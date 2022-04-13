Подборка знаковых фотографий, опубликованных в середине прошлого века в журнале «Life»

Легендарные фотографии журнала «Life».

1. На похоронах президента Рузвельта

Старшина Грэм Джексон играет «Goin Home» на похоронах президента Рузвельта 12 апреля 1945 года.

2. «Нет другого образа жизни, кроме американского»

Очередь за едой у пункта Красного креста во время Великой депрессии.

3. Немецкая и американская актриса

Марлен Дитрих. Снимок, сделанный в 1952 году. Photo by Milton Greene.

4. Высадка в Нормандии или Операция «Нептун»

Момент высадки американской армии на Омаха-бич в Нормандии 6 июня 1944 года.

5. Йозеф Геббельс

Немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера.

6. Разгон мирного митинга

Разгон мирного митинга против сегрегации в Берменгеме с помощью пожарных брандспойтов.

7. «The Marlboro Man»

39-летний техасский ковбой Clarence Hailey, образ которого был использован впоследствии для рекламы сигарет.

8. Одна из легендарных фотографий журнала Life

Джон Кеннеди со своей дочерью Керролайн.

9. Битва за Иводзиму

Американские морские пехотинцы во время битвы за Иводзиму весной 1945 года.

10. Заключенные Бухенвальда

Заключённые одного из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии.

11. Махатма Ганди

Махатма Ганди рядом с его прялкой - символом ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании.

12. Freedom Riders

Всадники свободы в 1961 году. Photo by Paul Schutzer.

13. Война во Вьетнаме

Морские пехотинцы во время войны во Вьетнаме.

14. Свободное дыхание

Александр Солженицын в Вермонте.

15. Левитация

Герцог и герцогиня Виндзор.