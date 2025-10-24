С нами не соску...
Зачем перед домом делают палисадник (не только для красоты)



 

\Почти перед каждым старым дачным или деревенским домиком имеется маленький садик, который принято называть палисадником. Чаще всего хозяева разбивают там яркие клумбы, реже высаживают кустарники и деревья. При этом палисадник ограждается низким деревянным забором. Зачем такой садик вообще нужен и есть ли у него какое-то утилитарное назначение, кроме сугубо эстетического?


1. Это красиво


Цветы - всегда красиво. |Фото: na-dache.pro.

Цветы - всегда красиво. |Фото: na-dache.pro.

 

Безусловно, самая очевидная и простая причина создания палисадника у дома. Всегда приятно, когда рядом с жилищем растут многочисленные растения. Особенно, если это цветы или цветущие кустарники. Выглядит красиво, пахнет приятно. Уже только ради этих вещей стоит задуматься и о создании палисадника рядом со своей дачей, если такового по какой-то причине до сих пор нет. При этом стоит помнить, что деревья в палисаднике все-таки лучше не садить. Слишком близко к дому.

2. Чтобы не заглядывали в окна


Нечего тут лазить. |Фото: livejournal.com.

Нечего тут лазить. |Фото: livejournal.com.


 

У некоторых людей слишком любопытный нрав, длинный нос и зоркий глаз. В обычных условиях почти все перечисленное – хорошо. Но только не тогда, когда речь заходит о частной жизни другого человека. Палисадники с высокими растениями делались в том числе для того, чтобы в весенне-летний период происходящее в окнах дома было видно не так хорошо. Особенно актуально это тогда, когда в доме открываются на распашку окна.

3. Чтобы дом лучше охлаждался


Деревья и кусты дают тень. |Фото: bestlj.ru.

Деревья и кусты дают тень. |Фото: bestlj.ru.

 

Некоторые утверждают, что на отечественных просторах палисадники появились преимущественно тогда, когда появилось стекло.
Поначалу последнее себе могли позволить только самые состоятельные люди. Остекленные окна достаточно сильно поменяли архитектуру деревенских домов. В первую очередь они (окна) стали заметно больше. Увеличилось и число окон, в том числе на переднем фасаде здания.
Заросли защищают от солнца. |Фото: culture.ru.

Заросли защищают от солнца. |Фото: culture.ru.


 

Так вот бытует мнение, что появление первых палисадников было связано с необходимостью лучшего охлаждения дома. Посаженные деревья и кустарники отбрасывали тень, которая помогала сохранить прохладу в самое знойное время года.

