Как преобразить квартиру при минимуме затрат

Рано или поздно практически у каждого из нас возникает желание сменить обстановку: отправиться на отдых, в путешествие или же сделать косметический ремонт.







Впрочем, сегодня речь пойдёт именно о последнем пункте, точнее о том, как преобразить квартиру, вложившись в небольшой бюджет.



1. Напольное покрытие

2. Стены

3. Всё новое – хорошо забытое старое

4. На других надейся, а сам не плошай

5. Элементы декора

Варианты напольного покрытия.Одним из самых важных решений при отделке квартиры является выбор подходящего напольного покрытия. Существует множество различных типов, и выбранный вами вариант существенно может повлиять на внешний вид и комфорт квартиры. Некоторые популярные и экономичные варианты включают ковролин, ламинат, паркет, камень, винил, плитку или линолеум. При выборе того или иного покрытия обязательно учитывайте свой бюджет, желаемую эстетику, стиль жизни, а также все плюсы и минусы. Это поможет сэкономить не только время, а и деньги, поскольку вы заранее уже чётко знаете то, что вам нужно.Обновите стены.При небольшом бюджете, дизайнеры настоятельно рекомендуют экспериментировать и сочетать несочетаемое. Это правило распространяется и на стены, которые можно не только выкрасить в однотонный цвет оставшейся краской, а и скомпоновать между собой обои. Наверняка у вас остались куски с предыдущего ремонта, а если нет, то всегда можно купить за копейки остатки. Главное правило – подобрать те, которые совпадают по текстуре. Что же касается цвета, то здесь можно сочетать приглушённую палитру с кричащими оттенками, цветочными мотивами, полосами, орнаментами и рисунками. Экспериментировать можно не только с краской и обоями, а и с плиткой разных фракций, цветов, оттенков и текстур. Таким образом вы сможете преобразить и ванную комнату, и кухню. Лишними не будут и виниловые наклейки. Благодаря им вы сможете скрыть все недостатки, в том числе и неровности на стенах. Впрочем, с этой задачей справится и декоративная штукатурка, которая придаст помещению современный минималистичный стиль, сделав его более эстетичным и просторным.Не спешите избавляться от старой мебели, ведь ей всегда можно подарить новую жизнь.Не спешите избавляться от старой мебели, поскольку даже самый непримечательный стул, диван или шкаф всегда можно обновить без глобальных затрат. Как, спросите вы? Очень просто. Стулья, столы и шкафы можно покрасить, заменить ручки на более стильные и современные, а при желании и вовсе можно добавить лёгкий узор с помощью трафаретов или специальных наклеек. Что же касается мягкой мебели, то здесь в ход идут чехлы и декоративные подушки. Уж поверьте, заменив пару элементов, вы тут же заметите разницу до и после. Старенькую деревянную оконную раму и двери также можно привести в порядок с помощью современных материалов и красок. А на зеркале достаточно сменить оправу или вовсе избавиться от неё. Так что вооружайтесь фантазией и не бойтесь творить.Если есть навыки и возможность, то постарайтесь сделать ремонт своими руками.Ремонт своими руками – отличный способ сэкономить деньги, привнести индивидуальный подход и приобрести новые навыки. Взяв дело в свои руки, у вас появляется возможность организовать рабочий процесс так, чтобы он полностью соответствовал именно тому, что вы ищете с точки зрения функциональности и эстетики. При желании можно поклеить обои и побелить потолки не хуже специалистов. Впрочем, некоторые умельцы самостоятельно кладут не только плитку, а и ламинат. Так что нет ничего невозможного, как говорится, было бы желание и время. Но если вы всё же не можете сделать ту или иную работу самостоятельно, то подыщите подходящего мастера\команду, которая возьмётся за ряд задач. Не гонитесь за теми услугами, которые стоят копейки, выбирайте средний сегмент и обязательно оговаривайте заранее все нюансы и детали, а также сроки конечного результата.Привнесите в интерьер элементы декора.Не стоит отчаиваться, если на полноценный ремонт не хватает средств. Всегда можно найти выход и обновить квартиру с помощью декоративных элементов, будь то новый плед, цветы в горшках, ваза, картина, постеры или фотографии на прищепках. Используя различные декоративные элементы в своей квартире, вы сможете легко превратить её в яркое и креативное пространство, отражающее вашу индивидуальность и стиль.