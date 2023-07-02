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Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

Существует огромное количество самых разных хобби. Одним из них является выращивание орхидей — капризных в уходе, но крайне изысканных и, можно смело сказать, обворожительных цветов. Это увлечение насчитывает множество страстных поклонников по всему миру, которые с гордостью делятся своими успехами и красочными фотографиями в соцсетях.

«У этой орхидеи более 96 крупных цветков и бутонов, и она все еще производит новые»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Нашла орхидею, которая идеально мне подходит, и не смогла пройти мимо»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«3 года назад купила бабушке орхидею в продуктовом магазине. Сейчас у нее 45 цветков»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Стена с орхидеями моей матери»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Впервые мои два увлечения совпали. Вчера я огранила этот оранжевый гранат-спессартин, и он получился точь-в-точь как нижний лепесток моей любимой орхидеи»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Сумасшедшая орхидея моего дедушки»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«После 2 лет бесплодных попыток мой папа наконец-то заставил эту черную орхидею зацвести»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Люблю эти орхидеи в горшке над моей кроватью. Просыпаюсь с прекрасным видом»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Папа вырастил самую большую орхидею, которую я когда-либо видел в жизни»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Моя крошечная орхидея только что зацвела»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Градиент моей орхидеи»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Моя „инопланетная“ орхидея демонстрирует свою прекрасную странность»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Мой босс несет эту огромную орхидею на оценку в общество любителей орхидей. Ей может быть больше 20 лет»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Жена все время тащит с работы полумертвые орхидеи. Говорит, что они еще могут зацвести. Я не верил. И был неправ»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«В подарок маме я вырастила орхидею в форме сердца. Это была моя первая попытка „дрессуры“ орхидеи, и я довольна тем, что получилось»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Моя старенькая орхидея»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Моя орхидея выглядит точь-в-точь как орел»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Иногда сложно не завидовать подруге. Просто сравните ее орхидею и мою бедолагу»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

Спорим, вы никогда не видели орхидею, у которой есть лицо

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«Папа ликует — орхидея, которую он выхаживал годами, вновь зацвела»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

«На моей орхидее вырос странный цветок. Он довольно агрессивный и попытался перейти на мою руку, когда я потрогала его»

Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

Как вы могли заметить, почти каждая орхидея уникальна, из-за чего их хочется рассматривать тщательнее. Однако это, конечно, далеко не самый поразительный по внешнему виду цветок. Порой люди сталкиваются с такими растениями, что невольно вырывается вопрос «Да что ты вообще такое?».
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