жизненном масштабе мелочи. Не позволяй им испортить ваш союз: копить обиды, заморачиваться по поводу пустяков — не лучшая идея, которая только вредит отношениям и усугубляет проблемы.
Ты и Он против всего мира, но не Ты против Него
Опять же: мы живем в непростое время, когда ежедневно приходится отстаивать себя, свои интересы, цели, финансы в конце концов. Это значит, что дом должен оставаться самым уютным, безопасным, принимающим местом, где можно расслабиться и побыть собой. Сумеешь создать такой «оазис любви и поддержки», не сомневайся — твои отношения будут самыми счастливыми.
Стинг и Труди, 2006-й год.
Научись слушать
Часто, общаясь с коллегами, друзьями и даже любимыми, мы воспринимаем их слова как должное, и не можем дождаться, пока можно будет наконец-то рассказать что-то самому. Тем не менее, умение слушать, а, главное, слышать – сверхценный для отношений навык, которым, увы, владеют совсем немногие. Научись воспринимать потребности, страхи, пожелания и опасения партнера, когда он тебе о них рассказывает. А еще помни, что мужчинам делиться сокровенным намного сложнее, нежели нам, поэтому распознавать истинный посыл иногда придется буквально с пары слов.
Находи время для себя
Одна из самых распространенных ошибок девушек, вступающих в брак или начинающих жить с парнем, – это отказ от собственных интересов и увлечений. Мужчины же крайне редко отказываются от регулярных посиделок с приятелями или футбола по выходным, когда у них в паспорте появляется штамп. Чтобы оставаться интересной своей «половине», а также чтобы жить полной, счастливой жизнью, не прекращай тратить время на то, что любишь. Вне зависимости от того, будет это шоппинг по воскресеньям или йога танцы три раза в неделю, выделяй на это время и не испытывай по этому поводу чувства вины. Твоим отношениям саморазвитие только на пользу.
Я люблю тебя
Как бы долго вы не были вместе, не переставай признаваться избраннику в любви. Делай это в словесной форме, посредством чашки чая, принесенной утром в постель или смешной записки на холодильнике — почаще напоминай ему и самой себе о своих чувствах, тогда они будут только крепнуть.
Стинг с женой, 2015-й год – скоро пара отпразднует серебряную свадьбу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии