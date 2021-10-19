Доказательства того, что жаворонком быть лучше

Каждый человек живет по определенным биоритмам, которые задаются хронотипом. Именно от него зависит, на какое время дня приходятся наши пики активности. Хорошие новости для тех, кто любит вставать с утра пораньше – ученые обнаружили, что у жаворонков есть масса преимуществ.
Поэтому тем, кто любит оставаться утром подольше в постели, следует задуматься и, может быть, попытаться изменить свои привычки. Ведь польза раннего подъема теперь доказана многочисленными исследованиями.
Ощущение счастья
Разные исследования показывают, что люди, привыкшие рано вставать по утрам – чувствуют себя более счастливыми. В течение дня у них вырабатывается на 15% больше сератонина. Предположительно это связано с воздействием утреннего солнца, которое влияет на настроение. В целом, жаворонки больше удовлетворены своей жизнью
Отсутствие лишнего веса
Ранние пташки имеют более низкий индекс массы тела(ИМТ), лучше контролируют свой вес и реже обращаются к врачам. Причина кроется как в режиме, так и в рационе. Благодаря своему режиму дня жаворонки правильно питаются, поэтому у них реже встречается ожирение. Кроме того, это также может быть связано с утренним солнцем. Специальное исследование показало, что у людей, которые бывают на солнце в первой половине дня, более низкий показатель ИМТ.
Нормальный обмен веществ
Корейские ученые доказали, что у жаворонков снижен риск развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Любители вставать с утра пораньше реже страдают от метаболического синдрома и диабета. Это связано с тем, что у них нормальное давление и низкий уровень триглицеридов в крови.
Хороший сон
Режим ранних пташек положительно влияет и на качество сна. Жаворонки раньше ложаться , поэтому успевают «поймать» до полуночи самые лучшие для отдыха часы и в результате хорошо высыпаются и более довольны качеством своего сна. К тому же, только 20% жаворонков страдают от бессонницы, среди сов этот показатель вдвое выше.
Здоровая психика
Жаворонки реже страдают от переутомления и депрессивных расстройств. Ещё одно исследование выявило связь между поздними отходами ко сну и развитием депрессии. Причина – в повышенном уровне сератонина и сниженном уровне гормона стресса кортизола у ранних пташек. Поэтому они обладают стойкой психикой, менее тревожны и позитивно смотрят на жизнь.
Больше шансов найти партнера
Психологи отмечают, что жаворонки меньше склонны к неверности и чаще заинтересованы в прочных связях. Несмотря на то, что у сов количество сексуальных партнеров больше, у жаворонков шансы встретить партнера для долгосрочных отношений намного выше.
Успех в работе
Различные исследования доказывают, что люди, привыкшие рано вставать по утрам, добиваются больших успехов в работе. Это связано с тем, что жизнь современного общества совпадает с их биоритмами. Поэтому жаворонки получают хорошие оценки в школе, что помогает им поступить в лучшие ВУЗы и в последствии получить перспективную работу. Кроме того, такие люди умеют прогнозировать возможные проблемы и за счет этого минимизируют связанные с ними риски. Ранние пташки более трудолюбивы и активны, поэтому среди молодых начальников больше жаворонков.
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