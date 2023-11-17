Как была раскрыта тайна нетленного тела 2-летней девочки из хрустального гроба, которая покинула мир

В Сан-Франциско в 2016 году произошла невероятно загадочная история, которая всколыхнула общественность штата Калифорния. Во время строительных работ на территории частного владения был обнаружен странный ларец фигурной конструкции, который при тщательном обследовании оказался детским гробом с хрустальными окнами, где покоилось маленькое тельце 2-годовалой девочки, практически не тронутое временем. Эта загадочная находка заставила многих серьезно поломать головы над тем, каким образом захоронение оказалось, там где его нашли, как зовут малышку, отчего умерла и кто её родители...
Нашумевшая история началась с того, что американка Эрика Карнер решила основательно перестроить свой старый гараж. Могла ли женщина, затевая реконструкцию, знать с чем ей придется столкнуться при этом и какую тайну, ей вместе с группой специалистов и неравнодушных жителей мегаполиса придется разгадать? Разумеется, что нет...
Тот самый дом с гаражом и его хозяйка Эрика Карнер.
В тот майский день при разборке пола старого гаража строители обнаружили странный металлический предмет довольно внушительных размеров, покрытый ржавчиной. Он имел фигурную форму и был похож ни то на сундук, ни то на ларец. Верхняя часть была прикреплена к нижней соединительными болтами. Сверху также крепились две фигурные пластины, словно плотно закрытые крышки люков.
Поскольку металлический ларец, был стянут заржавевшими болтами и определить, что внутри, стало бы возможным лишь высверлив их, строители для начала решили отвинтить люки на крышке. И тут выяснилось, что под ними - окошки, покрытые толстым стеклом, напоминающие иллюминаторы. Очистив стекла рабочие сквозь них с удивлением рассмотрели практически нетронутое тлением тело белокурой малышки в кружевном светлом платьице.
Сенсационная находка в Сан-Франциско в 2016 году.
Шокированная увиденным госпожа Эрика Карнер, тут же позвонила в коронерскую службу и сообщила о неожиданной находке. По приезду представители службы осмотрели гроб снаружи, а затем вскрыли его, высверлив заржавелые болты. При тщательном осмотре тела был ориентировочно определён возраст ребенка - от двух, до четырех лет. Никаких деталей и сведений, которые бы помогли идентифицировать тело, внутри гроба не оказалось.
При этом было установлено, что тело девочки из-за вакуума довольно хорошо сохранилось. Наверняка перед захоронением оно было забальзамировано, что являлось признаком принадлежности девочки к довольно состоятельной семье. Ее светлые волосы были украшены цветами лаванды, на её груди лежал венок в виде креста из голубых вьюнков, а сам гроб по бокам был усыпан эвкалиптом.
На груди малышки лежал венок в виде креста из голубых вьюнков.
Закончив осмотр, коронеры описали и сфотографировали находку, затем упаковали гроб в деревянный ящик, составили протокол, подшили его к делу и оставили ящик с гробом хозяйке. При этом заявили, что труп явно некриминальный, и поскольку родственники усопшей - неизвестны, то именно Эрике Карнер необходимо позаботиться о захоронении тела, та как гроб был найден на территории её частного домовладения. Как оказалось, по закону штата, если труп не является криминальным и родственники неизвестны, то обязанности по захоронению возлагаются на собственника земли, на которой было найдено тело.
К слову в официальных бумагах умершему ребенку было присвоено имя "Ева". Хотя обычно в таких случаях безымянных детей именуют Джон Доу или Джейн Доу, в случае если это младенец – «бэби Доу». Но в данном случае для неизвестной малышки сделали исключение.
Как гроб с маленькой покойницей оказался под гаражом?
Вот тут как раз никакой загадки и не было. Ведь участок с домом Эрики находился на территории, где когда-то располагалось самое большое кладбище Сан-Франциско — Odd Fellows Cemetery. Для захоронений оно было закрыто 1890 году, когда мегаполис стал стремительно разрастаться. Но уже, спустя 30 лет его было решено и вовсе ликвидировать.
Кладбище Odd Fellows Cemetery , фото конца XIX века. / Старая карта кладбища Odd Fellows Cemetery. /Работы по эксгумации на Odd Fellows Cemetery, 1923-1924 годы
Тогда многие родственники забрали тела близких для перезахоронения, ну а большинство останков были эксгумированы и захоронены в общих могилах. Однако по какой-то неизвестной причине могила с ребенком осталась нетронутой на земле, которая впоследствии и была передана застройщикам под строительство. Все эти сведения и дали повод полагать, что ребенок был похоронен на кладбище с 1866 по 1890 год, отсюда и изначальная версия, что гроб мог пролежать в земле около полутора века.
Миранда-Ева
Сначала оставленный ящик с гробом в гараже, привел хозяйку дома в ступор, потом она стала засыпать мэрию письмами, где доказывала, что гроб оказался под ее гаражом именно по недосмотру властей в далеких 20-х годах прошлого столетия. Но местные чиновники на её доводы отвечали лишь стандартными отписками. А тем временем после вскрытия герметичного гроба тело Евы на глазах стало быстро разлагаться.
Разлагающийся в гараже ребенок и толпы журналистов, желающих его сфотографировать, довёл Эрику Карнер до отчаяния. У неё просто разрывалось сердце, когда ее взгляд падал на ящик с жутким содержимым. И женщине ничего не оставалось как смириться с необходимостью организовать похороны чужого дитя. И что любопытно, к тому времени две дочери Эрики успели дать маленькой девочке еще одно имя - Миранда.
Гроб с хрустальными окошками.
И как бы там ни было, материнское сердце Эрики не позволило передать Миранду-Еву для санитарного номерного захоронения. Она решила провести для малышки достойные похороны, ведь родители так любили ее, обеспечив девочке весьма недешевое погребение по меркам XIX века, забальзамировав и уложив в герметичный гроб с окнами. А еще Эрика дала себе слово, что попытается выяснить настоящее имя покойницы.
Но, вот тут то и пришлось госпоже Карнер столкнуться с непреодолимыми препятствиями, ибо эта история сразу же зашла в тупик. И если бы не помощь большого количества неравнодушных людей, эта практически детективная история никогда бы не была распутана.
А теперь обо всем по порядку...
Тайна маленькой девочки, потерявшейся во времени
Выяснив, что даже скромное погребение стоит немалых денег, неподъемных для её семьи, Эрика по совету знакомых обратилась в благотворительную организацию Garden of Innocence (Сад Невинности), которая и занималась похоронами брошенных, никому не нужных умерших детей или найденных детских останков.
Буквально же на следующий день сотрудники организации, забрав гроб с останками и поместив его в холодильник, начали действовать. Сразу же была организована команда волонтеров «Миранда», взявших на себя поиски, целью которых стало выяснить настоящее имя девочки и узнать обстоятельства ее смерти.
Так началась грандиознейшая поисковая работа большого количества людей, которые безвозмездно взялись за розыскные работы. Первоочерёдно, проанализировав гроб, по меткам была определена фирма-изготовитель N. Gray & Co.Undertakers, работавшая в Сан-Франциско 140 — 150 лет назад и выпускавшая гробы с максимальной защитой от воды и вредителей. Однако кому и когда гроб был продан по архивным бухгалтерским документам выяснить не удалось и дело зашло в тупик.
Старинная карта кладбища Odd Fellows Cemetery в уникальном издании.
Теперь оставалось искать записи в многотомных регистрационных книгах. А поскольку на старом кладбище было похоронено с 1866 по 1890 год примерно 29 тысяч усопших, то не зная точного участка кладбища, даты, или хотя бы года смерти - выяснить что-либо было практически нереальным.
Однако поиски не прекращались и вскоре совершенно случайно была обнаружена зацепка. В архиве нашли старинную карту кладбища Odd Fellows Cemetery в уникальном издании, по которой и определили примерное место и название участка погребения, сопоставив план участка, на котором находится дом и гараж семьи Карнер.
Теперь дело оставалось за малым - найти в архивных книгах учета совпадения возраста умершей девочки и участка кладбища. Поскольку эта работа могла затянуться на многие недели, а то и месяцы, было решено взять у ребенка образцы тканей и волос для ДНК-анализа, а сами останки похоронить уже сейчас.
Гроб из вишневого дерева для Миранды-Евы./ Траурная процессия./ Надгробие Миранды Евы (первое).
К тому времени, как было решено организовать похороны, историю о Миранде знал почти весь город. Поэтому помочь с организацией погребения вызвались десятки людей. Бесплатно был сделан новый красивый гроб из вишневого дерева для Миранды-Евы, куда её положили вместе со старым гробом. Торжественную часть похорон с траурным шествием, с оркестром и почетным караулом взяла на себя общественная организация «Рыцари Колумба». На погребальной процессии, состоявшейся 4 июня 2016 года, присутствовало почти 140 человек. Также было изготовлена гранитная надгробная плита в виде сердца, на котором был высечен Ангел, вздымающий младенца к лучу – эмблема организации "Сада Невинности". Надпись в кавычках гласила: «Если никто не пожалеет, то никто и не вспомнит…»
Всё тайное, когда-нибудь становится явным
Казалось, бы на этом можно было закончить и поставить точку, однако эта удивительная история имела и свое продолжение... Ибо на достигнутом не остановились ни госпожа Эрика Карнер, ни волонтеры-исследователи, работающие в архивах. Наоборот, работы по идентификации Миранды-Евы стали вестись еще интенсивнее.
К концу августа 2016 года стали известны первые результаты анализа ДНК. Правда, в них оказалось более 90% ДНК плесени. Тем не менее, даже оставшихся 10% хватило для того, чтобы доказать торжество науки над временем. Благодаря остаточному результату можно было достаточно просто определить родство с потомком по материнской линии. ДНК также указало на происхождение самой матери Миранды - с Британских островов.
Еще интересней оказались результаты анализа волос малышки, по которым можно было отследить возраст и рацион её питания в течение достаточно длительного времени. Таким образом узнали, что девочке было от 2 до 3,5 лет и, что у неё был явный белковый дефицит в питании последние полгода. А это уже свидетельствовало о том, что девочка голодала. Истощение в последние месяцы ее жизни могло быть следствием какой-то хронической болезни и, что такой сдвиг вполне мог возникнуть на фоне приема большого количества лекарств.
И пока ученые изучали ДНК, добровольцы параллельно вели работу в городских архивах по поискам записи о погребении девочки в возрасте 2-3,5 лет на указанном участке кладбища. Всего в поисках нужной информации было просмотрено и проанализировано более двух десятков тысяч различных записей о похоронах в период с 1866 по 1890 год.
И вот, наконец, 25 сентября 2016-го была найдена именно та запись, которую так долго искали. Запись о том, что в октябре 1876 года в обследуемом секторе была погребена двухлетняя девочка, умершая в результате сильного истощения.
Родители Миранды-Евы - Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук.
Теперь стало ясно, что, с огромной долей вероятности, настоящее имя Миранды-Евы — Эдит Говард Кук, которая прожила на свете 2 года и 10 месяцев. Найти информацию о родителях ребенка теперь уже не составило никакого труда — их звали Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук.
Однако, несмотря на высокую вероятность совпадения, 100% гарантии точности идентификации даже эти данные не давали. Окончательный ответ могла бы дать только ДНК-экспертиза с ныне живущим родственником девочки по материнской линии. И тут подключились знатоки генеалогии. Было составлено обширное генеалогическое дерево этой семьи и найдено несколько ныне живущих потомков Горацио и Эдит. ДНК-анализ показал, что лишь результат одного из них на 12,5 процентов идентичен анализу малышки.
Генеалогическое дерево семьи Кук. / Внук родного брата Миранды-Евы - 82-летний Питер Кук.
Им оказался 82-летний Питер Кук, проживавший в небольшом портовом городе Напа в Калифорнии. Он внук родного брата Эдит Кук (Миранды-Евы) – достаточно близкий родственник, если учесть, что прошло почти 150 лет. В идеале он должен быть носителем одной восьмой ядерной ДНК, что и наша малышка. А посему совпадение ДНК на 12.5% дало полную гарантию, что Миранда-Ева обрела свое настоящее имя – Эдит Говард Кук.
Новое надгробие Эдит Говард Кук.
В мае 2018 года на ее могиле появилось новое надгробие с надписью:
Прожила два года, десять месяцев и 15 дней…
«Я однажды потерялась, но сейчас я нашлась!»
С благодарностью к команде «Миранда».
P.S. 100 лет в стеклянном гробу
Как оказалось похожие истории, когда близкие, желая остановить время, бальзамировали своих детей, случались не так редко. Так, к примеру, в 1920 году, тело двухлетней Розалии Ломбардо, умершей от пневмонии за неделю до своего второго дня рождения, по желанию её обезумевших от горя родителей, было забальзамировано и в стеклянном гробу выставлено в катакомбах капуцинов, в Палермо на севере Сицилии. Там она находится и по сей день, собирая толпы туристов, приезжающих посмотреть на "спящую" девочку.
За 100 лет мумия Розалии обрела жуткую репутацию, поскольку посетители в разные моменты замечали как ее глаза то приоткрывались, то закрывались. Также рассказывали, что были свидетели, которые слышали вздохи малышки. Однако это устрашающие рассказы были развенчаны, когда обнаружилось, что эффект "моргания" глаз был вызван игрой света, проходящим через узкие окна катакомб.
Мумия двухлетней Розалии Ломбардо 100 лет хранится под стеклом в катакомбах капуцинов, в Палермо.
Когда мумифицированной девочкой заинтересовались ученые, они немало были удивлены тем, что за 100 лет тело девочки так хорошо сохранилось. Чтобы исследовать этот феномен, специалисты провели эксперимент, вовремя которого были зафиксированы слабые электроимпульсы, исходящие от головного мозга девочки. Результат был ошеломительным: компьютер зафиксировал две вспышки продолжительностью 33 и 12 секунд. Такое могло случиться при условии, если человек жив, подобные вспышки можно было ожидать у спящей, но никак не у мертвой девочки. Этот феномен до сих пор так и остался загадкой...
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