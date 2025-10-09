Нелепые фейки о коронавирусе

Хайп и кликбейт на горячей теме – вот, что такое коронавирус для админов и владельцев многих блогов, телеграмм-каналов и аккаунтов в соцсетях. Многие из них готовы публиковать или выдумывать самые глупые и самые жареные факты, спекулируя на страхах людей. Например, только за один день было вброшено 55 фейков на тему коронавируса.

И количество нарастает с каждым днем . Поэтому следите внимательно, мы расскажем на пяти примерах, как фейкометы обманывают и запугивают людей. Комендантский час, жара Утром 19 марта социальные сети начали тиражировать скан «приказа» Сергея Шойгу о введении в Москве и прилегающих к городу районах комендантского часа с 20:00 вечера до 05:00 утра. Полноценной паники в Интернете не получилось: Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и Минобороны моментально выступили с опровержением . Глупее фейка не придумать. Сразу называем нелепицы в криво слепленном в фотошопе документе. Отсутствует дата и герб Российской Федерации вверху бланка, не типичные для приказов министра обороны шрифт и выравнивание по центру, орфографические ошибки, а также забавный штамп, на котором содержится название странной организации: «Канцелярия Российская Федерация». Да и приказ о комендантском часе в Москве не будет вводиться за 11 дней до якобы вступления в силу, и автором его министр обороны быть не может. В министерстве обороны заявили, что фейковый приказ слеплен на территории одного из соседних государств. Как вы думаете, на какую букву начинается его название? Карантин, твою дивизию!Российские военные вообще популярные участники московских коронавирусных фейков. За несколько дней до сообщений о комендантском часе столицу так же собирались закрыть на карантин. Приостановить работу всех учреждений, кроме медицинских, а москвичей строго-настрого обязать сидеть дома. Во всяком случае об этом активно вещали соцсети и мессенджеры. А для того, чтобы москвичи не подумали нарушить карантин, в столицу вводилась Таманская дивизия. Как, вы не видели? Гвардейцы на БТРах уже вовсю по Москве разъезжают. Никакого карантина в столице в итоге не ввели, 17 марта Оперштаб назвал информацию о карантине не соответствующей действительности. Ситуация с распространением коронавируса в Москве, слава богу, далека от того, что творится в Италии и Франции, где порядок на улицах действительно обеспечивают военные. А что касается БТР «таманцев» - это не такая уж экзотическая часть столичного пейзажа. Обычная передислокация. Из вертолетов по заразеЕще один вброс с участием военных. И тут столица стала частью общероссийской истерии. В социальных сетях в середине марта появилась информация, что Москву и другие города, в ночь с 17 на 18 марта будут «опылять» дезинфицирующими средствами с вертолетов. Инфа 100%. Сообщили из военной части. Анонимные доброжелатели рекомендовали людям в это время не выходить из квартир и закрыть все окна и двери. Город в этом сообщении был всякий раз разный. Получили это сообщение едва ли не во всех городах страны. Вертолет-распылитель появлялся в Москве, в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, в Калуге… А за день до этого его замечали на Украине. Собственно, именно обширная география распыления средств дезинфекции с вертолетов и помогла людям разобраться с фейком быстро. Сотни тысяч больных, тысячи умершихПомимо украинцев, фейки плодят и профессиональные представители либеральной общественности. Кто из них хуже относится к «этой стране» -- вопрос открытый. А многие параллельно раздувают другую линию: Кремль намеренно преувеличивает угрозу, чтобы ввести чрезвычайные меры и установить в стране диктатуру. Как это сочетается в их мозгах – непонятно. Так же, как непонятно, почему официальным данным из РФ доверяют в ВОЗ и американском Университете Джонса Хопкинса – наверное, там тоже сидят путинские агенты. Кстати, в соцсетях еще распространяется информация о том, что трупы умерших от коронавируса из городов тайно вывозят в фурах «Магнита», «Дикси» и «Пятерочки», а также в КамАЗах Сбербанка. Купи крупы в последний раз Ну и конечно же Москва не осталась от фейков на тему продуктовой истерии. Вот характерный совершенно для нашего времени пример – либеральный автор с «Эха Москвы» нагоняет жути. Забыв, правда , посмотреть повнимательнее на фотографию «истерики» и «паники» в «Москве». Кассы «московского сетевого магазина» почему-то отмечены словом «KASALAR». В течение целого дня Асланян был объектом насмешек и шуток, как в собственном посте, так и в социальных сетях. А затем, так и не ответив на интересный вопрос – в каком московском магазине «Метро» над кассами висят надписи на турецком языке? – стыдливо удалил пост. Приз в виде рулона туалетной бумаги за самую дурацкую попытку сделать фейк на этой неделе вручается Сергею Асланяну из «Эха Москвы». А с продуктами везде все в порядке. Но поскольку нездачливый эхомосковец был не единственным хайпующим на теме магазинного ажиотажа и якобы пустых полок, даже представители российских ритейлеров выступали с опровержениями, что товары есть, и крупа, и туалетная бумага, и в магазинах, и на складах. В итоге, продуктовый ажиотаж стал поводом для многочисленных мемов и флеш-мобов. В том числе, и с сотрудниками магазинов. В заключении рекомендуем соотечественникам соблюдать несложные профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом. А также заботиться о своих нервах: не доверять сомнительным сеющим панику сообщениям и доверять только официальным источникам информации. Любителям похайповать на пандемии и поиграться с протестными настроениями напоминаем: Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации. В случае чего, СМИ могут лишить лицензии, а недобросовестных блогеров – наказать рублем. А как вы думаете – как следует поступать с теми, кто в такой непростой момент сеет панику и пугает людей заведомо лживой информацией?