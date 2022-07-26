«Купи билетик, угадай циферки!» или пятерка занимательных вещей, которые произойдут с тобой с больше

Да ладно вам, наверняка, каждый из нас, включая даже самых отпетых скептиков, хоть раз в жизни, да и мечтал выиграть по трамвайному, пардон, по лотерейному билету. В конце концов, вся эта затея с угадыванием номеров и многотысячными джек-потами звучит довольно просто и привлекательно, не так ли?







Покупаешь билетик (или два билетика, или пять, или десять), зачеркиваешь счастливые номера, к примеру, день рождения своей мамы, год, когда ты лишился девственности, или количество половых партнеров твоей ненаглядной бывшей, смотришь, как улыбающийся парень в костюме вытаскивает из барабана нужные шарики, и вуаля, готово. Тебя ждут тропические острова, многоэтажные особняки и шикарные автомобили.







Впрочем, как показывает безжалостная статистика, шанс того, что твои радужные мечты успешно сбудутся, и ты станешь счастливым обладателем джек-пота суммой, к примеру, в один миллион долларов США, составляет примерно 1 к 11,688,053,52. Но ладно тебе, не расстраивайся! На случай, если с лотереей так и не сложится, мы приготовили для тебя подборку из пяти не менее занимательных вещей, которые могут случиться с тобой с несколько большей вероятностью, чем дождик из зеленых президентов.



Ты полетишь в космос

Ты умрешь от осиного укуса

Ты станешь президентом США

У тебя родятся сиамские близнецы

Тебя канонизируют как святого