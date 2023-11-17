Как была раскрыта тайна нетленного тела 2-летней девочки из хрустального гроба, которая покинула мир







Тот самый дом с гаражом и его хозяйка Эрика Карнер.

Сенсационная находка в Сан-Франциско в 2016 году.

На груди малышки лежал венок в виде креста из голубых вьюнков.

Как гроб с маленькой покойницей оказался под гаражом?

Кладбище Odd Fellows Cemetery , фото конца XIX века. / Старая карта кладбища Odd Fellows Cemetery. /Работы по эксгумации на Odd Fellows Cemetery, 1923-1924 годы

Миранда-Ева

Гроб с хрустальными окошками.

Тайна маленькой девочки, потерявшейся во времени

Старинная карта кладбища Odd Fellows Cemetery в уникальном издании.

Гроб из вишневого дерева для Миранды-Евы./ Траурная процессия./ Надгробие Миранды Евы (первое).

Всё тайное, когда-нибудь становится явным

Родители Миранды-Евы - Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук.

Генеалогическое дерево семьи Кук. / Внук родного брата Миранды-Евы - 82-летний Питер Кук.

Новое надгробие Эдит Говард Кук.

Эдит Говард Кук, 28.11.1873-13.10.1876.

Прожила два года, десять месяцев и 15 дней…

«Я однажды потерялась, но сейчас я нашлась!»

С благодарностью к команде «Миранда».

P.S. 100 лет в стеклянном гробу

Мумия двухлетней Розалии Ломбардо 100 лет хранится под стеклом в катакомбах капуцинов, в Палермо.