Пенни для Биг-Бена: как англичане добиваются точности главных часов страны с помощью монетки

Часовая башня Биг-Бен является одним из наиболее важных и узнаваемых символов Великобритании. Часы продолжают свою работу с середины XIX столетия. По сей день англичане внимательно следят за тем, насколько правильно работает механизм, и при первой же необходимости подстраивают его. Делается это при помощи обычного пенни.
Один из важнейших символов страны. /Фото: 1zoom.ru.
Начиная с 2012 года, главная часовая башня знаменитого Вестминстерского дворца в Лондоне называется Башней Елизаветы. Большинство же соотечественников знает ее под привычным названием Биг-Бен. Построена она была еще в далеком 1858 году. Часы на башне запустили почти через год, в 1859-м. Поначалу циферблаты Биг-Бена были изготовлены из бирмингемского опала. Стрелки для часов отлили из чугуна (часовые) и меди (минутные).
Интересный факт: циферблаты Биг-Бена расположены так, чтобы строго смотреть в разные стороны света: на север, юг, восток и запад.
Главные часы страны. /Фото: goodfon.ru.
Помимо этого каждый циферблат одного из важнейших символов Великобритании украшен латинскими надписями. В основании начертано «Domine salvam fac Reginam nostram Victoriam Primam», что можно перевести, как: «Боже, храни нашу королеву Викторию I». Так же на каждом циферблате есть надпись «Laus Deo» - «Хвала Господу».
Часовой механизм очень старый. /Фото: worldkings.org.
Звонит Биг-Бен каждую четверть часа и каждый час. О прошествии 15 минут сообщает звон маленьких колокольчиков. В то же время звон большого колокола оглашает о прошествии целого часа. Первый удар большого молота всегда совпадает с первой секундой нового часа. Работает Биг-Бен с абсолютной точностью. Местный персонал часов за этим пристально следит.
Часы регулярно обслуживают. /Фото: mtvuutiset.fi.
Один раз в двое суток точность работы часового механизма проверяется персоналом дворца. Это рутинная, но необходимая процедура, в ходе которой осуществляет выявления возможных неисправностей, но что самое главное – смазка всего механизма. Все-таки часы работают с XIX столетия! Никаких высоких технологий. Часовщики также в обязательном порядке проверяют влажность, атмосферное давление и температуру воздуха. Все это влияет на погрешность часов.
На маятник кладут пенни. /Фото: pinterest.ru.
Каждые двое суток Биг-Бен начинает «грешить» на 2 секунды. Для исправления данной ситуации используется обычный британский пенни, который укладывается на маятник часов. Он ускоряет его движение примерно на 2.2-2.5 секунды на ближайшие сутки. Так с помощью обычной монетки британцы уже не первый год следят за тем, чтобы часы работали, как полагается.
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