Кто такие ведьмы и колдуны на самом деле

Почти все, что вам известно о ведьмах, не соответствует действительности. Они не носят заостренные головные уборы, не варят зелья в огромных котлах и с носом у них все в порядке. Это лишь некоторые из многих абсурдных вещей, которые популярные средства информации распространяют о ведьмах и колдовстве. Вот, кем они были на самом деле.







Ведьмы есть и сейчас. В 1954 году англичанин Джеральд Гарднер представил публике новую религию, Викка. По сути, виккане представляют собой модернизированный культ ведьм: они поклоняются рогатому богу и триединой богине.







Вопреки распространенному мнению, колдовство мало связано с сатанизмом. Корни ведьм и колдунов уходят далеко в прошлое и затрагивают языческие верования, где понятия сатаны не существовало в принципе.







Не все ведьмы злые. Средневековье разделило колдунов, занимающихся белой и черной магией. Впрочем, и тех и других с удовольствием сжигала на кострах инквизиция.







Люди индийского штата Ассам до сих пор известны, как настоящие практики черной магии. Считается, что избранные мастера способны превращать людей в животных.







В средние века на европейских кострах погибло очень много невинных женщин. Ведьмой могли обвинить любую — из зависти, коварства или неудовлетворенной похоти.

Такая практика поставила население европейских стран в неприятное положение: детей рожать стало просто некому.Но еще больше женщин погибло в застенках пыточных камер. Гонениям подвергались девушки всех сословий. Быть повитухой значило подвергать опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих близких.Существовало даже специальное руководство для выявления черной магии. Опус Malleus Maleficarum, молот ведьм, учила охотников за ведьмами тонкостям профессии: где сбрить у женщины волосы, чтобы увидеть знак сатаны , как избежать заклятий и даже отвадить самого черта.Свои ведьмы были не только в Европе. Индия вырастила своих адептов черной магии, прозванных Daayani, что означает женщину со сверхъестественными силами. В течение всего 15-го века культ Daayani процветал во многих индийских штатах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)