Как советскому космонавту Герману Титову подарили вьетнамский остров

В бухте Халонг разбросано больше трёх тысяч скалистых островов. Они совершенно разные по размеру и по форме, расположены небольшими группами и по отдельности. Но один из них особенно примечателен, потому что носит имя космонавта Германа Степановича Титова. Именно этот остров был подарен космонавту легендарным президентом Хо Ши Мином. И случилось это задолго до того, как советский космонавт получил большинство своих наград от вьетнамского руководства.
Прогулка по заливу Халонг
Герман Титов. / Фото: www.24smi.org
С момента полёта Германа Титова в космос прошло менее полугода, когда ему довелось ещё раз посмотреть на планету Земля, только уже не со звёздных высот. Космонавта наперебой приглашали посетить дружественные страны, он в составе большой советской делегации с удовольствием ездил по миру, рассказывал о своём полёте и подготовке к нему. И сам знакомился с культурой разных стран: ГДР, Румыния, Монголия, Болгария, Югославия, Индонезия, Вьетнам. И даже в США на космическом форуме в составе делегации от Академии наук Герман Титов побывал тоже.
Герман Титов в Комитете по космическим исследованиям в США. / Фото: www.visualrian.ru
Хо Ши Мин. / Фото: www.kommersant.ru
В Демократическую Республику Вьетнам Герман Титов прибыл по личному приглашению президента Хо Ши Мина. После космонавт отметит внимательность и мудрость вьетнамского президента. В напряженном графике встреч и интервью Хо Ши Мин выделил один день для отдыха советской делегации и повёз гостей на прогулку по заливу Халонг в Южно-Китайском море. Дословно Халонг переводится как «там, где дракон спустился в море». Такое название бухта получила вовсе не случайно.
Бухта Халонг. / Фото: www.amazingplaces.com
В заливе разбросаны больше трёх тысяч островов, они все разного размера и форм, но если смотреть на водную гладь, то и впрямь кажется, будто в воде задремал настоящий дракон, а на водной глади проступают островками лишь части его каменного гребня.
Остров номер 46
Остров № 46 до 1962 года. / Фото: www.incomartour.com.ua
Когда утренний туман рассеялся, Герман Титов смог в полной мере оценить красоту залива. Рыбацкие лодки с парусами лишь подчёркивали первозданную красоту природы.
Космонавт даже захотел окунуться в его воды. Температуры воды была всего 16 градусов, но коренного сибиряка это не пугало. Однако просто так броситься в воду он не мог, спросил разрешения у Хо Ши Мина. Вьетнамский президент в момент знакомства с Германом Титовым попросил называть его Бак Хо (дядя Хо) и вел себя действительно, как заботливый родственник.
Г.С.Титов в гостях у Президента ДРВ Хо Ши Мина. / Фото: www.sensum-club.pro
Руководитель страны в ответ на просьбу космонавта лишь поинтересовался, не замерзнет ли тот в холодной воде Халонга. А после дал команду командиру катера повернуть к ближайшему острову.
Его отвесные скалы уходили прямо под воду, лишь в одном месте было видно золотистое пятнышко небольшого пляжа.
Герман Титов и Хо Ши Мин во время прогулки по заливу Халонг. / Фото: www.foodyas.com
Герман Степанович с удовольствием искупался и весьма довольный своим заплывом, вернулся на катер. Хо Ши Мин лишь лукаво улыбался и покачивал головой, выражая свое одобрение. И спросил у командира катера, как называется этот остров. Оказалось, что у него нет даже названия, на карте он значился, как остров под номером 46.
Герман Титов. / Фото: www.visualrian.ru
Но по указанию Хо Ши Мина с этого дня остров стал носить имя Германа Титова. Бак Хо объявил, что дарит космонавту этот остров и дает ему его имя. Раз уж он не может оставить самого космонавта во Вьетнаме, он сделает его хозяином на острове, куда он сможет приезжать в любое время. Правда, во вьетнамском языке нет окончаний «ов», а все русские фамилии автоматически получают окончание «оп». Так остров Титов стал Ти-топ.
Большая дружба
Президент Хо Ши Мин беседует с летчиком-космонавтом СССР Германом Титовым во Вьетнаме в 1962 году. / Фото: www.lecourrier.vn
Долгое время Герману Титову не удавалось вновь побывать на острове, названном в его честь. Несмотря на частые визиты в ДРВ, у него было столько неотложных дел, что об отдыхе можно было даже не вспоминать. Тем более, что в период американской интервенции Герман Титов, возглавлявший Общество советско-вьетнамской дружбы, был обеспокоен не только самой ситуацией, сколько возможностью оказывать дружескую помощь народу, страдающему от войны.
Герман Титов беседует с председателем ЦК Союза национальных, демократических и миролюбивых сил Вьетнама Чинь Динь Тхао. / Фото: www.visualrian.ru
Благодаря непосредственному участию советско-вьетнамского общества в разные уголки страны поставлялись лекарства, продукты, канцелярия и мебель для школ. Именно за эту деятельность впоследствии Герман Степанович будет удостоен высоких наград от вьетнамского руководства, а фактически, от всего народа этой страны.
Ти-топ
Президент ДРВ Хо Ши Мин вручает орден «Герой труда Вьетнама» советскому космонавту Г.Титову. / Фото: www.portal.rusarchives.ru
Сегодня в Халонг едут туристы из разных стран, чтобы насладиться его уникальной красотой. А ещё из уст в уста передаётся история о том, как Герман Титов, в одно из последних своих посещений Вьетнама все же решил побывать на острове его имени. Однако ему пришлось купить для этого билет.
Памятник советскому космонавту Г.Титову на острове Ти-топ. / Фото: www.sav4enko.ru
Юный билетёр категорически отказывался верить в то, что перед ним тот самый советский космонавт, в чью честь и получил остров № 46 свое название. Но зато теперь на острове установлен памятник Герману Степановичу Титову, а на самом верху разместилась смотровая площадка, откуда Халонг открывается во всей своей красе.
Герман Титов. / Фото: www.topkin.ru
На острове Ти-топ не живут вьетнамцы и не останавливаются туристы. Здесь причаливают прогулочные катера и корабли, чтобы путешественники могли позагорать на золотом пляже и искупаться в бухте Халонг. И каждого из них приветствует советский космонавт Герман Титов.
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