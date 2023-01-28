Как футбольные беспорядки в СССР перерастали в громкие городские бунты

Статусные футбольные матчи сегодня нередко сопровождаются потасовками в рядах ярых болельщиков. Провокации и конфликты после окончания игры – едва ли не традиция в мире футбольных фанатов. Нужно заметить, что явление это отнюдь не молодое. Беспорядки вокруг футбольных стадионов случались всегда. В эпоху Советского Союза подобные стычки неоднократно перерастали в масштабные городские бунты. И, к сожалению, порой все заканчивалось плачевно.
Ереванские погромы 1955-го и осада раздевалок
Футбольный клуб «Спартак», 1954. /Фото: forumimage.ru
12 октября 1955-го предшественник «Арарата» «Спартак» встречал в Ереване гостей из Свердловска - клуб «Областной дом офицеров» (ОДО). Дерби за первенство СССР проходило на республиканском стадионе, где присутствовали 25000 зрителей, всё партийное руководство Армении и десятки иностранных журналистов, прибывших к выборам католикоса Армении. Очевидцы вспоминали, что некоторые болельщики заранее вооружились булыжниками на соседней со стадионом стройке. Ереванские фаны были всерьез огорчены проигрышем своей команды два раза подряд накануне. Третий провал стал бы для армянского футбола катастрофой. Первыми забили армяне, но «ОДО» тут же сравняли счет, и булыжники ожидаемо полетели в хозяев стадиона. Когда ереванцы снова забили мяч в самом конце игры, судья отменил гол. Теперь уже досталось и судебной бригаде. Линейный арбитр Виктор Самолазов заканчивал матч с залитым кровью лицом, но милиция все еще не вмешивалась.
Знающие своих фанатов ереванские футболисты без промедлений взяли судей в кольцо и вывели за пределы поля. Но разгоряченные зрители последовали за ними, взяв в осаду раздевалки. Требуя «судью на мыло», болельщики ломали двери, били стекла, а вскоре и вовсе напали на прибывших милиционеров с пожарными. Разобравшись с силовиками, бунтари набросились на спецтранспорт, поджигая машины и мотоциклы. Когда градус напряжения спал, с обеих сторон наблюдалось множество пострадавших. С инцидентом разбиралась комиссия из представителей местного руководства. Из предпринятых мер по недопущению подобных случаев в будущем – обязательный паспортный режим в сельских районах. Потому как часть бунтарей из провинции даже не стояли на гражданском учете.
Киевские беспорядки 1956-го и привлечение внутренних войск
Горячие встречи киевского «Динамо» с московским «Торпедо».
Еще один злополучный матч состоялся в сентябре 1956-го на киевском стадионе им. Н.С. Хрущева в присутствии 60 тысяч зрителей. Тогда силами мерялись хозяева из «Динамо» и московский «Торпедо». Игра завершилась в пользу гостей при счете 1:0, но решение судей вызвало зрительский гнев. Дело в том, что трактовка результатов действительно оказалась неоднозначной, и справедливости ради стоит отметить, что киевляне имели основания возмутиться. После непреднамеренного нарушения правил динамовцем судьи замешкались, не согласовав свои действия. В итоге, москвичи забили гол в тот момент, когда один из арбитров остановил игру и из борьбы выключились игроки встречающей команды. Трибуны ревели, требуя признать недействительным досадный гол. Судья стоял на своем, а взбешенные фанаты бросились на поле.
Игрокам обеих команд пришлось в прямом смысле прикрывать судью собой, пока тот не скрылся по живому коридору внутри стадиона. Тогда толпа решила излить гнев на «Торпедо», и команде в срочном порядке пришлось следовать примеру судьи. Забаррикадировавшись в раздевалке, московские футболисты не досчитались своего вратаря Денисенко. Украинец по происхождению решил, что киевляне его не тронут. Такая опрометчивость обернулась избиением до полусмерти. Трагедию успели предотвратить прибывшие милиционеры и наряды внутренних войск, но толпа вырвалась за стадионное ограждение. В состоянии аффекта разгоряченный болельщики крушили все на своем пути, включая прохожих. Военным пришлось в полной боевой экипировке окружать охваченный беспорядками район Киева, подавляя бунт силой. Результат того матча отменили.
Грузинский дебош и Шеварнадзе
В ситуацию на матче вынужден был вмешиваться сам Шеварнадзе.
Коллаж футбол 3
Еще одним серьёзным происшествием советского футбола стала тбилисская игра местного «Динамо» с чемпионом СССР - ворошиловоградской «Зарей». 23 июля 1977-го на стадион пожаловали свыше 60 тысяч болельщиков. Правительственное ложе занимало все грузинское руководство с Шеварднадзе во главе. Игра в 35-градусную жару выдалась сложной, и команды топтались на счёте 0:0. После падения динамовца в штрафной площадке гостей стадион замер в ожидании пенальти. Но арбитр рассудил иначе, позволив продолжать игру. Трибуны накалились до предела, и финальный свисток неминуемо стал спусковым крючком. Толпа грузинских фанатов, прорвав милицейский кордон, вырвалась на поле.
Судьи и футболисты успели скрыться в подсобных помещениях. Вмешался Эдуард Шеварнадзе, безуспешно призывающий болельщиков разойтись. 5 тысяч разъяренных мужчин неистовствовали, круша лавки, барьеры и травмируя силовиков. Толпа до поздней ночи разносила стадион, требуя выдать судью. Шеварнадзе снова и снова призывал соотечественников к порядку, спускаясь лично в самую гущу событий. Через несколько часов удалось договориться и освободить осадных футболистов с судейской бригадой. Расследовавшая дело комиссия позже установила, что некоторые футболисты «Динамо» намеренно провоцировали фанатов. А стадион был очень быстро восстановлен.
Черный день советского футбола и полсотни погибших на Лужниках
На злополучном матче оказалось очень много несовершеннолетних. /Фото: img.championat.com
20 октября 1982-го в «Лужниках» проходил матч Кубка УЕФА. На стадионе встретились московский «Спартак» и голландский «Харлем». Громкое спортивное событие обернулось крупной трагедией. В тот день на трибунах погибли 66 болельщиков, весомая часть которых были несовершеннолетними. Но неофициальные источники упоминали о нескольких сотнях жертв. Пресса долго замалчивала обстоятельства, поэтому подробности вскрылись лишь в разгар перестройки.
Все эти люди погибли в давке, произошедшей при выходе со спортивной арены в конце игры. Причин называют несколько, но по трагической случайности они сплелись в одну цепь. Во-первых, значимость игры зашкаливала, и стадион собрал рекордное число подростков. Во-вторых, в столице стояла студеная погода с гололедицей, в результате чего люди начали массово падать на скользких ступеньках. Еще одна причина – закрытые входы после конфликтов подростков с милицией (стражи порядка таким образом решили отловить метателей снежков). Добавил градуса и забитый перед самым финальным свистком гол в голландские ворота.
Когда толпа надавила, не выдержали перила, и люди посыпались вниз на бетон с высоты 3-4 метров. В «Лужники» помчались скорые изо всех концов города. Оставалось лишь как можно быстрее разбирать человеческие завалы. Бездыханные тела складывали прямо на футбольное поле. Люди умирали в результате компрессионной асфиксии из-за неимоверной давки. Медики не справлялись с оказанием помощи такому количеству людей. Толпа просила помощи, молодые люди задыхались на глазах. С тех пор игры «Спартака» долгие годы не назначались на ту трагическую дату.
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