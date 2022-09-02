«Тунеядцев не держим!» или неожиданные места работы знаменитых серийных убийц

Согласитесь, в нашем жестоком капиталистическом мире кушать хочется каждому, даже если ты серийный убийца. Принимая во внимание тот факт, что объявления в стиле «полиция ищет маньяка-насильника» редко заканчиваются словами «на полную ставку» и оказываются вакансиями, даже самым печально знаменитым и жестоким маньякам в истории криминалистики приходилось с тяжелым сердцем отвлекаться от столь полюбившихся сердцу убийств и пыток и открывать газетку на страничке «Ищу работу!».
Впрочем, при выборе своего будущего места трудоустройства некоторые маньяки действительно попали в точку. Сегодня мы расскажем вам о самых неожиданных и ироничных местах работы знаменитых серийных убийств.
«Горячая линия слушает!»
Иронично, но печально знаменитый серийный убийца Тед Банди, который знакомился с молодыми женщинами на улице, убивал их, а потом развлекался с их телами, с утра собирался и шел на работу, где в его обязанности входило ни много ни мало спасать жизни людей. Убийца, который, по собственному признанию, отнял жизни 30 человек, в студенческие годы подрабатывал оператором на общенациональной горячей линии психологической помощи для самоубийц. Действительно, кто же лучше сможет отговорить человека от мыслей о суициде, чем кровожадный серийный убийца? Кстати, многие коллеги описывали Теда как очень чуткого и умелого психолога, который всегда умел найти подход к человеку в сложной жизненной ситуации. В общем, когда в следующий раз отправитесь к своему психотерапевту за рецептиком, внимательно присмотритесь, а не капает ли у него из шкафа кровь.
«Не хочешь пломбира, девочка?»
Водитель фургончика с мороженым. Можно ли придумать более неудачную работу для серийного убийца и педофила? Как бы то ни было, именно так зарабатывал на жизнь один из самых ужасных маньяков в истории Англии – настоящий и преданный семьянин Фред Уэст, который вместе со своей ненаглядной женой Розмари более двадцати лет мучал и убивал детей. Эта «счастливая семейная пара» похищала и насиловала девочек и молодых женщин, не пощадив даже свою собственную восьмилетнюю дочь. В любом случае, когда в следующий раз решите дать своему ребенку немного денег на мороженое, лучше сходите с ним, а то мало ли.
Каннибал в гастрономе
Печально известный Джеффри Дамер за свою жизнь сменил немало работ, включая работу продавца-консультанта в магазине деликатесных продуктов во Флориде. Надо полагать, эта должность понравилась Дамеру больше всего, ведь в глубине душе он сам был тем еще гурманом, правда предпочитал он не французские сыры и элитные морепродукты, а человеческое мясо собственного приготовления. Действительно, кто лучше подскажет, как правильно выбрать стейки и колбасу, чем «Каннибал из Милуоки», убивший и съевший не менее 17 молодых парней и мальчиков.
Лучшее – детям!
Наверное, на всем постсоветском пространстве не найдется ни одного человека, который не слышал о печально известном Чикатило, правда, мало кто из них знает, что до того, как стать Ростовским Потрошителем, маньяк был самым обычном Андреем Романовичем, учителем русского языка и литературы.
Правда, этот замечательный специалист по молодежной морали и патриотическому воспитанию юношей и девушек отличался несколько «непедагогичными методами преподавания». Администрация школы попросила Чикатило по-тихому написать заявление по собственному желанию после того, как его ученицы стали жаловаться на то, что помимо русского языка тот самый Андрей Романович еще и периодически пытается заглянуть им под юбку.
Голоса из могилы
Это, пожалуй, наименее неожиданная работа из всего нашего списка, скорее наоборот, но этот случай просто невозможно обойти мимо, настолько сильно она вписывается в популярные киношные клише. Печально известный британский серийный убийца Питер Сатклифф зарабатывал на жизнь тем, что копал могилы на местном кладбище. Кстати, если верить показаниям, которые уже пойманный маньяк дал на суде, именно из чужих могил с ним и разговаривали потусторонние голоса, которые назначили его «избранником Божьим, призванным очистить улицы от этих омерзительных проституток», а заодно и позволили немножко удовлетворить свои порочные страсти.
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