Люди, которым своенравные орхидеи заменили домашних питомцев

Существует огромное количество самых разных хобби. Одним из них является выращивание орхидей — капризных в уходе, но крайне изысканных и, можно смело сказать, обворожительных цветов. Это увлечение насчитывает множество страстных поклонников по всему миру, которые с гордостью делятся своими успехами и красочными фотографиями в соцсетях.



«У этой орхидеи более 96 крупных цветков и бутонов, и она все еще производит новые»







«Нашла орхидею, которая идеально мне подходит, и не смогла пройти мимо»







«3 года назад купила бабушке орхидею в продуктовом магазине. Сейчас у нее 45 цветков»







«Стена с орхидеями моей матери»







«Впервые мои два увлечения совпали. Вчера я огранила этот оранжевый гранат-спессартин, и он получился точь-в-точь как нижний лепесток моей любимой орхидеи»







«Сумасшедшая орхидея моего дедушки»







«После 2 лет бесплодных попыток мой папа наконец-то заставил эту черную орхидею зацвести»







«Люблю эти орхидеи в горшке над моей кроватью. Просыпаюсь с прекрасным видом»







«Папа вырастил самую большую орхидею, которую я когда-либо видел в жизни»







«Моя крошечная орхидея только что зацвела»







«Градиент моей орхидеи»







«Моя „инопланетная“ орхидея демонстрирует свою прекрасную странность»







«Мой босс несет эту огромную орхидею на оценку в общество любителей орхидей. Ей может быть больше 20 лет»







«Жена все время тащит с работы полумертвые орхидеи. Говорит, что они еще могут зацвести. Я не верил. И был неправ»







«В подарок маме я вырастила орхидею в форме сердца. Это была моя первая попытка „дрессуры“ орхидеи, и я довольна тем, что получилось»







«Моя старенькая орхидея»







«Моя орхидея выглядит точь-в-точь как орел»







«Иногда сложно не завидовать подруге. Просто сравните ее орхидею и мою бедолагу»







Спорим, вы никогда не видели орхидею, у которой есть лицо







«Папа ликует — орхидея, которую он выхаживал годами, вновь зацвела»







«На моей орхидее вырос странный цветок. Он довольно агрессивный и попытался перейти на мою руку, когда я потрогала его»







Как вы могли заметить, почти каждая орхидея уникальна, из-за чего их хочется рассматривать тщательнее. Однако это, конечно, далеко не самый поразительный по внешнему виду цветок. Порой люди сталкиваются с такими растениями, что невольно вырывается вопрос «Да что ты вообще такое?».

Читать далее →