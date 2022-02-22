7 самых страшных мест Украины, посетить которые решаются далеко не все туристы

.Самые жуткие места, которые можно найти в Украине.
Украина – одна из самых больших стран Европы, которая хранит множество древних секретов и таинственных историй. Некоторые локации из советской эпохи, равно как и старинные замки, вызывают чувство настоящего страха, чем привлекают любителей острых ощущений. Какие места в Украине избегают посещать местные жители, зато приветствуют туристы-экстремалы со всего мира – далее в обзоре.
1. Чернобыльская зона отчуждения и город Припять (Киевская область)
Чернобыльская зона радиационного заражения до сих пор привлекает любителей острых ощущений. | Фото: novayagazeta.ru.
Авария на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года кардинально изменила жизни миллионов советских людей, а также судьбу окружающих поселков.
Незадолго до катастрофы город Припять населяли 47 тысяч человек, сейчас же тут никто не живет. После аварии людей эвакуировали, и городские кварталы пришли в запустение, зарастая деревьями и разрушаясь. Фотографии из Припяти видели многие, и это место заслуженно считается самым жутким в Украине. Любители экстрима самостоятельно проникают в Зону отчуждения, чтобы увидеть знаменитый парк аттракционов с колесом обозрения, ДК «Энергетик», отель «Полесье».
Колесо обозрения в Припяти. | Фото: news.bcm.ru.
Интерьер разрушающегося здания в Припяти. | Фото: pravmir.ru.
Аттракцион «автодром» в Припяти. Фото: viaescarlate.com.
2. Бугайский треугольник (Сумская область)
В Бугайском треугольнике очень легко заблудиться. | Фото: ufodos.org.ua.
В окрестностях села Малая Бугайка Сумской области находится аномальная зона, где уже много лет происходят необычные явления. Местные жители, знающие эту пустынную местность как свои пять пальцев, теряются, передвигаясь между селами. Расстояние в пару километров можно преодолевать несколько часов. В Бугайском треугольнике часто останавливаются часы и перестают работать приборы, а сельские жители слышат дома стоны и стуки.
3. Здание ратуши (г. Львов)
Здание львовской ратуши. Лозинський В., 1620 год. | Фото: photo-lviv.in.ua.
Около 400 лет назад в городской ратуше Львова стало появляться привидение. Оно возникало в полночь и выглядело как черный гроб, со страшными воплями летающий по коридорам. Охрана и жители ближайших домов, слыша ужасные звуки, крестились.
Львовская ратуша. | Фото: arttutorials.livejournal.com.
Один из лавников (судей по криминальным делам) сумел разгадать загадку явления. Оказывается, коллегией лавников был сужден на смерть невинный человек. Позже нашли настоящего преступника, но слишком поздно: несчастного осужденного уже казнили.
В память следующим поколениям на обложке судебной книги вывели большими буквами «Пам‘ятай про труну, що сходами і залами Ратуші ходила» («Помни о гробе, который по лестницам и залам ратуши ходил»). С тех пор судьи Львова, когда брали книгу в руки, хорошо думали, прежде чем отправить кого-либо на смертную казнь.
4. Винницкая психоневрологическая больница (г. Винница)
Психиатрическая лечебница в Виннице. Российская империя. | Фото: humus.livejournal.com.
Винницкая психиатрическая больница имени академика Ющенко в наши дни. | Фото: commons.wikimedia.org.
Психиатрические больницы во все времена пользовались дурной славой. Образ «желтых домов», в которых содержат и мучают людей, сложился во многих городах. В Виннице находится одно из таких заведений, где пациентов издавна лечили далеко не самыми гуманными методами: ставили пиявок, делали кровопускание, связывали ремнями и даже одевали в кандалы. В советское время в больницу попадали люди, неугодные режиму, на которых часто проводили эксперименты с использованием психотропных веществ – т. н. карательная медицина.
5. Дом с привидениями (г. Тернополь)
Дом с привидениями в Тернополе. | Фото: press-centr.com.
Тернопольский дом с привидениями. | Фото: press-centr.com.
В частном секторе микрорайона «Дружба» Тернополя есть дом, который местные жители обходят десятой дорогой. Мрачная трехэтажная постройка из красного кирпича, густо увитая виноградом, давно вызывает домыслы и рассказы. Люди говорят, что дом возведен на месте кладбища, а во время строительства в нем завелась нечистая сила. Когда там никого не было, раздавался вой и крики, светил свет. Владельцы покинули свое жилище, т. к. мебель и предметы буквально летали по дому. Сегодня, спустя много лет, здание снова обитаемо. Женщина, поселившаяся там, как говорят, «умеет договариваться с духами».
6. Зеленый театр (г. Киев)
Открытый Зеленый театр в Киеве. | Фото: drive2.ru.
В парке Аскольдова могила в Киеве уже много лет стоит заброшенный Зеленый театр. Это место напоминает военный бункер с подземными тоннелями, так как построено на месте Киевской крепости времен императорской России. Местность считается центром коммуникаций древнего Киева еще с XII века. Местные диггеры считают, что тоннели и катакомбы размещены здесь на 9 уровнях глубоко под землей.
В подземельях Зеленого театра. | Фото: alexfoto.com.ua.
Благодаря столичной прессе, театр под небом приобрел дурную славу. В советские времена рядом находилось кладбище для рано умерших детей и самоубийц, а преступники в лесу оставляли трупы своих жертв.
7. Ставка Гитлера «Вервольф» (Винницкая область)
Руины ставки Гитлера «Вервольф». | Фото: ru.wikipedia.org.
В годы Великой Отечественной войны на территории Винницкой области для Адольфа Гитлера был сооружен целый укрепленный комплекс, который включал 81 сооружение и несколько бункеров. Их построили 4086 советских военнопленных, которых затем расстреляли. Немецкие инженеры, руководившие строительством, также погибли: их самолет взорвался в воздухе.
Останки бункера Гитлера под Винницей. | Фото: ezoterik-page.com.
Руководитель нацистской Германии был здесь три раза для решения вопросов военной стратегии, а историки до сих пор ломают голову над тем, почему Адольф Гитлер выбрал именно это место. Маги, экстрасенсы и астрологи утверждают, что здесь, в восьми километрах от Винницы, находится энергетический центр Европы, находясь в котором, фюрер намеревался построить Третий Рейх. А ученые-геологи утверждают, что из-за особенностей местности в районе Вервольфа уровень радиации местами превышен в пятьсот раз.
С приближением советских войск немцы взорвали комплекс, и сейчас не представляется возможным узнать, что же скрывалось на нижних уровнях железобетонных бункеров. Исследования, проведенные в СССР, до сих пор лежат в секретных архивах.
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