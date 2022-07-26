«Купи билетик, угадай циферки!» или пятерка занимательных вещей, которые произойдут с тобой с больше

Да ладно вам, наверняка, каждый из нас, включая даже самых отпетых скептиков, хоть раз в жизни, да и мечтал выиграть по трамвайному, пардон, по лотерейному билету. В конце концов, вся эта затея с угадыванием номеров и многотысячными джек-потами звучит довольно просто и привлекательно, не так ли?
Покупаешь билетик (или два билетика, или пять, или десять), зачеркиваешь счастливые номера, к примеру, день рождения своей мамы, год, когда ты лишился девственности, или количество половых партнеров твоей ненаглядной бывшей, смотришь, как улыбающийся парень в костюме вытаскивает из барабана нужные шарики, и вуаля, готово. Тебя ждут тропические острова, многоэтажные особняки и шикарные автомобили.
Впрочем, как показывает безжалостная статистика, шанс того, что твои радужные мечты успешно сбудутся, и ты станешь счастливым обладателем джек-пота суммой, к примеру, в один миллион долларов США, составляет примерно 1 к 11,688,053,52. Но ладно тебе, не расстраивайся! На случай, если с лотереей так и не сложится, мы приготовили для тебя подборку из пяти не менее занимательных вещей, которые могут случиться с тобой с несколько большей вероятностью, чем дождик из зеленых президентов.
Ты полетишь в космос
Да-да, хотя кандидатам, которые желают присоединиться к гордым рядам астронавтов NASA, необходимо пройти один из самых сложных и требовательных конкурсных отборов во всем мире, твои шансы осуществить заветную детскую мечту и отправиться на Марс по-прежнему выше, чем шансы выиграть в лотерею. Если ты имеешь законченное высшее образование, находишься в отличной физической форме, не страдаешь от проблем с сердечком, имеешь крепкий желудок и сносные навыки пилота, вероятность того, что ты станешь астронавтом, составляет примерно 1 к 42,000, что, конечно, не так много, но в любом случае выше, чем один шанс из миллиарда.
Ты умрешь от осиного укуса
Когда тебя жалит оса, это, конечно, неприятно, но многим из нас в своей жизни успешно довелось пережить далеко не один укус этих коварных насекомых. На самом деле, вероятность того, что эти черно-желтые слуги Сатаны замучают тебя до смерти своими жалами, растущими из того самого места, составляет где-то 1 к 64,706, что примерно в 4,515 раз вероятнее, чем выиграть в лотерею. Так что, когда в следующий раз поедешь на заправку за лотерейным билетиком, не забудь убедиться, что поблизости отсутствуют признаки наличия разъяренного и потенциально смертельного осиного роя. Опасное это дело – билетики покупать.
Ты станешь президентом США
Это даже немного лучше, не так ли? Впрочем, везде есть свои минусы. Большинство из нас, конечно, априори не удовлетворяют требования к потенциальному кандидату на выборах и могут и дальше продолжать играть в лотерею. Но если вдруг тебе все-таки посчастливилось родиться в Америке, твои шансы занять президентское кресло и получить доступ к заветной красной кнопке составляют примерно 1 к 10,000,000, что по-прежнему немного выше, чем вероятность лотерейного выигрыша. В общем, дерзай. И да, на правах рекламы, «Durex. Ты заберешься куда угодно, действительно куда угодно».
У тебя родятся сиамские близнецы
Это, определенно, куда менее круто, чем стать Президентом Америки или полететь в космос, но все же не так печально, как умереть от укуса злобной осы. По статистике сиамские близнецы рождаются примерно в одном из 200,000 случаев, и, к огромному сожалению, многие из них не выживают. Однако ты только представь себе! Если тебе повезет, ты сможешь выкладывать фотки своих сиамских близнецов в Инстраграм на радость всем #яжматерям, снимать забавные видео для YouTube, а в один прекрасный день они запросто смогут обеспечить тебе сытую старость, сделав карьеру в шоу-бизнесе или в порно.
Тебя канонизируют как святого
Ну тебя лично, дружок, конечно, вряд ли, меньше грешить нужно долго зимними вечерами, но чисто теоретически все та же статистика гласит, что пожизненная прописка на небесах достанется тебе все же с несколько большей вероятностью, чем лотерейный джек-пот. В целом, шанс того, что Католическая церковь решит канонизировать тебя в качестве святого, составляет примерно 1 к 20,000,000, что по-прежнему в пятнадцать раз больше, чем вероятность угадать заветные циферки. Да, конечно, миллион долларов за святость тебе, конечно, никто не даст, но согласись, это тоже не так уж плохо. Кто знает, возможно, если тебя признают святым, то через пару десятков лет у очередной Поклонской замироточит уже твой бюстик.
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