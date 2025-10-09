С нами не соску...
Нелепые фейки о коронавирусе

Хайп и кликбейт на горячей теме – вот, что такое коронавирус для админов и владельцев многих блогов, телеграмм-каналов и аккаунтов в соцсетях. Многие из них готовы публиковать или выдумывать самые глупые и самые жареные факты, спекулируя на страхах людей. Например, только за один день было вброшено 55 фейков на тему коронавируса.

И количество нарастает с каждым днем. Поэтому следите внимательно, мы расскажем на пяти примерах, как фейкометы обманывают и запугивают людей. Комендантский час, жараНелепые фейки о коронавирусе



Утром 19 марта социальные сети начали тиражировать скан «приказа» Сергея Шойгу о введении в Москве и прилегающих к городу районах комендантского часа с 20:00 вечера до 05:00 утра. Полноценной паники в Интернете не получилось: Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и Минобороны моментально выступили с опровержением. Глупее фейка не придумать. Сразу называем нелепицы в криво слепленном в фотошопе документе. Отсутствует дата и герб Российской Федерации вверху бланка, не типичные для приказов министра обороны шрифт и выравнивание по центру, орфографические ошибки, а также забавный штамп, на котором содержится название странной организации: «Канцелярия Российская Федерация». Да и приказ о комендантском часе в Москве не будет вводиться за 11 дней до якобы вступления в силу, и автором его министр обороны быть не может. В министерстве обороны заявили, что фейковый приказ слеплен на территории одного из соседних государств. Как вы думаете, на какую букву начинается его название? Карантин, твою дивизию!


Нелепые фейки о коронавирусе

Российские военные вообще популярные участники московских коронавирусных фейков. За несколько дней до сообщений о комендантском часе столицу так же собирались закрыть на карантин. Приостановить работу всех учреждений, кроме медицинских, а москвичей строго-настрого обязать сидеть дома. Во всяком случае об этом активно вещали соцсети и мессенджеры. А для того, чтобы москвичи не подумали нарушить карантин, в столицу вводилась Таманская дивизия. Как, вы не видели? Гвардейцы на БТРах уже вовсю по Москве разъезжают. Никакого карантина в столице в итоге не ввели, 17 марта Оперштаб назвал информацию о карантине не соответствующей действительности. Ситуация с распространением коронавируса в Москве, слава богу, далека от того, что творится в Италии и Франции, где порядок на улицах действительно обеспечивают военные. А что касается БТР «таманцев» - это не такая уж экзотическая часть столичного пейзажа. Обычная передислокация. Из вертолетов по заразе

Нелепые фейки о коронавирусе

Еще один вброс с участием военных. И тут столица стала частью общероссийской истерии. В социальных сетях в середине марта появилась информация, что Москву и другие города, в ночь с 17 на 18 марта будут «опылять» дезинфицирующими средствами с вертолетов. Инфа 100%. Сообщили из военной части. Анонимные доброжелатели рекомендовали людям в это время не выходить из квартир и закрыть все окна и двери. Город в этом сообщении был всякий раз разный. Получили это сообщение едва ли не во всех городах страны. Вертолет-распылитель появлялся в Москве, в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, в Калуге… А за день до этого его замечали на Украине. Собственно, именно обширная география распыления средств дезинфекции с вертолетов и помогла людям разобраться с фейком быстро. Сотни тысяч больных, тысячи умерших

Нелепые фейки о коронавирусе

Помимо украинцев, фейки плодят и профессиональные представители либеральной общественности. Кто из них хуже относится к «этой стране» -- вопрос открытый. А многие параллельно раздувают другую линию: Кремль намеренно преувеличивает угрозу, чтобы ввести чрезвычайные меры и установить в стране диктатуру. Как это сочетается в их мозгах – непонятно. Так же, как непонятно, почему официальным данным из РФ доверяют в ВОЗ и американском Университете Джонса Хопкинса – наверное, там тоже сидят путинские агенты. Кстати, в соцсетях еще распространяется информация о том, что трупы умерших от коронавируса из городов тайно вывозят в фурах «Магнита», «Дикси» и «Пятерочки», а также в КамАЗах Сбербанка.

Нелепые фейки о коронавирусе Купи крупы в последний раз Нелепые фейки о коронавирусе

Ну и конечно же Москва не осталась от фейков на тему продуктовой истерии. Вот характерный совершенно для нашего времени пример – либеральный автор с «Эха Москвы» нагоняет жути. Забыв, правда, посмотреть повнимательнее на фотографию «истерики» и «паники» в «Москве». Кассы «московского сетевого магазина» почему-то отмечены словом «KASALAR». В течение целого дня Асланян был объектом насмешек и шуток, как в собственном посте, так и в социальных сетях. А затем, так и не ответив на интересный вопрос – в каком московском магазине «Метро» над кассами висят надписи на турецком языке? – стыдливо удалил пост. Приз в виде рулона туалетной бумаги за самую дурацкую попытку сделать фейк на этой неделе вручается Сергею Асланяну из «Эха Москвы».

Нелепые фейки о коронавирусе Нелепые фейки о коронавирусе А с продуктами везде все в порядке. Но поскольку нездачливый эхомосковец был не единственным хайпующим на теме магазинного ажиотажа и якобы пустых полок, даже представители российских ритейлеров выступали с опровержениями, что товары есть, и крупа, и туалетная бумага, и в магазинах, и на складах. В итоге, продуктовый ажиотаж стал поводом для многочисленных мемов и флеш-мобов. В том числе, и с сотрудниками магазинов. Нелепые фейки о коронавирусе

В заключении рекомендуем соотечественникам соблюдать несложные профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом. А также заботиться о своих нервах: не доверять сомнительным сеющим панику сообщениям и доверять только официальным источникам информации. Любителям похайповать на пандемии и поиграться с протестными настроениями напоминаем: Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации. В случае чего, СМИ могут лишить лицензии, а недобросовестных блогеров – наказать рублем. А как вы думаете – как следует поступать с теми, кто в такой непростой момент сеет панику и пугает людей заведомо лживой информацией?

