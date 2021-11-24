«Русский Тарзан»: удивительная история о человеке, прожившем 60 лет среди крокодилов и диких кабанов

Этого легендарного бушмена, шагающего по шоссе с обнаженным торсом со своим фирменным мешком, перекинутым через плечо, в Австралии называют «русский Тарзан». 85-летний мужчина отрекся от современного общества 60 лет назад и выжил, убивая крокодилов и диких кабанов голыми руками.











Михаил Фоменко, сын грузинской княгини Елизаветы Мачабели и атлета-чемпиона Даниила Фоменко, родился в Грузии, которая в то время входила в состав Советского Союза. В конце 1930-х годов его семья сумела бежать в Японию, но через три года, после вторжения Японии в Китай, была вынуждена бежать снова — на этот раз в Сидней.







Из-за языкового барьера Михаилу, в отличие от трех сестер, было трудно адаптироваться на новом месте, ведь он был единственным иностранцем в школе. Физически же юноша был необычайно сильным, завоевывал медали на соревнованиях по десятиборью и даже был кандидатом на участие в Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.







60 лет назад Михаил отрекся от современного общества и бежал на крайний север Австралии к аборигенам, где сумел выжить, убивая крокодилов и диких кабанов голыми руками.







Вскоре он вырубил себе каноэ из кедра и в одиночку, ориентируясь только по звездам, преодолел 600 км по Торресову проливу, добравшись до берегов Новой Гвинеи.

В 1959 году парня спасли местные жители, нашедшие его полуголодным и больным. Отец перевез Михаила обратно в Австралию, но тот, едва поправившись, вновь вырвался на свободу.Парня, одетого лишь в набедренную повязку, по просьбе его матери ловила полиция. В 1964 году скитальца арестовали за бродяжничество и непристойное поведение, а затем он был объявлен сумасшедшим. Михаила упрятали в психушку , где подвергли электрошоковой терапии.В 1969 году, после того как врачи выписали его из больницы, торжественно объявив о возвращении «Тарзана» к цивилизации, он сразу же вернулся в дикую природу, лишь ненадолго приехав на похороны матери в 1988 году.Живя в самых глухих местах австралийского буша, «русский Тарзан», преодолевая бегом до 25 км, раз в две недели наведывался в цивилизацию, чтобы получить социальное пособие и запастись продовольствием — мукой, шоколадом, кока-колой и порошковым молоком.Михаил Фоменко прожил среди аборигенов до 2012 года, пока не заболел по дороге к своей сестре, живущей в Сиднее. Сейчас «русский Тарзан » живет в одном из австралийских домов престарелых. По словам медсестер, он ни с кем не общается, но счастлив и доволен пребыванием в этом заведении.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)