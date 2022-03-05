30 Самых продаваемых товаров из древесины

Небольшой дополнительный доход может иметь большое значение в финансовом положении большинства людей. Если у вас есть инструменты и немного умений, вы можете заработать дополнительные деньги, сосредоточившись на проектах деревообработки, которые хорошо продаются.

Деревообработка - это полезное хобби, почему бы не заниматься тем, что вам нравится, и не заработать при этом дополнительные деньги, верно?

Можно даже заработать на жизнь, продавая проекты из древесины. Вам просто нужно изучить свою нишу и научиться эффективно продавать в интернете.

Но с чего начать? Какие проекты из дерева продаются сейчас?

Фактически, я собрал 30 самых продаваемых проектов, которые все еще относительно просто изготовить.

Но это еще не вся картина. Если вы хотите успешно зарабатывать деньги на изделиях из дерева, вам нужен план на будущее.

Итак, вот план: если вы готовы окунуться в мир деревообработки и заработать на этом, тогда возьмите кружку горячего чая, присядьте и продолжайте читать...

1. Найдите свою нишу на которой вы хотите сосредоточиться, например, подарки для детей, предметы интерьера, практичная мебель, подарки для женщин и т. д.

Идея здесь в том, чтобы собрать поклонников. Это ваши лучшие клиенты, и они будут возвращаться снова и снова.

Это лучше всего работает, если вы найдете конкретный рынок и изо всех сил стараетесь преуспеть в этом направлении, постоянно развиваясь и улучшая уровень изделий.

2. Выбор продукта. Вы можете начать прямо сейчас с примеров на этой странице. Найдите несколько идей для вашей ниши.

На этом этапе вам не нужно полностью отдавать предпочтение одному проекту, но вы должны с чего-то начать, так что вдохновляйтесь моими примерами.

3. Местоположение. Решите, где вы хотите продавать свои товары, в вашей стране или на иностранных маркетплейсах для продажи товаров за границу, и проведите там небольшое исследование рынка. Обращайте пристальное внимание и делайте заметки о таких вещах, как цены, описания продуктов и стоимость доставки.

В конечном итоге вам стоит понять в каком ценовом диапазоне вам следует работать, что хотят видеть люди на выбранном вами рынке, а также что действительно хорошо продается.

4. Будьте лучше остальных. Чтобы одержать верх над конкурентами, вы захотите добиться большего, чем они. Добавьте функции, цвета или упакуйте его как группу элементов, которые дополняют друг друга.

Поставьте себя на место клиентов. Думайте, как они. Придумывайте идеи и вещи, которые они хотели бы видеть в том, что вы производите. Всегда ставьте их на первое место.

Речь идет не о том, чтобы вы демонстрировали свои навыки или производили впечатление на людей. Речь идет о том, чтобы ваши потенциальные клиенты сказали: «Ааа, мне это нужно прямо сейчас! Хочу, хочу, хочу!». Вот когда у вас появятся постоянные клиенты.

5. Сделайте и продайте. Найдите свой материал и самые недорогие способы производить проекты (конечно, не жертвуя качеством).

Создайте описание продукта и сделайте несколько качественных снимков. Не экономьте на этом. Людям нравятся отличные картинки. Подумайте о фоне, хорошем освещении, без теней и т. д.

Теперь систематизируйте сделанные материалы, разместите и продвигайте.

1. Лежак для собаки

Если строительство собачьей будки нецелесообразно из-за недостатка места, собачьи лежаки - еще один вариант, который поможет вам выйти на постоянно растущий и расширяющийся рынок домашних животных. По сути, каркас кровати изготавливается из дерева, а затем вы размещаете большую подушку или мягкую вставку. Они выглядят намного лучше, чем простая подушка на полу, и вы будете удивлены, насколько они востребованы на определенных рынках, где люди любят баловать свою собаку.

2. Сезонные и праздничные украшения

Еще один отличный вариант - изготовление сезонных и праздничных украшений. Есть много праздников, которые стоит учитывать: День святого Валентина, Новый Год, Хэллоуин, День Благодарения, Рождество и многое другое!

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3. Полочка для ванной

Есть ли что-нибудь более расслабляющее, чем пенная ванна? Подставка для ванны в самом простом виде представляет собой деревянную доску, которая служит подносом для хранения предметов, пока кто-то принимает ванну. Они хорошо продаются, и их достаточно легко сделать с минимальными расходами.

При их изготовлении важно убедиться, что они шире ванны стандартного размера. Вы также можете предложить их разных размеров или сделать это по индивидуальному заказу.

4. Магнитная доска

Простая магнитная доска может быть отличным способом для всей семьи оставаться организованным, и она добавляет красивый декоративный штрих любой кухне, офису или детской комнате. Чтобы создать их, вы просто красите оцинкованного металла меловой краской, а затем делаете деревянную рамку.

5. Стойка для специй

Стойка для специй - отличный способ аккуратно и эффективно организовать и хранить все ваши специи.

Вы можете сделать множество различных дизайнов, от полки для специй, которая отдельно висит на стене, или стойки для специй, которая встроена в дверцу шкафа. Все зависит от вашей фантазии.

6. Подсвечники из бревен в деревенском стиле

Эти деревенские подсвечники из бревен действительно легко сделать. Просто возьмите бревно или кусок дерева и просверлите отверстия, достаточно большие, чтобы в них поместилась стандартная свеча. Свечи можно купить оптом, и вы легко сделаете несколько из них за один день для продажи в интернете или на ремесленных ярмарках.

7. Зарядная станция для телефона

Почти у каждого есть смартфон, который нужно зарядить, и зарядная станция - идеальный способ держать эти устройства и их шнуры в порядке. Их достаточно легко сделать - просто создайте пространство для телефона и отверстия для шнуров.

Вы также можете сделать станцию для беспроводной зарядки, но это немного сложнее, так как требует определенных знаний и некоторой пайки, но это может быть очень прибыльным вариантом, если вы сможете ее сделать.

8. Деревянные часы

Изготовить часы несложно, особенно с учетом множества комплектов для изготовления часов, в которые входят различные стрелки и механизмы. Вы можете сделать все виды деревянных часов, от очень простых и деревенских до более декоративных и продвинутых.

9. Светильник

Деревянные светильники также являются отличным вариантом для рассмотрения, которые можно сделать из остатков древесины. Из них получаются фантастические украшения интерьера и они отлично подходят в качестве подарка.

10. Винный стеллаж

Винные стеллажи достаточно просты в изготовлении и являются отличным способом разместить бутылки с вином в доме. Представленный пример не требует каких-либо специализированных знаний, конструкция очень простая.

11. Настенная открывалка для бутылок

Все, что вам нужно, это деревянная доска, металлическая открывашка для бутылок и кранштены для крепления к стене, и у вас есть отличный домашний бар или кухонный аксессуар для тех, кто любит пить разные напитки в бутылках.

Чтобы добавить декоративный штрих, вы можете сделать гравировку или добавить индивидуальности разными высказываниями или цитатами. Это определенно отличный подарок для многих, особенно в день отца и праздники.

12. Организация чашек

Иногда бывает сложно найти способ хранить и расставлять кофейные кружки, а создание стоек для кофейных кружек - решение для многих людей, которые хотят уменьшить беспорядок и в то же время организовать свою коллекцию кофейных кружек. Это могут быть отдельно стоящие стеллажи, которые устанавливаются на стойке, или вы можете построить простую стойку для кофейных кружек, которая вешается на стену или шкаф.

13. Подставки под кружки

Если вы ищете действительно небольшой проект для начала, деревянные подставки просты в изготовлении и отлично смотрятся для защиты столешниц и мебели. Вы можете сделать их настолько простыми или замысловатыми, насколько захотите.

14. Деревянная разделочная доска

Деревянные разделочные доски хороши тем, что они не занимают много места в мастерской. Если вы только начинаете заниматься деревообрабатывающим хобби или бизнесом, и пространство является проблемой, вы можете легко сделать несколько таких и хранить их, не беспокоясь о том, что они займут слишком много места.

15. Деревянная кухонная утварь

Деревянные ложки и лопатки всегда популярны, и их на самом деле сделать намного проще, чем вы думаете. Они всегда получаются красивыми, и люди любят покупать их, чтобы поддержать местный бизнес.

16. Подносы для сервировки

Подносы для сервировки похожи на деревянные разделочные доски и не менее просты в изготовлении. Единственное основное различие между разделочной доской и сервировочным подносом заключается в том, что сервировочные подносы часто имеют ручки или выступы по бокам, чтобы предметы не падали с подноса.

17. Обеденный стол

Стол не сложно изготовить, и вы получите двойное удовлетворение, зная, что именно здесь многие семьи будут проводить время вместе, создавая воспоминания.

Как и некоторые другие более крупные изделия, которые мы упомянули в этом списке, основным недостатком их создания и продажи является то, что они занимают много места и требуют мастерской приличного размера. Если у вас есть место, это отличный вариант, который может дать вам хорошую прибыль на расходные материалы и рабочую силу.

18. Домашняя станция

Станция для напоминания и почты - отличный способ для всех оставаться организованным и эффективно общаться друг с другом. Этот предмет служит почтовым ящиком для каждого члена семьи, местом для хранения почтовых отправлений и конвертов, а прикрепление пробковой или меловой доски позволяет людям легко оставлять заметки.

19. Плавающие полки

Это отличные деревянные конструкции, которые можно сделать, чтобы сэкономить место. Плавающая полка - это полка, которая крепится к стене и состоит только из одной доски. Они не занимают много места и невероятно просты в изготовлении.

20. Шкатулка для драгоценностей

Для каждой женщины, у которой есть более чем изрядная доля сережек, колец, ожерелий и многого другого, шкатулка для драгоценностей незаменимый подарок. Их довольно хорошо продаются.

Понимание основ изготовления шкатулки для драгоценностей позволит вам расширить свои возможности и создавать уникальные конструкции.

21. Рамка для фотографий

Рамка для картины - один из моих любимых проектов для начинающих . Рамы для картин украшают дом почти каждого и хранят воспоминания о давно минувших днях.

Одна замечательная вещь в деревянной рамке - это то, насколько она может быть разнообразной. Всего несколько основных инструментов предоставят способ сделать этот проект. Самое большое препятствие на пути к продаже - это придумывать разные идеи, как сделать их уникальными!

22. Скворечник

Скворечник или кормушка для птиц - это первое, что приходит на ум, когда люди говорят о постройке чего-нибудь на продажу. Мы не начали с этого варианта, потому что, хотя он может быть одним из самых популярных, это определенно не одна из самых простых идей для проекта. Вам может понадобиться помощь, если вы новичок.

Однако они являются одними из самых разнообразных в изготовлении. Вы можете выбрать тот, который представляет собой полноценный дом с подвесной кормушкой для семян и даже имеет небольшое пространство, чтобы помочь маленьким воздушным существам отдохнуть.

23. Персонализированные постеры

Персонализация - главный фактор. Эти именные постеры или персонализированные информационные таблички действительно могут быть лидером продаж в интернете.

Воссоздайте свой собственный формат постеров, которые покупатели захотят иметь у себя в интерьере.

24. Искусство из дерева

Эти продающиеся проекты имеют удивительно высокую рыночную стоимость, особенно если для этого есть причина. Людям нравится знать, что они имеют в своей собственности уникальный предмет искусства.

Деревянные остатки поддонов и древесные отходы выбрасываются. Вы можете использовать эти изделия для своих следующих продаваемых проектов. Причина этого - переработка, повторное использование и защита окружающей среды. Вы можете буквально соединить кусочки дерева, чтобы создать 100% уникальный арт-проект.

25. Вешалка для верхней одежды

Людям нужно место, где можно повесить пальто, а вешалка - это простой проект по деревообработке, который можно реализовать без особых навыков. Персонализируйте этот предмет интерьера, который люди могут оставить в своих домах, чтобы организовать пальто, шарфы и многое другое.

26. Журнальный столик

Тем, у кого больше опыта в обработке дерева и которые хотели бы продемонстрировать свои навыки, вы могли бы зарабатывать деньги на мебели. Вы можете начать с журнального столика, это самая простая в изготовлении мебель.

Для тех, кто хочет продавать по более высокой цене и любит большие проекты, отлично подойдут журнальный столик или другие мелкие предметы мебели, такие как тумбочка или полка для обуви.

27. Лестницы для полотенец

Еще один простой проект по обработке дерева, который станет красивым акцентом в любом доме - это лестницы из полотенец. Они не являются функциональными лестницами, на которых можно стоять, но они являются идеальным способом для организации одеял, полотенец или даже одежды. Они прекрасно смотрятся в спальне, а также популярны в ванных комнатах для хранения полотенец.

28. Подставки для мыла

Возможно, вы никогда не видели деревянную подставку для мыла, но она становится все более популярной и конкуренция не так велика. Их очень просто изготовить и они не позволяют кускам мыла прилипать к раковине или ванне.

Один из способов их продвижения - это партнерство с местным производителем мыла, который мог бы покупать их оптом у вас и упаковывать вместе с наборами мыла ручной работы. Конечно, вы всегда можете купить мыло оптом и продать наборы!

29. Органайзер для украшений

Любой, у кого есть ожерелья и серьги, может сказать вам, как сложно хранить эти предметы, чтобы все они не запутались. Органайзер очень легко сделать из основных принадлежностей (только дерева и крючков). И его можно продать с хорошей прибылью в зависимости от размера и стиля.

30. Кукольный домик

Кукольные домики не должны быть сложными в изготовлении, особенно когда вы делаете их, чтобы дети могли играть, а не создавать предметы коллекционирования. Вы можете создать простую конструкцию, которую будет легко собрать, это может стать отличным аргументом в пользу продажи. Они будут особенно популярны во время праздников.

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