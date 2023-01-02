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Эффективный способ размножения роз

Если розовый кустик в доме вашей подруги впечатлил вас своей красотой, смело попросите у нее отрезать всего 1 нераскрывшийся бутон.
При правильном и очень простом уходе, из одного бутончика можно будет вырастить полноценный розовый кустик. Все, что потребуется для размножения розы — головка красного лука.
Срежьте нераскрывшийся бутон розы, используя стерильный инструмент.

Эффективный способ размножения роз

Обрежьте головку красного лука и несколько раз проткните ее чем-нибудь острым. Это необходимо для того, чтобы лук пустил много сока, в котором содержится большое количество витаминов и питательных веществ, необходимых для активного роста растений.

Эффективный способ размножения роз

Укоротите побег розы.

Эффективный способ размножения роз

Вставьте бутон в головку красного лука.

Эффективный способ размножения роз

Поместите розу с луком в емкость с большим количеством дренажных отверстий и рыхлой почвой. Обильно полейте посадку водой.

Эффективный способ размножения роз

Накройте стаканчик с розой крышкой от пластиковой бутылки, чтобы создать парниковый эффект. Больше никакой уход за розой не потребуется.

Эффективный способ размножения роз

Результат будет заметен уже через 20 дней: начнет активно разрастаться корневая система, бутон раскроется и превратится в прекрасный цветок.

Эффективный способ размножения роз

Пересадите растение в большую емкость с рыхлой почвой. В качестве эффективного удобрения рекомендуется использовать рыбную муку, которая содержит большое количество белка, жиров и золы, способствующих активному росту и развитию растений.
Ухаживайте за пересаженным растением обычным образом, и в скором времени оно разрастется и превратится в прекрасный розовый кустик, который будет радовать своей красотой и обильным цветением.


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