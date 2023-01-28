Как футбольные беспорядки в СССР перерастали в громкие городские бунты

Ереванские погромы 1955-го и осада раздевалок

Футбольный клуб «Спартак», 1954. /Фото: forumimage.ru

Киевские беспорядки 1956-го и привлечение внутренних войск

Горячие встречи киевского «Динамо» с московским «Торпедо».

Грузинский дебош и Шеварнадзе

В ситуацию на матче вынужден был вмешиваться сам Шеварнадзе.





Черный день советского футбола и полсотни погибших на Лужниках





На злополучном матче оказалось очень много несовершеннолетних. /Фото: img.championat.com